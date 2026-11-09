Χατζηβασιλείου: Η αδειοδότηση για το GSI δόθηκε αποκλειστικά από την Ελλάδα -Ενημερωτικού χαρακτήρα η γαλλική ρηματική διακοίνωση - iefimerida.gr

«Κατόπιν του αιτήματος αδειοδότησης που κατατέθηκε στην ελληνική κυβέρνηση και την άδεια, η οποία δόθηκε από την Ελλάδα αποκλειστικά, η γαλλική πλευρά προχώρησε σε γνωστοποίηση για την έναρξη εργασιών, μέσω ρηματικής διακοίνωσης», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου.

Ο ίδιος, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον ΑΝΤ1, υπογράμμισε: «Το κείμενο αυτό ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για αίτημα αδειοδότησης, αλλά απλώς για μια κίνηση ενημερωτικού χαρακτήρα. Ας μην μπερδεύουμε την αδειοδότηση με τη γνωστοποίηση».

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Σε ερώτηση για τη ρηματική διακοίνωση της γαλλικής πρεσβείας στην Τουρκία, ο κ. Χατζηβασιλείου δήλωσε ότι οι ρηματικές διακοινώσεις είναι ουσιαστικά έγγραφος και διπλωματικός τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν τα υπουργεία Εξωτερικών ή οι πρεσβείες χωρών.

«Λάθος να μπερδεύεται η αδειοδότηση με τη γνωστοποίηση»

«Οι ρηματικές διακοινώσεις εκφράζουν θέσεις και της χώρας αλλά και επιχειρήσεων συμφερόντων της χώρας που τις εκδίδει. Κατόπιν της αδειοδότησης για το GSI που δόθηκε από τις ελληνικές Aρχές, η γαλλική πλευρά έκανε γνωστοποίηση μέσω ρηματικής διακοίνωσης, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για απλή ενημέρωση προς τη γειτονική χώρα», υπογράμμισε. «Η Ελλάδα έδωσε την άδεια και εξέδωσε NAVTEX. Η γαλλική εταιρεία στη συνέχεια έκανε κίνηση γνωστοποίησης προς την Τουρκία. Έτσι, η Άγκυρα δεν εξέδωσε NAVTEX αλλά αντι-NAVTEX για να καταργήσει, με τη δική της λογική, τη νόμιμη ελληνική αγγελία. Αν λάμβανε η Τουρκία αίτημα αδειοδότησης, θα εξέδιδε εκείνη NAVTEX», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε ότι είναι συνήθης πρακτική να ενημερώνονται παράκτιες χώρες.

«Είναι σφάλμα και λάθος να μπερδεύει οποιοσδήποτε την αδειοδότηση με τη γνωστοποίηση», σημείωσε ο κ. Χατζηβασιλείου.

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Ερωτώμενος για πιθανή ένταση στο πεδίο, ανέφερε «δεν εκτιμώ ότι βρισκόμαστε κοντά σε σκηνικό κρίσης», ενώ υπογράμμισε ότι τελικά πρέπει να βρίσκεται τρόπος αυτά τα έργα υποδομής να προχωρούν, με σεβασμό στην έννομη τάξη. Ακόμη, πρόσθεσε πως η Ελλάδα εφαρμόζει το Διεθνές Δίκαιο με αποφασιστικότητα και, ταυτόχρονα, σέβεται την καλή γειτονία. «Στον χώρο του GSI, τα κυρίαρχα δικαιώματα ασκούνται από Ελλάδα και Κύπρο, ας μην παραποιεί η αντιπολίτευση την πραγματικότητα απλά και μόνον για να δικαιώσει τη ρητορική της», σημείωσε καταληκτικά ο υφυπουργός Εξωτερικών.

ΑΠΕ - ΜΠΕ