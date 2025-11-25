Χρηστίδης για βιβλίο Τσίπρα: Η Φώφη Γεννηματά δεν θα συμμετείχε ποτέ σε συγκυβέρνηση με Καμμένο και ΑΝΕΛ - iefimerida.gr

Ανάρτηση έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, σχετικά με την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα περί πρότασης που είχε κάνει στη Φώφη Γεννηματά για συμμετοχή στην κυβέρνηση το 2015.

«Είναι συναισθηματικά δύσκολο για όλους εμάς που ζήσαμε την πορεία της Φώφης Γεννηματά από το 2015 να καλούμαστε σήμερα να επιβεβαιώσουμε την αλήθεια που εκείνη υπερασπίστηκε, όσο ζούσε, με πάθος, καθαρή φωνή και σταθερή πορεία.

Επειδή είχα τη μοναδική τύχη να ζήσω από κοντά τον τρόπο πολιτικής σκέψης της, διαβεβαιώνω πως η πορεία, οι αξίες και η ηθική της Φώφης Γεννηματά δεν θα της επέτρεπαν ποτέ, ούτε καν να ανοίξει κουβέντα για συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε συγκυβέρνηση που θα περιλάμβανε τον Καμμένο και τους ΑΝΕΛ», σημειώνει ο Παύλος Χρηστίδης.

«Προφανώς, όσα αναφέρονται για εκείνη είναι ψέματα, όπως γνωστοποίησε και στην ανάρτησή του ο Μανώλης Όθωνας» τονίζει, παραπέμποντας στη χθεσινή δήλωση του στενού συνεργάτη της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά.

«Για του λόγου το αληθές, επισυνάπτω τις δηλώσεις που είχα κάνει ως εκπρόσωπος Τύπου, όταν ο πρώην πρωθυπουργός είχε επαναλάβει τα ίδια ψέματα εντός και εκτός συνόρων» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Παύλος Χρηστίδης, παραπέμποντας σε δηλώσεις που είχε κάνει τον Ιανουάριο του 2020 στον ρ/σ Αθήνα 98,4.