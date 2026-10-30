Επίσκεψη Χρυσοχοΐδη - Κοντογεώργη στους Φιλιάτες: Στόχος η περιφερειακή ανάπτυξη - iefimerida.gr

«Ο πρωθυπουργός έχει θέσει, ως στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας», τόνισε υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος συμμετέχει στο κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε τον ακριτικό Δήμο Φιλιατών στην Θεσπρωτία.

Μετά τη σύσκεψη στο δημαρχείο, ο κ. Κοντογεώργης σε δήλωσή του είπε πως στόχος είναι το «όλοι μαζί», η συνεργασία με φορείς, αυτοδιοίκηση με βουλευτές, για το καλό του τόπου, με σχέδιο για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

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Για δεύτερη φορά στους Φιλιάτες μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Η περιφερειακή Ελλάδα, έχει πολύ ζωντανές δυνάμεις, οι οποίες μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν όρους ανάπτυξης, ευημερίας, ασφάλειας και να βοηθήσουν, όπως οι μεγάλες πόλεις στην σύγχρονη Ελλάδα», υπογράμμισε ο υπουργός σε δηλώσεις του.

Όπως είπε, η επίσκεψη στους Φιλιάτες επαναβεβαιώνει τη θέληση της κυβέρνησης, αφενός να ζωντανέψει τον τόπο, να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη στην ευημερία του τόπου, και αφετέρου να κάνει κάθε μέρα, όλο και περισσότερα βήματα προς την ασφάλεια των συνόρων και την ασφάλεια της Ελλάδας.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι μία σειρά από πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν εδώ και ενάμιση χρόνο προχωρούν, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση πως ικανοποιούν το αίσθημα των πολιτών και των κατοίκων, για να δοθεί μία ώθηση στην ζωή και στην ελπίδα, στους Φιλιάτες, γενικότερα στη Θεσπρωτία, και αναφέρθηκε στα έργα και τις πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή.

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Χρυσοχοΐδης: Πρόσληψη 60 νέων συνοριοφυλάκων για την περιοχή των Φιλιατών

«Ένας τόπος ιστορικός, που έσφυζε από ζωή πριν από κάποιες δεκαετίες, τώρα αργοπεθαίνει και γι’ αυτό, βρισκόμαστε εδώ, να αναστήσουμε τον τόπο με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και έργα, όπως είναι το σωφρονιστικό κατάστημα στους Φιλιάτες που θα δώσει ζωή στην περιοχή, απασχόληση και φυσικά οικονομική ανάπτυξη. Ανακοινώσαμε και προχωρούμε στην πρόσληψη 60 νέων συνοριοφυλάκων για την περιοχή των Φιλιατών, έτσι ώστε όλα αυτά τα μικρά χωριά, οι κοινότητες, οι οικισμοί με λίγους κατοίκους να αισθάνονται όλοι ότι είμαστε κοντά τους, ότι η Ελληνική Αστυνομία η ελληνική πολιτεία είναι κοντά τους και ταυτόχρονα η φύλαξη των συνόρων προϋπόθεση για την ασφάλεια της χώρας.

» Εδώ στους Φιλιάτες οργανώνουμε τη στέγαση των υπηρεσιών μας, με ένα καινούργιο κτήριο που παραχώρησε ο δήμος και το οποίο θα εκσυγχρονιστεί, έτσι ώστε, ώστε οι άνθρωποι να στεγάζονται κάτω από συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας».

«Η περιφερειακή Ελλάδα έχει πολύ ζωντανές δυνάμεις»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισήμανε πως πρόκειται για πολιτική με στόχο την ενίσχυση και ανάσταση ουσιαστικά των ορεινών περιοχών που έχουν εγκαταλειφτεί και υπογράμμισε:

«Η περιφερειακή Ελλάδα έχει πολύ ζωντανές δυνάμεις, οι οποίες μπορούν πραγματικά να δημιουργήσουν όρους ανάπτυξη και ευημερίας, ασφάλειας και να βοηθήσουν, όπως οι μεγάλες πόλεις στη σύγχρονη Ελλάδα. Θα είμαστε εδώ και πάλι σύντομα για να εγκαινιάσουμε τα έργα που ανακοινώσαμε και αν επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας ότι είμαστε συνεπείς απέναντι στις ανάγκες των πολιτών όταν αυτές οι ανάγκες απαιτούν λύσεις και αυτή είναι η δική μας αποστολή».

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ΑΠΕ - ΜΠΕ