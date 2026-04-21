Χατζηδάκης: Νέα ΚΑΠ και εκσυγχρονισμός της αγροτικής παραγωγής στο επίκεντρο - iefimerida.gr

Η συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική δεν περιορίζεται στις άμεσες ενισχύσεις. Επεκτείνεται στο μέλλον της αγροτικής παραγωγής τόνισε ο Κ. Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έναρξη του εθνικού διαλόγου ενόψει της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) προσδιόρισε τις πέντε βασικές προτεραιότητές της αλλά και συνολικά για την αγροτική πολιτική.

Όπως είπε ο ίδιος, πρώτη προτεραιότητα είναι η πολιτική για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, ενώ δεύτερη είναι η απλούστευση, η σταθερότητα και η κατανόηση του νέου πλαισίου της ΚΑΠ πανευρωπαϊκά, από όλους τους εμπλεκόμενους - τους παραγωγούς, τους φορείς, τις δημόσιες αρχές και τις τοπικές κοινωνίες.

Ακόμα, ο Κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι τρίτος στόχος είναι η απόκτηση μιας λογικής που δεν επικεντρώνεται μόνο στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και στο πού πάνε αυτά τα κονδύλια και ποια αποτελέσματα φέρνουν και τέταρτον να κερδηθεί το στοίχημα του νέου συστήματος για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων με την μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Τελευταία προτεραιότητα, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, είναι «ο πρωτογενής τομέας είτε εκμεταλλευόμενος ευρωπαϊκές πολιτικές, είτε στο πλαίσιο εθνικών κατευθύνσεων χρειάζεται να ξεφύγει από μία λογική διαχείρισης επιδοτήσεων, και να κάνει βήματα μπροστά», όπως

είπε χαρακτηριστικά.

Το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028 - 2034

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028 - 2034 (τμήμα του οποίου αποτελεί η νέα ΚΑΠ), ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σημείωσε ότι είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθούν όταν η χώρα θα έχει την Προεδρία της Ε.Ε. στο β' εξάμηνο του 2027.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι θέσεις της χώρας μας, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις είναι μεταξύ άλλων, η εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού συνόλου πόρων από όλα τα Χρηματοδοτικά Ταμεία του νέου Προϋπολογισμού της Ε.Ε., η προστασία της χρηματοδότησης για τους παραδοσιακούς πυλώνες της Πολιτικής Συνοχής και της ΚΑΠ και τρίτον η θέσπιση νέων Ιδίων Πόρων να γίνει με τρόπο που να διασφαλίζει σταθερότητα εσόδων, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση για τα κράτη μεσαίου εισοδήματος όπως είναι η Ελλάδα.

Μ. Σχοινάς: Προτεραιότητα στη στήριξη νέων και νεοεισερχομένων αγροτών

«Το ζητούμενο της νέας ΚΑΠ είναι, μέσα από ρεαλιστικούς στόχους να προωθήσει ισόρροπα τις μεταρρυθμίσεις για τη οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία του αγροδιατροφικού μας συστήματος, ανταποκρινόμενη επαρκώς», σημείωσε από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Όπως είπε, οι βασικές εθνικές προτεραιότητες στο νέο παραγωγικό μοντέλο θα δοθεί έμφαση στη στήριξη των νέων και νεοεισερχομένων αγροτών, με στόχο την αντιμετώπιση και του δημογραφικού προβλήματος στις αγροτικές περιοχές, στη δίκαιη στήριξη του εισοδήματος, με έμφαση τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα στην ενίσχυση του συνεργατισμού και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, ιδίως των υδάτων και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα.

Παράλληλα κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων, τονίζοντας ότι η επιτυχία της προσπάθειας προϋποθέτει συνεργασία, συνεννόηση και κοινή ευθύνη.

Ισχυρή και αξιόπιστη παρουσία της Ελλάδας στις διαπραγματεύσεις

Ο κ. Σχοινάς σημείωσε ότι η χώρα μας καλείται να διαμορφώσει μια ισχυρή και αξιόπιστη παρουσία στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, προσθέτοντας ότι «η φωνή της χώρας μας πρέπει να ακουστεί δυνατά στις Βρυξέλλες», κάτι που προϋποθέτει τη δημιουργία «ενός κεφαλαίου αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης» που θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική ισχύ της χώρας .

Αναφερόμενος στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Σχοινάς επισήμανε ότι πρόκειται για μια σημαντικά διαφοροποιημένη προσέγγιση, η οποία δεν συνιστά απλώς μια "συνέχιση" του υφιστάμενου πλαισίου, αλλά μια νέα αρχιτεκτονική πολιτικής, προσθέτοντας ότι η συνολική χρηματοδότηση θα ανέρχεται περίπου σε 2 τρισ. Ευρώ.

Συμπλήρωσε ότι η επιτυχία της νέας ΚΑΠ θα κριθεί από το πόσο μπορεί να απαντήσει στα ουσιαστικά προβλήματα των παραγωγών και των αγροτικών περιοχών.

Τέλος υπογράμμισε πως η διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα, επισημαίνοντας ότι μέσα από τον διάλογο και τη συλλογική επεξεργασία πολιτικών επιλογών μπορούν να τεθούν τα θεμέλια για ένα νέο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό πρότυπο για την ελληνική γεωργία.

ΑΠΕ - ΜΠΕ