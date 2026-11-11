Χατζηδάκης κατά Ακρίτα: «Ώς εδώ με την "μυθολογία" για την ακίνητη περιουσία μου, θα προχωρήσω σε μηνύσεις» - iefimerida.gr

Με ανάρτηση ο Κωστής Χατζηδάκης, απάντησε στην παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί σχετικά με την ακίνητη περιουσία του, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα.

Στην ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κάνει λόγο για «μυθολογία» και ξεκαθαρίζει ότι τα «26 ή 40 κατ’ άλλους» ακίνητα ή σπίτια που απλώς ορισμένα χωράφια που κληρονόμησε από τον πατέρα του, ενώ δίνει διευκρινίσεις και για άλλα ακίνητά που διατηρεί σε Κρήτη και Αθήνα.

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«Σε συνέχεια μιας μυθολογίας που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα περιουσιακά μου στοιχεία, σήμερα μπήκε και η κ. Ακρίτα στον χορό. Θέλω να πιστεύω χωρίς να είναι ενημερωμένη, καθώς έχω ξαναμιλήσει δημόσια για το θέμα. Τα "26 ή 40" κατ’ άλλους "ακίνητα ή σπίτια που έχω στην κατοχή μου" είναι απλώς ορισμένα χωράφια στην ημιορεινή Κρήτη που κληρονόμησα από τον πατέρα μου. Και τα οποία τις περισσότερες φορές γειτνιάζουν μεταξύ τους, με χωριστά τοπωνύμια. Φαίνεται άλλωστε ο τρόπος κτήσης στη σχετική δήλωση, για όποιον καλόπιστα θέλει να δει.

Όπως, επίσης, προκύπτει ότι τα τρία ακίνητα, δύο στην Κρήτη και ένα στην Αθήνα, είναι επίσης κληρονομιά από την οικογένεια μου. Μόνο ένα γραφείο έχω αποκτήσει και αυτό με δάνειο το οποίο ακόμα αποπληρώνω», λέει χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης θέτει την περιουσιακή του κατάσταση στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, τονίζοντας ότι όλα είναι καταγεγραμμένα στη σχετική του δήλωση, η οποία εγκρίνεται κάθε χρόνο από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

«Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται! Επειδή έχω κάνει μεγάλη υπομονή, η απάντηση από εδώ και πέρα θα είναι αγωγές και μηνύσεις!», καταλήγει χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

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﻿Η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη:

«Σε συνέχεια μιας μυθολογίας που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα περιουσιακά μου στοιχεία, σήμερα μπήκε και η κ. Ακρίτα στον χορό. Θέλω να πιστεύω χωρίς να είναι ενημερωμένη, καθώς έχω ξαναμιλήσει δημόσια για το θέμα.

Τα «26 ή 40» κατ’ άλλους «ακίνητα ή σπίτια που έχω στην κατοχή μου» είναι απλώς ορισμένα χωράφια στην ημιορεινή Κρήτη που κληρονόμησα από τον πατέρα μου. Και τα οποία τις περισσότερες φορές γειτνιάζουν μεταξύ τους, με χωριστά τοπωνύμια.

Φαίνεται άλλωστε ο τρόπος κτήσης στη σχετική δήλωση, για όποιον καλόπιστα θέλει να δει. Όπως, επίσης, προκύπτει ότι τα τρία ακίνητα, δύο στην Κρήτη και ένα στην Αθήνα, είναι επίσης κληρονομιά από την οικογένεια μου. Μόνο ένα γραφείο έχω αποκτήσει και αυτό με δάνειο το οποίο ακόμα αποπληρώνω.

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Όλα μου τα περιουσιακά στοιχεία είναι καταγεγραμμένα στη σχετική μου δήλωση, η οποία φυσικά εγκρίνεται κάθε χρόνο από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπου συμμετέχει και η αντιπολίτευση. Κι ακόμα για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα, τα ποσά που έχω σε καταθέσεις και επενδύσεις έχουν μειωθεί πολύ σημαντικά σε σχέση με το 2019.

Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται! Επειδή έχω κάνει μεγάλη υπομονή, η απάντηση από εδώ και πέρα θα είναι αγωγές και μηνύσεις!».