Χάρης Δούκας: «Θέλω να πληρώνω το ρεύμα που πληρώνει και ο βιομήχανος, εδώ φτάσαμε τη χώρα μας»

«Θέλω να πληρώνω, το ρεύμα που πληρώνει και ο βιομήχανος», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στην επιδότηση στους λογαριασμούς ενέργειας στον τομέα της βιομηχανίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δούκας μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ, υπέβαλλε το αίτημα να

να εφαρμοστεί στους λογαριασμούς ενέργειας των δήμων μειωμένο τιμολόγιο ενέργειας 0,06 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ίσο με το τιμολόγιο το οποίο, όπως ανέφερε, εφαρμόζεται και στον τομέα της βιομηχανίας.

«Θέλω να πληρώνω, το ρεύμα που πληρώνει και ο βιομήχανος», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Πληρώνουμε, οι δήμοι, 24 σεντς την κιλοβατόρα. Ξέρετε τι πληρώνουν οι βιομήχανοι; 6 σεντς την κιλοβατώρα. 24 οι δήμοι, 6 οι βιομήχανοι. Γιατί επιδοτούνται», ανέφερε.

Ο κ. Δούκας αναρωτήθηκε: «Είναι δυνατόν οι δήμοι για να ζεσταίνουμε τα σχολεία και τις κοινωνικές μας δομές να πληρώνουμε τέσσερις φορές επάνω από τους βιομηχάνους;» και σχολίασε: «Εδώ φτάσαμε τη χώρα μας».