Χάρης Δούκας: 6.800 επικίνδυνα κτίρια στην Αθήνα -Τα 70 επικινδύνως ετοιμόρροπα

Στα 6.800 ανέρχονται τα επικίνδυνα κτίρια που έχουν καταγραφεί στην Αθήνα τα τελευταία 35 χρόνια όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας.

Την ανάγκη άμεσης νομοθετικής παρέμβασης και γενναίας χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των επικίνδυνων κτιρίων στην Αθήνα τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα τελευταία 35 χρόνια έχουν καταγραφεί στην Αθήνα συνολικά 6.800 επικίνδυνα κτίρια, ενώ χιλιάδες αιτήσεις για νέους χαρακτηρισμούς επικινδυνότητας παραμένουν σε εκκρεμότητα.

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Από τα ήδη καταγεγραμμένα κτίρια, 70 έχουν χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα, γεγονός που αναδεικνύει τη σοβαρότητα του προβλήματος και την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Η δημοτική αρχή υποστηρίζει ότι είναι η μόνη που έχει προχωρήσει στην έναρξη κατεδαφίσεων τέτοιων κτιρίων, ξεκαθαρίζοντας ότι οι σχετικές παρεμβάσεις θα συνεχιστούν.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στις κατεδαφίσεις. Η Αθήνα χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής παρέμβασης, το οποίο θα συνδυάζει τη διάσωση κτιρίων που αποτελούν μέρος της ιστορικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης με την απομάκρυνση όσων συνιστούν κίνδυνο για τους πολίτες.

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Για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου, η δημοτική αρχή ζητά σαφές νομοθετικό πλαίσιο και ουσιαστική κρατική χρηματοδότηση, ώστε να επιταχυνθούν οι αναγκαίες διαδικασίες.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

Στην Αθήνα, τα τελευταία 35 χρόνια είναι καταγεγραμμένα 6.800 επικίνδυνα κτίρια, ενώ χιλιάδες αιτήσεις για νέους χαρακτηρισμούς επικινδυνότητας είναι σε εκκρεμότητα. Από αυτά τα κτίρια, τα 70 έχουν κριθεί επικινδύνως ετοιμόρροπα.Η δημοτική μας αρχή είναι η μόνη που ξεκίνησε την κατεδάφισή τους. Και θα συνεχίσει.Όμως η Αθήνα έχει ανάγκη μια μεγάλη παρέμβαση, με στόχο να σώσει κτίρια που κρατούν ζωντανή την ταυτότητα της πόλης και να απαλλαγεί από κτίρια που συνιστούν απειλή.Απαιτείται μια καθαρή νομοθετική ρύθμιση και μια γενναία χρηματοδότηση.Θα επανέλθω…