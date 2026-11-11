Χατζηδάκης: Παρασκευή ή Δευτέρα ο Γεραπετρίτης ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο - iefimerida.gr

Τους πολιτικούς αρχηγούς θα ενημερώσει σχετικά με το καλώδιο τη Δευτέρα ή την Παρασκευή ο Γιώργος Γεραπετρίτης.



Αυτό ανέφερε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στον Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, οι οι ημερομηνίες που θα γίνουν οι συναντήσεις θα είναι την Παρασκευή και τη Δευτέρα, ενώ, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, θα τους δοθεί και το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης.



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Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε το ότι οι μόνες χώρες που εξέδωσαν άδεια για την διενέργεια των ερευνών ήταν η Ελλάδα και η Κύπρος. Όπω τόνισε, η έκδοση αντι-NAVTEX από την Τουρκία καταδεικνύει ότι δεν ήταν η ίδια ικανοποιημένη από όσα συμβαίνουν με τον απόπλου του Abeille Marengo. Σε σχέση με τη ρηματική διακοίνωση, είπε ότι έγινε από τη Γαλλία με αποδέκτες την Τουρκία και την Αίγυπτο, ενώ παράλληλα σημείωσε πως η χώρα, με αφορμή και αυτό το θέμα, δεν υπάρχει λόγος να «αυτοθυματοποιείται».



«Είναι προφανές πρώτον ότι αδειοδότηση ζητήθηκε από την Ελλάδα και την Κύπρο. Δεύτερον, ότι η Τουρκία εξέδωσε αντι-navtex, κάτι που σημαίνει ότι δεν ήταν ικανοποιημένη, γιατί για ποιο άλλο λόγο να την εκδώσει και τρίτον έχει αποπλεύσει το πλοίο για να κάνει τη δουλειά του. Αυτό που θα μετρήσει είναι το καλώδιο», είπε ο κ. Χατζηδάκης.



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Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, επισήμανε: «Τόσο καιρό λέγανε για το καλώδιο, ότι δεν θα προχωρήσει, η Ελλάδα θα υποχωρήσει», με την πραγματικότητα να διαψεύδει τους εν λόγω ισχυρισμούς. «Συμφωνήθηκε να μπει γαλλική εταιρεία στο project», είπε, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως στήριξη του εν λόγω project, αλλά και της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, ενώ το καλώδιο προχωρεί μετά από αδειοδότηση Ελλάδας-Κύπρου, επανέλαβε. «Σε Τουρκία και Αίγυπτο έγινε η ρηματική διακοίνωση από την Γαλλία», είπε επίσης ο κ. Χατζηδάκης.

Χατζηδάκης: Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, προχωράει το καλώδιο

Ερωτηθείς αν η ρηματική διακοίνωση ήταν επιβεβλημένη, εφόσον εκδόθηκε NAVTEX, είπε: «Η ρηματική διακοίνωση είναι η πιο απλή μορφή επικοινωνίας, ενημέρωσης, η χώρα δεν υπάρχει λόγος να αυτοθυματοποιείται». Πρόσθεσε, δε, πως έχει «βαρεθεί» να ακούει από το 2019 που «γίναμε κυβέρνηση» τις κατηγορίες πως η χώρα «χάνει παντού». «Θα χάναμε στον Έβρο, όπου οι μετανάστες θα περνούσαν τα σύνορα. Δεν έγινε. Θα χάναμε στο Αιγαίο το 2020, οι Κασσάνδρες διαψεύστηκαν. Κάναμε δύο φορές ρήτρα αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία, έχουμε συμφωνήσει να πάρουμε F-35, για τα οποία η Τουρκία έχει πάρει αρνητική απάντηση», είπε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε: «Επειδή δεν είναι ένα και δύο τα θέματα που πετύχαμε: Ήταν φιάσκο η οριοθέτηση ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία; Ήταν φιάσκο ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, τα οικολογικά πάρκα, ή η Chevron που θέλει να κάνει έρευνες στην περιοχή του τουρκολιβυκού μνημονίου; Ήταν φιάσκο ο Νότιος Διάδρομος; Κάπου ώπα. Έχουμε επιλέξει ένα πεδίο στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα, που έχουμε επιτυχίες», είπε.



Αναφορικά με τα περί ενδεχόμενων ηττών που καταλογίζει η ΕΛΑΣ και ο αρμόδιος τομεάρχης, κ. Τζήμητρας, απάντησε πως είναι «ψέματα» και πρόσθεσε: «Το τουρκολιβυκό μνημόνιο έγινε και δεν το αναγνωρίζει κανένας». Στην αναφορά πως βγήκε στο Αιγαίο το Oruc Reis, σημείωσε πως βγήκε «και ο ελληνικός στόλος». «Αυτό δεν το βλέπουμε;», αναρωτήθηκε.

«Την Κάσο, πόσες φορές θα την πουν;», διερωτήθηκε επίσης. «Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, προχωράει το καλώδιο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε συζητήσεις που να αντανακλούν περισσότερο στην πραγματικότητα. Αυτή η κυβέρνηση προχωρεί μπροστά και ενισχύει με πράξεις τη χώρα, χωρίς κορώνες», σημείωσε μεταξύ άλλων. «Σε όλα αυτά, κανένας δεν μπορεί να πει κουβέντα», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.



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Ερωτηθείς αν Μητσοτάκης και Μακρόν επικοινώνησαν πριν τη γαλλική πρωτοβουλία και για τους λόγους για τους οποίους δεν ενημερώνει η κυβέρνηση κατ'ιδίαν τους πολιτικούς αρχηγούς, ο κ. Χατζηδάκης είπε: «Ο κ. Γεραπετρίτης θα επικοινωνήσει μαζί τους, θα μπορούν να συναντηθούν είτε την Παρασκευή, είτε τη Δευτέρα. Θα τους δοθεί, απ'όσο καταλαβάινω, και το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης. Πάμε σε κατ'ιδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν ξέρω αν επικοινώνησαν Μητσοτάκης και Μακρόν, έτσι και αλλιώς υπάρχουν τακτικές επαφές ανάμεσα στην ελληνική και τη γαλλική πλευρά».

Απαντώντας σχετικά με τις καταγγελίες για τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη: «Το θέμα διερευνάται, δεν ξέρω να σας πω, άκουσα την τοποθέτησή του, θα γίνει εσωτερική συζήτηση. Δεν μπορώ να γνωρίζω».