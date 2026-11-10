Χατζηδάκης: «Η Γαλλία ζήτησε άδεια για το καλώδιο μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο» - iefimerida.gr

«Οι αδειοδοτούσες χώρες είναι δύο, η Ελλάδα και η Κύπρος. Από αυτές ζήτησαν άδεια οι Γάλλοι» ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ των δύο χωρών και την πόντιση του καλωδίου.

Ο ίδιος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα, κατόπιν αυτού, εξέδωσε NAVTEX για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, και για όλα τα σχετικά όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX».

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«Επομένως, πρώτον, το ότι οι Γάλλοι ζήτησαν άδεια από την Ελλάδα και την Κύπρο είναι ένα πολύ σαφές μήνυμα. Δεύτερον, ότι η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX δείχνει ότι δεν είναι ικανοποιημένοι. Το τρίτο και κυριότερο είναι ότι η Ελλάδα δεν κάνει εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση. Ενισχύει σταθερά τη θέση της και στο επίπεδο των συμμαχιών και στο επίπεδο της άμυνας» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Κληθείς να σχολιάσει τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε πως «είναι η πιο απλή μορφή επικοινωνίας και ενημέρωσης, τίποτα παραπάνω, και καλό είναι να μην αυτοθυματοποιούμαστε κάποιοι στη χώρα και να λένε πως η Ελλάδα ηττάται» σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης ενώ αναφερόμενος στην αντιπολίτευση σχολίασε ότι «κάποιοι στην Ελλάδα βλέπουν παντού ήττες».

Απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με το πότε θα αποπλεύσει το πλοίο από την Κρήτη, απάντησε: «Υπάρχει σχεδιασμός, όλα αυτά τα ζητήματα είναι τεχνικά. Η χώρα θα προχωρήσει αυτό το ευρωπαϊκό πρότζεκτ της υποθαλάσσιας διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου».

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Η στάση της Άγκυρας

«Εγώ δεν λέω ότι η Τουρκία δεν κάνει δικές της κινήσεις ή ότι η Τουρκία είναι μια χώρα για την οποία πρέπει να αδιαφορούμε, ή ότι είναι μια χώρα που δεν έχει γεωστρατηγική σημασία, ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έχει γίνει υπερδύναμη. Λέω όμως ότι χωρίς φωνές και αντάρα, από το '19 και μετά, συνεχώς, η Ελλάδα σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα έχει ενισχύσει τη θέση της και στην εξωτερική πολιτική και στη διεθνή ενεργειακή σκηνή» σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης σχολιάζοντας τη στάση της Άγκυρας.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «ο καθένας δικαιούται να λέει αυτά τα οποία νομίζει. Όλοι κρινόμαστε».

«Ο Τσίπρας δεν μπορεί να παραδίδει μαθήματα ηθικής»

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και στη δήλωση τού για τον πρωθυπουργό τον οποίο αποκάλεσε «αρχιερέα της διαφθοράς» ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε:

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«Και στις εκλογές του ’23 τα ίδια έλεγε και από το 32% βρέθηκε με 17,5%. Δεν λειτούργησε την προηγούμενη φορά αυτή η συνταγή… Μιας και τα λέει αυτά, να συνεννοηθεί με τον κ. Κοντονή, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα είπε ότι για την αναθεώρηση των ποινικών κωδίκων που κράτησε τη Βουλή ανοιχτή, ενώ είχε προαναγγείλει πως θα την κλείσει, λίγο πριν τις εκλογές του 2019 υπήρχαν 3 περιπτώσεις που έγιναν συγκεκριμένες εξυπηρετήσεις».

«Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να παραδίδει μαθήματα ηθικής, όταν συμπεριφέρθηκε σε όλους τους Έλληνες πολίτες, πρωτίστως στους ψηφοφόρους του, με αυτόν τον υποτιμητικό τρόπο που τους συμπεριφέρθηκε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος ξεκάθαρα έδωσε ψευδέστατες υποσχέσεις, λέγοντας ότι θα ακυρώσει τα μνημόνια με έναν νόμο και με ένα άρθρο και τα λοιπά. Αυτό είναι ηθική στην πολιτική; Να λες ψεύδη συνεχώς;».