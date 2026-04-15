Χατζηδάκης για Μυλωνάκη: Είμαστε συγκλονισμένοι, συνέβη μπροστά μας την ώρα του «πρωινού καφέ» - iefimerida.gr

Στις αγωνιώδεις στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα ο Γιώργος Μυλωνάκης, αναφέρθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον RealFM, δήλωσε συγκλονισμένος μετά το συμβάν.

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ», είπε φανερά συγκινημένος ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε πως οι όποιες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη θα έρχονται από το νοσοκομείο.

Σημειώνεται πως ο Γιώργος Μυλωνάκης στη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» όπου υπεβλήθη σε εξετάσεις.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος με εγκεφαλική υπαραχνοειδή αιμορραγία.



Πληροφορίες του iefimerida.gr σημειώνουν πως η αξονική έδειξε εγκεφαλικό ανεύρυσμα, θρόμβο δηλαδή, που αιμορραγεί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Μυλωνάκης δεν ήταν καλά από το πρωί, όταν προσήλθε στο Μαξίμου.