Χάρης Θεοχάρης: Το πτυχίο μου είναι από το Imperial College του Λονδίνου, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ - iefimerida.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Θεοχάρης: Το πτυχίο μου είναι από το Imperial College του Λονδίνου, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ

Ο Χάρης Θεοχάρης στη Βουλή - Φωτογραφία αρχείου: Intimenews/ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Την ανάγκη να «ξεκαθαρίσει τα πράγματα» σχετικά με το πτυχίο του ένιωσε ο Χάρης Θεοχάρης, απαντώντας σε όλους όσοι επιχείρησαν να του προσάψουν ότι κατέχει μη αναγνωρισμένο πτυχίο.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα, που αναφέρουν ότι είναι κάτοχος μη αναγνωρισμένου πτυχίου, κάνοντας λόγο για «αθλιότητες».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Χάρης Θεοχάρης αναφέρει ότι το πτυχίο του «είναι από το Imperial College του Λονδίνου και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Μάλιστα, όπως λέει, αφήνει «τις συκοφαντίες και τις αθλιότητες σ’ εκείνους που αναζητούν σωσίβιο για την πολιτική τους επιβίωση».

Ο Χάρης Θεοχάρης σπούδασε στη Μεγάλη Βρετανία, στο Imperial College of Science Technology and Medicine του Λονδίνου.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Θεοχάρη:

«Ξεκαθαρίζω τα πράγματα και δε θα επανέλθω γιατί ως Υφυπουργός Εξωτερικών πρέπει να διαχειριστώ σοβαρά θέματα. Το πτυχίο μου είναι από το Imperial College του Λονδίνου και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Αφήνω τις συκοφαντίες και τις αθλιότητες σ’ εκείνους που αναζητούν σωσίβιο για την πολιτική τους επιβίωση».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

