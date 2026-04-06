Χατζηδάκης: Να επισπεύσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τις διαδικασίες για ΟΠΕΚΕΠΕ - iefimerida.gr

Να επισπευσθούν οι διαδικασίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά ο Κωστής Χατζηδάκης.



Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά 90,1, σχολίασε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την αιχμή του πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.



«Τα στοιχεία αυτά είναι του 2021 που προέκυψαν από νόμιμες επισυνδέσεις των διωκτικών αρχών. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήρθε στη συνέχεια. Εκείνο που ζητάμε κι επειδή το θέμα έχει έντονη πολιτική χροιά, υποχρέωση έχουν οι εμπλεκόμενοι να τρέξουν τις υποθέσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και στατιστικά να το δείτε πόσες υποθέσεις που ξεκινούν από τις εισαγγελικές αρχές δεν έχουν αθωωτικό αποτέλεσμα;», είπε.



«Ορκίζομαι για λογαριασμό ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ότι αποκλείεται να μην είχαν ζητήσει χάρη. Υπήρξαν κινήσει ευαισθησίας. Ως προς την άρση ασυλίας, οι ίδιοι οι συνάδελφοι θα τη ζητήσουν κι αυτό είναι προς τιμήν τους. Δεν σημαίνει όποιου αίρεται η ασυλία πάει σε δίκη. Θα πρέπει να δοθούν εξηγήσει στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης και να υπάρξει απόφαση για παραπομπή ή μη σε δίκη. Εάν κάναμε κάτι διαφορετικό σε αυτήν τη φάση, θα δινόταν η εντύπωση της συγκάλυψης», πρόσθεσε.



Ο κ. Χατζηδάκης σχολιάζοντας τα περί παρέμβασης της ευρωπαικής εισαγγελίας, τόνισε: «Έχουμε ζητήσει επιτάχυνση των διαδικασιών. Καλό να γίνει αυτό για να υπάρχει καθαρή εικόνα. Στόχος να κινηθούμε θεσμικά κι υπεύθυνα χωρίς να υπάρχει αίσθηση συγκάλυψης».

Χατζηδάκης: Η συνταγματική αναθεώρηση είναι ευκαιρία για επανεκκίνηση

Σχετικά με την πρόταση του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο βουλευτή-υπυργού, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Η συνταγματική αναθεώρηση είναι ευκαιρία για επανεκκίνηση. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ο πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόταση που θα τεθεί στον δημόσιο διάλογο. Δεν ακούγεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στη Γαλλία ισχύει αυτό που παρουσίασε ο πρωθυπουργός. Έθεσε και το θέμα της αναβάθμισης του ρόλου του βουλευτή. Να σκεφτούμε έξω από τα τετριμμένα από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν είναι κάτι παράνομο ή όχι. Αυτό πρέπει να δούμε. Από το 2019 και μετά έχουμε κάνει σειρά από τομές».