Χατζηβασιλείου: Άδεια ζητήθηκε μόνο από την Ελλάδα -Καμία συνεννόηση με την Τουρκία - iefimerida.gr

«Δεν έγινε καμία συνεννόηση Ελλάδας-Τουρκίας για αδειοδότηση. Άδεια ζητήθηκε και δόθηκε μόνο από την Ελλάδα», ξεκαθάρισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Ο κ. Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξή που παραχώρησε σήμερα στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι δόθηκε η άδεια από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ούτως ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες, ενώ ο σταθμός του Ηρακλείου, ως αρμόδιος στην περιοχή, έβγαλε αμέσως τη νόμιμη NAVTEX.

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Όπως ξεκαθάρισε, καμία συνεννόηση Ελλάδας και Τουρκίας για αδειοδότηση δεν έλαβε χώρα. «Το αναφέρει εμμέσως και η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, η οποία ουσιαστικά χαρακτηρίζει ότι οι εργασίες που θα κάνει το γαλλικό σκάφος γίνονται χωρίς άδεια από την τουρκική πλευρά», δήλωσε.

«Στην περιοχή του καλωδίου, κυριαρχικά δικαιώματα ασκούν αποκλειστικά η Ελληνική και η Κυπριακή Δημοκρατία. Έτερον ουδέν», σήμειωσε με νόημα.

Χατζηβασιλείου: Το σχέδιο προχωράει και η κυβέρνηση δεν φοβάται, ούτε δειλιάζει να ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά μας

Ο υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε επιπλέον ότι όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, το έργο θα γίνει βάσει του σχεδιασμού και ταυτόχρονα ότι η Ελλάδα, όπως πράττει πάντοτε, θα προστατεύσει τα δικαιώματά της και το εθνικό συμφέρον. «Το σχέδιο προχωράει και η κυβέρνηση δεν φοβάται, ούτε δειλιάζει να ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά μας», υπογράμμισε.

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Επίσης, ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι το έργο πέρα από την ελληνική, κυπριακή και ισραηλινή ταυτότητα που φέρει, εκπροσωπεί πλέον και τα γαλλικά και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, αφού λαμβάνει γενναία χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχει και την στήριξη όλων των συμμάχων και εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών.

Σχετικά με την τουρκική αντι-NAVTEX, δήλωσε ότι αυτή εδράζεται στα παράλογα επιχειρήματα και στον χάρτη που κατέθεσε η Τουρκία στον ΟΗΕ από το 2020, με περιεχόμενο απολύτως ασύμβατο με το Διεθνές Δίκαιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ