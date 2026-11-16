Χατζηβασιλείου για τα περί «μυστικής διπλωματίας»: Εθνικά ανεύθυνο να επιτίθεται η αντιπολίτευση με ατεκμηρίωτες θέσεις

«Είναι πραγματικά εθνικά ανεύθυνο να επιτίθεται η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση με ατεκμηρίωτες θέσεις» ανέφερε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.

«Επίθεση, απλώς και μόνο για να δικαιολογήσει τον αντιπολιτευτικό της οίστρο. Αυτό δεν εξυπηρετεί καμία εθνική υπόθεση», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνεντευξη που παραχώρησε σήμερα στην ΕΡΤ.

«Άνθρακες ο θησαυρός» λέει ο Χατζηβασιλείου

Ο κ. Χατζηβασιλείου απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί «μυστικής διπλωματίας», υπενθυμίζοντας ότι το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε θεσμικά τους πολιτικούς αρχηγούς για τέταρτη φορά κατά τη διάρκεια της θητείας του. Όπως σημείωσε, ο υπουργός Εξωτερικών ενημερώνει τακτικά την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ συγκαλείται συστηματικά και το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. «Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα εν κρυπτώ. Ενημερώνει σταθερά και θεσμικά τα πολιτικά κόμματα για όλα τα μείζονα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι διαψεύστηκαν όσοι υποστήριζαν πως θα απαιτηθεί δήθεν τουρκική άδεια ή ότι η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει το έργο. «Άνθρακες ο θησαυρός. Το έργο προχωρά κανονικά βάσει σχεδιασμού και η κυβέρνηση ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας με απόλυτη σοβαρότητα και σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο», σημείωσε με νόημα.

Σε ερώτηση σχετικά με τις εργασίες του γαλλικού σκάφους για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ξεκαθάρισε ότι Ελλάδα και Κύπρος είναι οι μόνες χώρες που έχουν χορηγήσει άδεια για τις σχετικές ερευνητικές εργασίες. Όπως υπογράμμισε, το σκάφος επιχειρεί βάσει της άδειας των ελληνικών αρχών και της νόμιμης NAVTEX που έχει εκδοθεί από τον σταθμό του Ηρακλείου, η οποία καθορίζει την πορεία του βάσει του αρχικού σχεδιασμού.

Για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία και την Αίγυπτο, ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε ότι πρόκειται για απλή ενημερωτική γνωστοποίηση και όχι για αίτημα αδείας. «Το κείμενο δεν αναγνωρίζει δικαιοδοσία τρίτης χώρας, δεν νομιμοποιεί παράνομες θέσεις ή διεκδικήσεις και δεν γεννά κανένα μελλοντικό δικαίωμα τρίτου επί των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή», υπογράμμισε.

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«Το γαλλικό πλοίο επιχειρεί σε περιοχή όπου τα κυριαρχικά δικαιώματα ασκούν η Ελληνική Δημοκρατία και, στη συνέχεια, η Κυπριακή Δημοκρατία. Έτερον ουδέν», κατέληξε.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ