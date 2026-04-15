Χάρης Θεοχάρης: Το πτυχίο μου είναι από το Imperial College του Λονδίνου, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ - iefimerida.gr

Την ανάγκη να «ξεκαθαρίσει τα πράγματα» σχετικά με το πτυχίο του ένιωσε ο Χάρης Θεοχάρης, απαντώντας σε όλους όσοι επιχείρησαν να του προσάψουν ότι κατέχει μη αναγνωρισμένο πτυχίο.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα, που αναφέρουν ότι είναι κάτοχος μη αναγνωρισμένου πτυχίου, κάνοντας λόγο για «αθλιότητες».

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Χάρης Θεοχάρης αναφέρει ότι το πτυχίο του «είναι από το Imperial College του Λονδίνου και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Μάλιστα, όπως λέει, αφήνει «τις συκοφαντίες και τις αθλιότητες σ’ εκείνους που αναζητούν σωσίβιο για την πολιτική τους επιβίωση».

Ο Χάρης Θεοχάρης σπούδασε στη Μεγάλη Βρετανία, στο Imperial College of Science Technology and Medicine του Λονδίνου.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Θεοχάρη:

«Ξεκαθαρίζω τα πράγματα και δε θα επανέλθω γιατί ως Υφυπουργός Εξωτερικών πρέπει να διαχειριστώ σοβαρά θέματα. Το πτυχίο μου είναι από το Imperial College του Λονδίνου και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Αφήνω τις συκοφαντίες και τις αθλιότητες σ’ εκείνους που αναζητούν σωσίβιο για την πολιτική τους επιβίωση».