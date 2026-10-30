Χατζηβασιλείου: Έχουμε την ισχύ και το διπλωματικό κεφάλαιο για να αποτρέψουμε κάθε αρνητικό προηγούμενο στην Ανατολική Μεσόγειο - iefimerida.gr

«Εμείς δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τη δημιουργία παράνομων τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο» δήλωσε από τη Βουλή ο Τάσος Χατζηβασιλείου.

Η Ελλάδα διατηρεί στο ακέραιο όλα της τα δικαιώματα και είναι σαφές ότι θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου που θα έθιγε τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, απαντώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία.

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«Ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη η θέση της κυβέρνησης»

«Εμείς δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τη δημιουργία παράνομων τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο». Η χώρα έχει και την αποτρεπτική ισχύ και το διπλωματικό κεφάλαιο και διεθνείς συμμαχίες για να αποτρέψει κάθε αρνητικό προηγούμενο. Δεν υποτιμούμε τις εξελίξεις ούτε εφησυχάζουμε. Αντιθέτως, αξιοποιούμε τη διεθνή θέση της χώρας, τις πολύ σοβαρές και στέρεες συμμαχίες που έχει χτίσει, τις συνεργασίες που έχουμε, και κάθε διαθέσιμο μέσο για να υπερασπιστούμε αποτελεσματικά το εθνικό συμφέρον», υπογράμμισε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

O βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας κάλεσε τον παριστάμενο υφυπουργό να απαντήσει «γιατί η κυβέρνηση υποβαθμίζει τη σημασία της αναγνώρισης του παράνομου τουρκο-λιβυκού μνημονίου από την Εθνοσυνέλευση της Βεγγάζης και γιατί δεν έλαβε προληπτικά μέτρα για να αποτρέψει την εξέλιξη αυτή». Επίσης, πότε αντιλήφθηκε η κυβέρνηση ότι επίκειται αλλαγή στάσης της Βουλής της Βεγγάζης και ποια προληπτικά μέτρα είχε προετοιμάσει και λάβει κατά της κυβέρνησης Χάφταρ ώστε να αποτρέψει μια τέτοια αρνητική εξέλιξη για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα;

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας κάλεσε, επίσης, τον υφυπουργό Εξωτερικών να απαντήσει γιατί, πέρα από τις λεκτικές καταδίκες της Αθήνας, της ΕΕ και τα διαβήματα στον ΟΗΕ, η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει ότι η εξέλιξη αυτή συνιστά προκλητική στάση κατά των ελληνικών εθνικών συμφερόντων και της ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή που πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικά μέτρα επί του πεδίου.

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Ο βουλευτής σημείωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τον περασμένο χρόνο, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, δήλωνε ότι ο ίδιος και η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη κυβέρνηση η οποία συνομιλεί και με τις δύο κυβερνήσεις της Λιβύης. «Να σας πω κάτι; Δεν ήταν η ελληνική κυβέρνηση η μόνη που συνομιλούσε και με τις δύο κυβερνήσεις της Λιβύης. Από τον Απρίλιο του 2025 ο Χάφταρ υιός είχε βρεθεί στην Τουρκία και είχε συνομιλίες και το ξέρατε. Και παραμυθιάζατε τον κόσμο. Και κάνατε πως δήθεν ελέγχετε την κατάσταση, ενώ είχε ξεφύγει από τον έλεγχο», είπε ο κ. Καζαμίας. Σημείωσε επίσης ότι προτού αλλάξει ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Βεγγάζης τον Οκτώβριο, ο Χακάν Φιντάν είχε επισκεφθεί τη Βεγγάζη και μιλούσε για το παλαιστινιακό και τον εναγκαλισμό της κυβέρνησης με τον Νετανιάχου εν μέσω γενοκτονίας.

«Η θέση της κυβέρνησης έναντι της πρόσφατης απόφασης του λιβυκού Κοινοβουλίου είναι ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη. Προφανώς, αποτελεί αρνητική πολιτική εξέλιξη, η οποία εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια στη γειτονιά μας. Η κύρωση αυτή δεν μεταβάλλει στο παραμικρό τη νομική πραγματικότητα. Το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο ήταν και είναι παράνομο, άκυρο και πλήρως ανυπόστατο. Αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο, παραγνωρίζει τη γεωγραφία της περιοχής και θίγει ξεκάθαρα τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των παρακτίων κρατών στην περιοχή και φυσικά των δικαιωμάτων των νησιών. Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι η κύρωση αυτή από την ανατολική Λιβύη δεν θα θεραπεύει τον παράνομο χαρακτήρα του μνημονίου, δεν του προσδίδει απολύτως καμία νομιμότητα και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα σε βάρος της Ελλάδας», απάντησε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.

Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή και ειδικά στο πεδίο άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών και σημείωσε «την υποδειγματική συμφωνία οριοθέτησης που έχει υπογραφεί με την Ιταλία, για την ΑΟΖ», όπως και την άλλη «υποδειγματική συμφωνία για μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, πριν από μερικά χρόνια, με την οποία διεμβολίσαμε το ανυπόστατο αυτό μνημόνιο». Όπως μάλιστα σημείωσε, η ελληνική κυβέρνηση «δεν σταμάτησε εκεί» αλλά παρουσίασε σχεδιασμό για την αξιοποίηση και οργάνωση του ελληνικού θαλάσσιου χώρου και έχει προχωρήσει και σε προκήρυξη θαλασσίων οικοπέδων νοτίως της Κρήτης, για εύρεση υδρογονανθράκων, σε λίγους μήνες δε ξεκινάει και η διαδικασία σεισμικών ερευνών, και συγχρόνως η Ελλάδα ενισχύει τις συνεργασίες της με χώρες της περιοχής.

Παράλληλα, αξιοποιούνται και οι τριμερείς συνεργασίες. «Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν παρακολουθεί παθητικά όλες αυτές τις εξελίξεις στη γειτονιά μας», είπε ο κ. Χατζηβασιλείου, ενώ, απαντώντας στις αιτιάσεις για έλλειψη αποφασιστικών μέτρων, είπε ότι «η αντίδραση της χώρας δεν εξαντλείται σε λεκτικές καταδίκες. Η χώρα ήδη έχει ενεργοποιήσει ένα ευρύ πλέγμα πρωτοβουλιών, σε διμερές, ευρωπαϊκό και σε πολυμερές επίπεδο και μάλιστα με αποτελέσματα τα οποία είναι απολύτως συγκεκριμένα».

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Στο κλίμα αυτό, ο υφυπουργός Εξωτερικών «υπενθύμισε» στον βουλευτή την ανανέωση της στρατηγικής σχέσης που έχουν Ελλάδα και Αίγυπτος, την αντίδραση Αιγύπτου, Κύπρου, Ισραήλ, Γερμανίας που καταδίκασαν απερίφραστα την απόφαση της λιβυκής Βουλής, την ομόθυμη καταδίκη από τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη δήλωση της ύπατης εκπροσώπου της κ. Κάλας εξ ονόματος των 27 κρατών-μελών εναντίον του τουρκολιβυκού μνημονίου, την αντίδραση της μόνιμης αντιπροσώπου στον ΟΗΕ, ενώ και χθες ο πρωθυπουργός έθεσε το θέμα στο υψηλότερο δυνατό διεθνές επίπεδο, ο οποίος ξεκαθάρισε στον ΟΗΕ ότι οι παράνομες συμφωνίες, όπως αυτή, δεν αποτελούν διεθνή κανονικότητα.

Ο κ. Χατζηβασιλείου είπε ότι η Ελλάδα συντονίζεται με κράτη-κλειδιά της περιοχής παραπέμποντας στις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού εξωτερικών εκ μέρους διαφόρων κρατών. «Άρα η Ελλάδα δεν είναι μόνη απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, και δεν είναι διπλωματικά μόνη απέναντι στο παράνομο μνημόνιο. Η ΕΕ αλλά και σημαντικές χώρες της περιοχής στηρίζουν τις ελληνικές θέσεις. Η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής απαιτεί στρατηγική και όχι κινήσεις εντυπωσιασμού ή επικοινωνίας. Η αποφασιστικότητα σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με την κλιμάκωση», είπε επίσης ο κ. Χατζηβασιλείου.

Σημείωσε, παράλληλα, ότι η πρόσφατη απόφαση της Βουλής στη Βεγγάζη προφανώς συνδέεται με τη μεταβολή των πολιτικών ισορροπιών στην αφρικανική χώρα και δεν οφείλεται προφανώς στην απουσία ελληνικών διπλωματικών πρωτοβουλιών και κινήσεων. Η Ελλάδα επέλεξε συνειδητά τα τελευταία χρόνια να έχει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις πλευρές της Λιβύης, επιδιώκοντας να έχουμε πολύ ισχυρό αποτύπωμα, πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό, να έχουμε συνεργασία σε επίπεδο ακτοφυλακών, είπε ο κ. Χατζηβασιλείου, για να υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα δεν αναμένει την έγκριση κανενός τρίτου προκειμένου να ασκήσει κάθε δικαίωμα που διαθέτει και απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο, αλλά τα ασκεί με τον τρόπο και στον χρόνο που επιλέγει, βάσει του εθνικού σχεδιασμού και του εθνικού συμφέροντος και το ίδιο ισχύει και για το αναφαίρετο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ