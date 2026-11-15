Χατζηδάκης σε αντιπολίτευση: Θα πληρώναμε άραγε φθηνότερο ρεύμα με τη χρεοκοπημένη ΔΕΗ και τον λιγνίτη;

Στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στη διάσωση της ΔΕΗ, στην απολιγνιτοποίηση και στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αναφέρεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις θέσεις τους σχετικά με το ενεργειακό κόστος.

«Αλήθεια, θα πλήρωναν οι Έλληνες πιο φθηνό ρεύμα σήμερα με τη χρεοκοπημένη ΔΕΗ του κ. Τσίπρα και με τον λιγνίτη;», διερωτάται ο κ. Χατζηδάκης, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να αποδώσει τις αυξήσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στις κυβερνητικές επιλογές, παραβλέποντας τις επιπτώσεις των πολέμων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

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Όπως επισημαίνει, οι διεθνείς κρίσεις επηρεάζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ελληνικής ενεργειακής αγοράς. Αναφερόμενος στη ΔΕΗ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστηρίζει ότι η σημερινή κυβέρνηση απέτρεψε τη χρεοκοπία της το 2019, όταν ο ίδιος ανέλαβε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Και αν χρεοκοπούσε η ΔΕΗ, θα χρεοκοπούσε η οικονομία, θα χρεοκοπούσε η χώρα», σημειώνει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ έχει φτάσει σήμερα τα 14 δισ. ευρώ, έναντι 417 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση κατά περίπου 33 φορές.

Όπως αναφέρει, η ενίσχυση της οικονομικής θέσης της επιχείρησης της επιτρέπει να εφαρμόζει ειδικές εκπτωτικές πολιτικές προς όφελος των καταναλωτών, μεταξύ των οποίων και στα λεγόμενα μπλε τιμολόγια. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην απολιγνιτοποίηση. Όπως υποστηρίζει, η διατήρηση της εξάρτησης από τον λιγνίτη θα επιβάρυνε τους καταναλωτές με επιπλέον 7,1 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2020-2026. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η ΔΕΗ υλοποιεί στη Δυτική Μακεδονία ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνεται και η συνεργασία της με την Amazon.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρεται επίσης στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σημειώνοντας ότι η εγκατεστημένη ισχύς τους έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από το 2019, καθώς αυξήθηκε από τα 6,3 GW στα 18 GW. Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2025 οι ΑΠΕ κάλυψαν το 55% της ηλεκτροπαραγωγής, ενώ η Ελλάδα κατέστη καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας για δύο συνεχόμενα χρόνια.

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«Αν δεν πετυχαίναμε ανταγωνιστικές τιμές σε ευρωπαϊκές τιμές, ποιος θα αγόραζε από εμάς; Κανείς!», τονίζει. Όπως εξηγεί, η ανάπτυξη των ΑΠΕ συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και περιορίζει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα, ενισχύοντας την προστασία της απέναντι στις διεθνείς ενεργειακές κρίσεις.

Χατζηδάκης: Οι μεταρρυθμίσεις που κάποιοι πολεμούσαν χθες προστατεύουν τους καταναλωτές

Σε ό,τι αφορά τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισημαίνει ότι το 2019 η Ελλάδα είχε την υψηλότερη χονδρική τιμή στην Ευρώπη, ενώ το 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία έως τον Οκτώβριο, κατατάσσεται στη 13η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τις χαμηλότερες τιμές. Παράλληλα, αναφέρει ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι τιμές λιανικής για τα ελληνικά νοικοκυριά διαμορφώθηκαν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ειδική αναφορά κάνει στα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ, σημειώνοντας ότι προσφέρουν χρεώσεις σε επίπεδα προ ενεργειακής κρίσης.

«Υπάρχει ακρίβεια; Φυσικά! Αλλά σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν είναι πρωταθλήτρια της ακρίβειας στην ενέργεια, όπως κάποιοι διατείνονται», υπογραμμίζει.

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρεται ακόμη στην πρόοδο των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών, επισημαίνοντας ότι έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση της Κρήτης, πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της η διασύνδεση των Κυκλάδων, ενώ προχωρούν τα αντίστοιχα έργα στο Βόρειο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Όπως σημειώνει, οι διασυνδέσεις επιτρέπουν τον περιορισμό της λειτουργίας των ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά και αναμένεται να οδηγήσουν, από το 2031, σε ετήσια εξοικονόμηση 1 δισ. ευρώ από τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

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Προσθέτει ότι ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι συγκεκριμένες χρεώσεις θα μπορούν να μειωθούν στο μισό. Παράλληλα, αναφέρεται στα 14 προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που υλοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία, με συνολικούς πόρους άνω των 3 δισ. ευρώ, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των νοικοκυριών και, κατ' επέκταση, των λογαριασμών τους.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στην αγορά ενέργειας και ότι οι διεθνείς κρίσεις συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στα νοικοκυριά. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι οι επιπτώσεις θα ήταν σημαντικά δυσμενέστερες εάν είχαν υιοθετηθεί οι πολιτικές που προτείνει η αντιπολίτευση.

«Η αλήθεια είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις που κάποιοι πολεμούσαν χθες προστατεύουν τους καταναλωτές σήμερα! Και σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά. Τέλος, επισημαίνει ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη παρουσιάσει σχέδιο για τη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% την περίοδο 2027-2029, με έμφαση, μεταξύ άλλων, στις επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας. «Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Μια Ελλάδα με μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και φθηνότερο ρεύμα!», καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης.