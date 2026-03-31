Χρυσοχοΐδης: Αποκαλύφθηκαν τα πάντα για τη «17Ν» -Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δίκη των Τεμπών - iefimerida.gr

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή PressTalk, όπου μίλησε για μια σειρά από θέματα.

Αναφέρθηκε στη δίκη για τα Τέμπη μέχρι την οπαδική βία και τις κάμερες στους δρόμους.

Για τη δίκη των Τεμπών

﻿Ο υπουργός τόνισε ότι υπάρχει πλήρης συντονισμός ανάμεσα στην τοπική και την κεντρική δικαστική ηγεσία, με τη συμμετοχή και της Αστυνομίας, ώστε η δίκη να διεξαχθεί με απόλυτη τάξη και δικαιοσύνη. «Όλοι οι εμπλεκόμενοι —δικηγόροι, κατηγορούμενοι, δημοσιογράφοι— δίνουν εξετάσεις απέναντι σε ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα», σημείωσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάμερες στους δρόμους

﻿Ο κ. Χρυσοχοΐδης διαβεβαίωσε ότι η λειτουργία των καμερών είναι πλήρως νόμιμη και ότι προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Στόχος είναι οι κάμερες να καταγράφουν παραβάσεις με ακρίβεια, χωρίς υπερβολές, ενώ πιο σύνθετα ζητήματα, όπως η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ρυθμίζονται για να διασφαλίζεται η δικαιοσύνη στις βεβαιώσεις παραβάσεων.

Αλκοτέστ και οδική ασφάλεια

﻿Σημαντική έμφαση δόθηκε στους ελέγχους αλκοόλ: Μόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο στην Αττική έγιναν 43.000 έλεγχοι, αριθμός που πολλαπλασιαζόμενος φτάνει στις 160–170.000. Σύμφωνα με τον υπουργό, οι συνεχείς έλεγχοι δημιουργούν συνείδηση και πρόληψη, μειώνοντας τα ατυχήματα και τα περιστατικά στο ΚΑΤ.

﻿Για την υπόθεση της «17 Νοέμβρη»

﻿Ο υπουργός μοιράστηκε την προσωπική του εμπειρία ως νεαρός υπουργός Δημόσιας Τάξης κατά την εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης. Υπογράμμισε ότι όλα τα αδικήματα οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη και τιμωρήθηκαν, χωρίς εκκρεμότητες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οπαδική βία και οργανωμένο έγκλημα

﻿Στο θέμα της οπαδικής βίας, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η είσοδος στα γήπεδα γίνεται πλέον με καταγραφή προσωπικών στοιχείων, ενώ αναγνώρισε ότι η πλήρης συγχώνευση οπαδών διαφορετικών ομάδων παραμένει πρόκληση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι σοβαρές συγκρούσεις δεν είναι απλή οπαδική βία, αλλά οργανωμένο έγκλημα, συνδεδεμένο με ναρκωτικά και εκβιασμούς.