Χατζηδάκης: Εκείνοι υπόσχονται σταθερά «λεφτόδεντρα», εμείς μένουμε στη γραμμή για σταθερά βήματα μπροστά - iefimerida.gr

Η ανακοίνωση των μέτρων στήριξης ήταν συγχρονισμένη με την ανακοίνωση του υπερπλεονάσματος από τη Eurostat, όπως και πέρυσι, σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ αναφέρθηκε στο πακέτο νέων μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός, ενώ σημείωσε ότι «ποτέ δεν αποκλείσαμε ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλα μέτρα».

Ειδικότερα, κληθείς να απαντήσει σχετικά με την κριτική της αντιπολίτευσης ότι λόγω της επίσκεψης της Λάουρα Κοβέσι στην Ελλάδα η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα, ο Κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «όπως κάναμε και πέρυσι, ανακοινώσαμε πακέτο μέτρων την ίδια μέρα που η Eurostat παρουσίασε τα στοιχεία εκτέλεσης των ευρωπαϊκών προϋπολογισμών».

«Στο ξεκίνημα της κρίσης προχωρήσαμε με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις και σαν καλοί νοικοκύρηδες δώσαμε μια 1η δόση, χωρίς από τότε να αποκλείσουμε ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλα μέτρα. Υπάρχουν οι δηλώσεις μας αυτές, δεν είναι κάτι που εφηύρα τώρα. Η αντιπολίτευση λέει περίπου "γιατί δεν δώσατε τριπλάσια ή πενταπλάσια"», σημείωσε ο Κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε:

«Υπάρχει κυβέρνηση σε όλον τον κόσμο που να μπορεί να δίνει περισσότερα λεφτά και να μην δίνει; Υπάρχουν συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες που σου λένε μέχρι ποιο σημείο μπορείς να μοιράζεις το πλεόνασμά σου και μέχρι ποιο σημείο θα διατίθεται το υπόλοιπο για τη μείωση του χρέους».

«Όλη αυτή η συζήτηση θα γινόταν εάν δεν είχαμε νοικοκυριό τα προηγούμενα χρόνια, αν δεν είχαμε μείωση της φοροδιαφυγής, συγκράτηση λειτουργικών δαπανών;» αναρωτήθηκε ο ίδιος και επισήμανε, επικαλούμενος το υπουργείο Οικονομικών, ότι «υπάρχουν και 200 εκατομμύρια στην άκρη, σε περίπτωση που χρειαστούν λόγω των όποιων εξελίξεων σε σχέση με την κρίση».

Ο Τσίπρας αύξησε φόρους με εξαίρεση τα καζίνο

Απαντώντας περεταίρω στην κριτική της αντιπολίτευσης υπενθύμισε ότι ο κ. Τσίπρας είχε αυξήσει τους φόρους «με εξαίρεση, για να είμαι δίκαιος, τον φόρο στα καζίνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Εκείνοι υπόσχονται σταθερά "λεφτόδεντρα", εμείς μένουμε στη γραμμή για σταθερά βήματα μπροστά», σημείωσε ο ίδιος.

Ανάπτυξη και μείωση φοροδιαφυγής φέρνουν χρήματα στα ταμεία του κράτους

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπενθύμισε ότι έχουν μειωθεί 83 φόροι και εξηγώντας το πού βρέθηκαν τα χρήματα σημείωσε ότι «από τη μία έχουμε παραπάνω ανάπτυξη από τον μέσο όρο της ΕΕ και από την άλλη έχουμε ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση της φοροδιαφυγής που αποδίδουν».

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να τονίσει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της παραοικονομίας αποδίδουν και σημείωσε ότι τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν πριν από το 2019 εντοπίζουν κενό από έσοδα του ΦΠΑ στο κράτος που φτάνουν το 23,5%. «Τώρα είναι στο 9,5 %, στον ευρωπαϊκό μέσο όρο», σημείωσε ο ίδιος.

Ερωτώμενος εάν υπάρχουν περιθώρια μείωσης φόρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι η κατεύθυνση είναι για περαιτέρω μείωση των φόρων, ωστόσο είναι νωρίς για συζητάμε για το πακέτο της ΔΕΘ.

13 βουλευτές ζήτησαν να αρθεί η ασυλία τους

«Όταν έχεις 13 βουλευτές που σου ζητούν να αρθεί η ασυλία τους για να ερευνηθεί η υπόθεση από τη Δικαιοσύνη και να μην μείνουν σκιές, δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο ένας άλλος βουλευτής να πει όχι», επισήμανε o K. Χατζηδάκης, χαρακτηρίζοντας αυτό που έγινε χθες στη Βουλή ως κάτι αυτονόητο.

«Νομίζω πως όσοι παρακολούθησαν τη Βουλή, κατάλαβαν ότι οι συνάδελφοι έχουν πολύ ισχυρά επιχειρήματα, κατά τη δική μου άποψη. Θεωρώ ότι στην πορεία αρκετές περιπτώσεις θα αρχειοθετηθούν. Υπάρχουν όμως θεσμοί και ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, δεν αποφασίζει η κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ερωτηθείς για το αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πράττει ορθά το καθήκον της ή αν παίζει πολιτικά παιχνίδια, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί σε όλες τις χώρες με συγκεκριμένο τρόπο, εκφράζοντας τον πλήρη σεβασμό της κυβέρνησης σε όλες τις διαδικασίες.

«Αυτό που είπε ο κ. Φλωρίδης στην κ. Κοβέσι είναι να προχωρήσουν οι υποθέσεις αυτές, όχι μόνο διότι αφορούν σε 11 βουλευτές, αλλά και στην πολιτική ζωή του τόπου συνολικά. Πρέπει να διευκρινιστεί πώς θα προχωρήσει η διαδικασία σε αυτό το θέμα».