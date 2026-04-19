Χατζηδάκης: Εκλογές στο τέλος της τετραετίας -Η αντιπολίτευση να μείνει μακριά από τη σφαίρα της τοξικότητας - iefimerida.gr

Σίγουρος ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραέτιας εμφανίστηκε σε συνέντευξη στο ΕΡΤnews ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Αντολή, στην παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις άρσεις ασυλίας των 11+2 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στη συνταγματική αναθεώρηση.

Τέλος, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, καλώντας την «να μείνει μακριά από τη σφαίρα της τοξικότητας και του διχασμού».

«Τα μέτρα τα δικά μας μετά βεβαιότητος πάνε στις τσέπες των καταναλωτών»

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει πάρει ήδη δύο δέσμες μέτρων και «παρακολουθούμε την κατάσταση, σύντομα θα ανακοινωθούν επισήμως σε όλη την Ευρώπη και τα αποτελέσματα για την εκτέλεση των Προϋπολογισμών το 2025, οπότε θα έχουμε πια και έναν πιο ξεκάθαρο μπούσουλα σε σχέση με τις δυνατότητές μας από εδώ και πέρα».

Υπογράμμισε πως «υπάρχει ήδη μια κατεύθυνση για προσωρινής ισχύος και στοχευμένα μέτρα. Πάνω κάτω θα παραμείνει αυτή η κατεύθυνση. Υπάρχουν ήδη και θα υπάρξουν δυνατότητες κάποιων παρεμβάσεων, όχι αντίστοιχων παρεμβάσεων με εκείνες που υπήρξαν επί Κορωνοϊού, με τη ρήτρα διαφυγής, αλλά θα υπάρχει μια σχετική ευελιξία και εμείς πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί, προσεκτικοί απέναντι στον μέσο άνθρωπο που πλήττεται από την αύξηση της τιμής των καυσίμων και όλες τις άλλες συνέπειες, αλλά και προσεκτικοί για να μην δώσουμε την εντύπωση ότι η χώρα υποκύπτει σε πειρασμούς λαϊκισμού και κάνει πράγματα τα οποία είναι αναντίστοιχα με αυτά που κάνουν άλλες χώρες της Ευρώπης».

«Κρινόμαστε πάντοτε από τις αγορές όσο και αν ενοχλεί κάποιους, οι οποίοι θέλουν πάντοτε να παριστάνουν ότι είναι φιλολαϊκοί. Αν ακολουθούσαμε αυτές τις συνταγές τώρα, δεν θα είχαμε να δώσουμε. Επειδή είχαμε νοικοκυριό τα τελευταία χρόνια, γι’ αυτό και μπορούμε να μιλάμε με τον τρόπο που μιλάμε», προσέθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα υπάρξουν φοροελαφρύνσεις, όπως έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ανέφερε πως: «μέχρι τώρα έχουμε προχωρήσει με βάση τη συνταγή του '22-'23 της ενεργειακής κρίσης. Τότε, υπήρξε στήριξη για τις τιμές του ντίζελ και υπήρξε το fuel pass για τη βενζίνη. Επαναλαμβάνονται με κάποιο τρόπο αυτά τα μέτρα, συν τα λιπάσματα, συν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια».

«Τα μέτρα τα δικά μας μετά βεβαιότητος πάνε στις τσέπες των καταναλωτών και τον καταναλωτή τον ενδιαφέρει να πάει στο παντελόνι του η ενίσχυση και όχι αν θα πάει στην αριστερή ή στη δεξιά τσέπη», είπε χαρακτηριστικά.

«Τώρα αν μειώνεις ειδικά τον ΦΠΑ, έχει αποδειχθεί και στην Ελλάδα και αλλού ότι δεν καταλήγει πάντοτε σε αυτόν που θέλεις να βοηθήσεις. Επομένως τα μέτρα τα δικά μας έχουν αποτέλεσμα. Ειδικά δε για τη βενζίνη, είχαμε υπολογίσει από τότε που ανακοινώθηκαν τα μέτρα ότι μέχρι να πάει η τιμή 2 ευρώ και 11 λεπτά δεν έχει επίδραση. Δεν θα είχε επίδραση η αύξηση στις τσέπες όλων όσοι επωφελούνται από το fuel pass, που όμως είναι τα 3/4 της κοινωνίας», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν η ευμετάβλητη κατάσταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για κάποιες παροχές στη ΔΕΘ, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «υπάρχουν δύο χωριστά πράγματα. Τι μπορούμε να κάνουμε με κάποιες πρωτοβουλίες μέσα στο 2026 και ποιος δημοσιονομικός χώρος θα υπάρξει για περαιτέρω παρεμβάσεις το 2027», κάτι που θα γνωρίζουμε το επόμενο διάστημα.

«Η βούληση της κυβέρνησης είναι, παρακολουθώντας την κρίση και τις συνέπειές της, να είναι παρούσα ουσιαστικά όχι με μεγάλα λόγια και πολιτικές σαπουνόφουσκες και από την άλλη πλευρά ακριβώς επειδή υπάρχει μια πολιτική που οδηγεί σε πρωτογενή πλεονάσματα και πλεονάσματα, υπάρχει περιθώριο και για τη ΔΕΘ και εδώ απαντώ και σε αυτούς που λένε τα πρωτογενή πλεονάσματα τρώγονται. Αποδεικνύεται ότι τρώγονται, όπως αποδείχτηκε και πέρσι επίσης», προσέθεσε και έκανε λόγο για έναν «δρόμο σοβαρότητας».

«Κρατάς καλή ισορροπία στα δημόσια οικονομικά, έχεις νοικοκυριό και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να δίνεις αυτά τα οποία αντέχεις, χωρίς να διακινδυνεύεις τις κοινές εθνικές επιτυχίες των τελευταίων ετών στην οικονομία, διότι ακριβώς επειδή παρά την πολύ σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους, έχουμε ακόμα πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, πρέπει και εμείς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν υψηλότερο δημόσιο χρέος να είμαστε προσεκτικοί σε περιόδους κρίσεων», προσέθεσε.

Αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αφορμή και τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι αυτό που ζητάει η κυβέρνηση είναι να προχωρήσουν αυτές οι υποθέσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται.

«Συμφωνώ με δύο πρόσφατες τοποθετήσεις του πρωθυπουργού, μία όταν έστειλε ένα τηλεοπτικό μήνυμα πριν από κάμποσες μέρες και την αντίστοιχη τοποθέτησή του στη Βουλή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας θεσμός που υπάρχει με απόφαση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Εμείς προχωρήσαμε το 2020 με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης και κινούμαστε με βάση αυτό το κεκτημένο. Από εκεί και πέρα, όμως, και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να γνωρίζει ότι κινήσεις σαν κι αυτές που έκανε επηρεάζουν εκ των πραγμάτων όχι μόνο βουλευτές, των οποίων τα ονόματα μπορεί να αναφέρονται σε δικογραφίες, αλλά το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό και τις πολιτικές εξελίξεις. Άρα, εκείνο το οποίο ζητούμε βασικά είναι να προχωρήσουν αυτές οι υποθέσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, για τους λόγους που μόλις εξήγησα και νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο λέμε και νομίζω ότι είναι εύλογο και φαντάζομαι θα το πιστεύει και η αντιπολίτευση, είναι ότι πρέπει οι υποθέσεις αυτές να προχωρήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εκτός αν η αντιπολίτευση πιστεύει ότι πρέπει να προχωρήσουν αργά και να σέρνεται αυτό το πράγμα στο διηνεκές και μέχρι τις εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την ψηφοφορία που θα γίνει την Τετάρτη για την άρση ασυλίας βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε: «Πρώτον, η ψήφος κατά το Σύνταγμα είναι κατά συνείδηση. Δεύτερον, με βάση τη Συνταγματική αναθεώρηση που πέρασε με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, από το 2019 προβλέπεται ότι αίρεται αυτομάτως η βουλευτική ασυλία για οτιδήποτε δεν σχετίζεται με τα βουλευτικά καθήκοντα. Τρίτον, και οι 11 συνάδελφοι ανεξαιρέτως -προς τιμήν τους- έχουν ζητήσει να αρθεί η ασυλία τους ώστε να καταθέσουν τα στοιχεία που έχουν και να προχωρήσει η διαδικασία. Θέλω να επισημάνω ότι μετά τις πρώτες εντυπώσεις, όταν βγήκαν οι συνάδελφοι και άρχισαν να εξηγούν περί τίνος πρόκειται, δημιουργήθηκε μια άλλη εντύπωση, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης. Και πάντως, νομίζω δεν έχει υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί ότι δεν πρόκειται για κάποιους βουλευτές που πιάστηκαν “με τη γίδα στην πλάτη”. Πρόκειται για κάποιες παρεμβάσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ανταπόκριση αιτημάτων που έλαβαν από διάφορους ψηφοφόρους τους. Από εκεί πέρα, θα πρέπει να κριθεί το περιεχόμενο της παρέμβασης».

«Σίγουρα πάντως δημιουργήθηκε μια άλλη εντύπωση και φαντάζομαι επειδή θα τοποθετηθούν το προβλέπει ο κανονισμός και στη Βουλή. Την επόμενη Τετάρτη μπορούν οι Έλληνες πολίτες να τους ακούσουν, να τοποθετούνται και να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται», προσέθεσε.

Ο Κωστής Χατζηδάκης για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

«Κοιμόμαστε μια μέρα με ένα σκηνικό έντασης στον Κόλπο. Ξυπνάμε την άλλη μέρα με ένα σκηνικό μιας κάποιας ύφεσης και το βράδυ κοιμόμαστε με ένα άλλο σκηνικό», είπε χαρακτηριστικά θέλοντας να τονίσει την ευμετάβλητη κατάσταση που επικρατεί. «Oι κυβερνήσεις πρέπει να κινούνται με το χειρότερο σενάριο, ακριβώς για να έχουν μπροστά τους τις δυνατότητες παρέμβασης με όρους σοβαρότητας», είπε.

Για την παραίτηση Λαζαρίδη

Για την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σημείωσε: «Υπήρξε μία υπόθεση η οποία έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, προφανώς αρνητική δημοσιότητα. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι υπήρξαν τοποθετήσεις σε θέσεις στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως της Νέας Γενιάς πριν από πολλά χρόνια και το ζητούμενο ήταν εάν ήταν εντάξει με βάση τις επιταγές των νόμων ή αν θα έπρεπε να υπάρξουν τοποθετήσεις σε συναφείς θέσεις μέσα στο ίδιο γραφείο. Και εδώ θα πρέπει να κριθεί και με ψυχραιμία να γίνει μία ανάλυση εάν ο ίδιος είχε προσπαθήσει να παραπλανήσει -που εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν το πιστεύω- ή αν είχαν γίνει λάθη και από την πλευρά της δημόσιας διοίκησης εκείνη την περίοδο στον συγκεκριμένο τομέα».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση απέδωσε την παραίτηση του κ. Λαζαρίδη στην κλιμακούμενη ένταση, ενώ τόνισε ότι ο ίδιος τοποθετήθηκε σχετικά για να ξεκαθαρίσει τη στάση του.

«Εκλογές στο τέλος της τετραετίας»

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο κ. Χατζηδάκης εμφανίστηκε βέβαιος για εκλογές στο τέλος της τετραετίας. «Έχουμε μπροστά μας αρκετές πρωτοβουλίες, τις οποίες έχουμε την υποχρέωση να προχωρήσουμε μπροστά», είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη διαχείριση της κρίσης, στη συνταγματική αναθεώρηση, σε κρίσιμα νομοσχέδια όπως ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης, η μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, το εθνικό απολυτήριο. «Και φυσικά το καλοκαίρι θα έχουμε και το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, η χώρα να μην χάσει κονδύλια από την Ευρώπη και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», συνέχισε.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει «σοβαρά, σεμνά, αποτελεσματικά, να εκπληρώνουμε αυτά τα οποία είχαμε πει και η αντιπολίτευση έχει την υποχρέωση να μας ελέγχει και να μας ελέγχει αυστηρά». Κάλεσε επίσης την αντιπολίτευση «να μείνει μακριά από τη σφαίρα της τοξικότητας και του διχασμού».

«Η χώρα αυτή έχει ταλαιπωρηθεί διαχρονικά από δύο μεγάλα πράγματα. Από τη μια πλευρά τη δημαγωγία, τον λαϊκισμό, τα λεφτόδεντρα και από την άλλη τις ακρότητες, το φανατισμό, την εχθροπάθεια, τη στοχοποίηση του απέναντι. Από αυτά πρέπει να απαλλαγούμε. Έχουμε υποχρέωση όλοι μας, είτε είμαστε δεξιοί, είτε κεντρώοι, είτε αριστεροί να μάθουμε να λειτουργούμε με ένα πιο σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό και πιο πατριωτικό τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.

«Πολλές φορές», πρόσθεσε, «στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας ο κομματικός φανατισμός μας θολώνει και γι’ αυτό το λόγο έχουμε οδηγηθεί σε διχασμούς, σε εμφυλίους. Ας τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Δεν μας αξίζουν αυτές οι ακρότητες, πολύ περισσότερο όταν θέλει κάποιος να αποδείξει ότι είναι προοδευτικός και ότι φέρνει το καινούργιο. Ας ξεχωρίζουμε το προσωπικό από τα προσωπικά».

Τέλος, αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ότι «γίνεται για να έχουμε μια πιο αξιόπιστη πολιτική στην Ελλάδα, για να γίνει μια θεσμική επανεκκίνηση της ελληνικής Δημοκρατίας». Προσέθεσε ότι είτε αρέσουν είτε όχι σε κάποιον οι προτάσεις «υποχρέωση μας πάντως είναι να μην απέχουμε από αυτή τη συζήτηση. Διότι όποιος απέχει από αυτή τη συζήτηση καταγγέλλοντάς τον απέναντι, απέχει νομίζω από τις ίδιες τις δημοκρατίες τις εξελίξεις σε σχέση με τη δημοκρατία και απέχει από το μέλλον».