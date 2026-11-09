Χατζηδάκης: Επιπλέον έσοδα 9,1 δισ. ευρώ από τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής την τετραετία 2024-27 - iefimerida.gr

Στην αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων κατά της φοροδιαφυγής στάθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι έφεραν επιπλέον έσοδα ύψους 9,1 δισ. ευρώ την περίοδο 2024-27.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής δεν είναι μόνο ζήτημα νομιμότητας, αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς οι πόροι που εξοικονομούνται κατευθύνονται σε μείωση φόρων, κοινωνικές παροχές, στήριξη ευάλωτων πολιτών.

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Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται στον συντονισμένο σχεδιασμό που ξεκίνησε το 2023 και στέκεται στις εξής μεταρρυθμίσεις:

Τη διασύνδεση 490.000 ταμειακών μηχανών με τα POS.

Την επέκταση του myDATA και των ψηφιακών διασταυρώσεων.

Το αυστηρό πλαίσιο για το λαθρεμπόριο καυσίμων (σφράγιση πρατηρίων για 2 χρόνια).

Τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες και τον περιορισμό των μετρητών (όριο 500€).



Παράλληλα, αναφέρεται στις πρόσφατες επιτυχίες της ΑΑΔΕ και του «ελληνικού FBI» σε υποθέσεις όπως της Pizza Fan, της αλυσίδας «Χωριάτικο» και του κυκλώματος με αχυρανθρώπους στη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα επιπλέον έσοδα ανήλθαν σε 1,76 δισ. ευρώ το 2024 και 2,2 δισ. το 2025, ενώ εκτιμώνται σε 2,5 δισ. το 2026 και 2,7 δισ. ευρώ το 2027. Παράλληλα, το κενό ΦΠΑ μειώθηκε από 24% το 2019 στο 9% το 2024, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Στις εκλογές δεν θα πάμε με λόγια, αλλά με συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο», καταλήγει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη

«Η μάχη για τη φοροδιαφυγή έχει απτά αποτελέσματα, είναι μια δίκαια μάχη και είναι βασικός πυλώνας για τις κοινωνικές παροχές της κυβέρνησης και τις μειώσεις φόρων που ανακοινώνονται στις ΔΕΘ. 9,1 δις. ευρώ επιπλέον έσοδα λόγω του περιορισμού της φοροδιαφυγής, μεταξύ 2024-2027! Τα στοιχεία παρουσίασε η Καθημερινή της Κυριακής. Δεν είναι μόνο ζήτημα τήρησης της νομιμότητας. Είναι ακόμα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Διότι οι πόροι αυτοί κατευθύνονται ήδη για τη μείωση των φόρων και τη στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας.

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Πώς έγινε αυτό; Αυτό έγινε, διότι η κυβέρνηση, ιδίως από το 2023 και μετά, αποφάσισε να δώσει μια συντονισμένη μάχη για το θέμα, που εξελίσσεται και τις τελευταίες μέρες με αυτά που αποκάλυψαν το «ελληνικό FBI» και η ΑΑΔΕ για τη Pizza Fan, το Χωριάτικο και το κύκλωμα με αχυρανθρώπους στη Βόρεια Ελλάδα.

Στη βάση αυτής της πολιτικής είναι οι 11 πρωτοβουλίες που είχαμε υιοθετήσει το 2023, όταν ήμουν Υπουργός Οικονομικών, δεχόμενος προσωπικά σκληρή κριτική τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από διαφόρους άλλους που ήταν βολεμένοι με τη μέχρι τότε πραγματικότητα.

Ας θυμηθούμε ορισμένες από αυτές:

Διασύνδεση των ταμειακών μηχανών 490.000 επιχειρήσεων με τα POS. Μια μεταρρύθμιση που συζητούνταν για χρόνια και κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει πράξη. Τελικά όμως έγινε!

Επέκταση του myDATA, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ψηφιακών διασταυρώσεων, που δίνουν στην ΑΑΔΕ περισσότερα σύγχρονα εργαλεία για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής.

Θέσπιση της πιο αυστηρής ρύθμισης στη Μεταπολίτευση σε σχέση το λαθρεμπόριο καυσίμων, με δυνατότητα για σφράγιση των παραβατικών πρατηρίων για 2 χρόνια, χωρίς δυνατότητα παράκαμψης της κύρωσης με αλλαγή ΑΦΜ. Και με υποχρεώσεις ελέγχου των πρατηρίων από τις ίδιες τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων! Ρυθμίσεις που είχαν ήδη απτά αποτελέσματα στον συγκεκριμένο τομέα.

Το σύστημα με τα μαχητά τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Περιορισμός της χρήσης των μετρητών για συναλλαγές με μετρητά έως 500 ευρώ και για αγοραπωλησίες ακινήτων μόνο με τραπεζικά μέσα πληρωμής.

Όλα αυτά έχουν συνδυαστεί φυσικά με τους ελέγχους της ΑΑΔΕ που έχει ανεβάσει ταχύτητες, έχει δημιουργήσει την υπηρεσία ΔΕΟΣ και αξιοποιεί ακόμη περισσότερο τα πιο σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Η αποκάλυψη του κυκλώματος των αχυρανθρώπων έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων επιτυχιών της ΑΑΔΕ. Το 2023, για παράδειγμα, η ΑΑΔΕ εντόπισε ψηφιακή φοροδιαφυγή από e-shops, ύψους 30 εκατ. ευρώ. Το 2024 εντόπισε, μεταξύ άλλων, μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής με εμπόριο κινητών τηλέφωνων και φοροδιαφυγή 10,5 εκατ. ευρώ από δυο στοιχηματικές εταιρίες.

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Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να κρίνουμε αυτές τις πολιτικές όχι με βάση την εκτεταμένη αμφισβήτησή τους όταν αυτές υιοθετήθηκαν, αλλά με βάση τα αποτελέσματά τους. Το 2024 τα πρόσθετα έσοδα από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής έφτασαν τα 1,76 δισ. ευρώ και το 2025 τα 2,2 δισ. ευρώ. Και εκτιμάται ότι το 2026 θα φτάσουν τα 2,5 δισ. και το 2027 τα 2,7 δισ. ευρώ. Κι αυτό φυσικά συνδυάζεται με το ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κενό ΦΠΑ, τα χρήματα δηλαδή που χάνει το Δημόσιο από το ΦΠΑ, μειώθηκε από 24% το 2019 σε περίπου 9% το 2024. Δηλαδή στον ευρωπαϊκό μέσο όρο!

Αυτή είναι η προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν από μερικά χρόνια και συνεχίζουμε. Πληρώνοντας ίσως βραχυπρόθεσμα κάποιο πολιτικό κόστος, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά μπορώντας πια να διακηρύξουμε ότι κάναμε τα πιο μεγάλα βήματα από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση μετά τη Μεταπολίτευση σε σχέση με το θέμα της φοροδιαφυγής. Κι αυτό είναι που δικαιώνει τις πολιτικές επιλογές. Όχι το χάιδεμα ορισμένων πολιτικών πελατών ή κάποιων ομάδων που θεωρείται ότι έχουν δύναμη, αλλά η εφαρμογή μιας δίκαιας πολιτικής που διασφαλίζει στην πράξη την ισονομία όλων των πολιτών. Και γι’ αυτό στις εκλογές δεν θα πάμε με λόγια, αλλά με συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο».