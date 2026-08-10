Χαρδαλιάς: Στην Ηλιούπολη η κατασκευή της πρώτης από τις τρεις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ - iefimerida.gr

Η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους για την κατασκευή Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης γίνεται η Περιφέρεια Αττικής με τον Νίκο Χαρδαλιά.

Η Περιφέρεια Αττικής ξεκινά από τον Δήμο Ηλιούπολης το πρωτοποριακό πρόγραμμα για τη δημιουργία τριών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για 'Ατομα με Αναπηρία.

Χαρδαλιάς για δημιουργία τριών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑμεΑ

Η σχετική σύμβαση για την κατασκευή της πρώτης δομής υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, τον δήμαρχο Ηλιούπολης Στάθη Ψυρρόπουλο, τον διευθύνοντα σύμβουλο του αναπτυξιακού οργανισμού της Περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Γιώργο Κορμά και εκπρόσωπο του αναδόχου.

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Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 3,25 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021-2027 και αναμένεται να έχει παραδοθεί εντός 24 μηνών. Στο πλαίσιο της σύμβασης, προβλέπεται η δημιουργία ενός τριώροφου κτιρίου, σε δημοτικό οικόπεδο έκτασης 1.100 τ.μ., για τη στέγαση δύο ΣΥΔ ΑμεΑ, συνολικής χωρητικότητας 18 ωφελούμενων, με ισάριθμα μονόκλινα δωμάτια, πάρκινγκ, κήπο και χώρους αναψυχής. Αναθέτουσα αρχή είναι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» και κύριος του έργου ορίζεται το Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Ερμής», το οποίο θα έχει και την ευθύνη λειτουργία της δομής.

«Η σημερινή υπογραφή για τη δημιουργία της πρώτης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην Ηλιούπολη, σηματοδοτεί την έναρξη ενός προγράμματος με ξεκάθαρο κοινωνικό αποτύπωμα και ισχυρό πολιτικό πρόσημο», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και συνέχισε:

«Από εδώ ξεκινά στην πράξη η υλοποίηση των τριών νέων δομών που κατασκευάζουμε και χρηματοδοτούμε από ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε οι συμπολίτες μας με αναπηρία να μπορούν να ζουν με ασφάλεια, αυτονομία και αξιοπρέπεια, μέσα στην κοινότητα και όχι στο περιθώριό της. Γιατί για εμάς, κοινωνική πολιτική δεν είναι οι διακηρύξεις. Είναι οι υποδομές, οι υπηρεσίες και οι σταθερές επιλογές, που στηρίζουν πραγματικά τους πιο ευάλωτους και τις οικογένειές τους, απαντώντας στην αγωνία τους για το σήμερα και το αύριο. Ήδη χρηματοδοτούμε 13 δομές και προχωρούμε στην κατασκευή τριών νέων, ώστε να καλύψουμε περισσότερες ανάγκες. Και είμαστε υπερήφανοι, γιατί η ‘'Μητροπολιτική Αττική'' γίνεται η πρώτη ελληνική Περιφέρεια που αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ για την κατασκευή Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης».

Στο τέλος πρόσθεσε: «Ο ρόλος της Περιφέρειας είναι βαθιά κοινωνικός. Δική μας ευθύνη είναι να μη μένει κανείς πίσω, να μετατρέπουμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο σε ουσιαστική φροντίδα και να διασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στη ζωή. Θέλουμε μια Αττική συμπεριληπτική και ανθρώπινη, που μετρά την πρόοδό της και από τον τρόπο που στέκεται δίπλα στους πιο ευάλωτους. Η Ηλιούπολη είναι η αρχή. Συνεχίζουμε με συνέπεια, σχέδιο και πράξεις».

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Από πλευράς του, ο κ. Ψυρρόπουλος τόνισε: «Προχωρήσαμε σε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ευημερία των συμπολιτών μας με αναπηρία. Με την υπογραφή της σύμβασης κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ευημερία των ατόμων με αναπηρία στην Ηλιούπολη. Ένα όνειρο ζωής του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σωματείου ‘Ερμής' γίνεται πλέον πραγματικότητα.

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης θα αποτελέσει μια δομή που θα προσφέρει στα άτομα με αναπηρία ένα ασφαλές περιβάλλον διαβίωσης, ενισχύοντας την ανεξαρτησία τους και την ποιότητα ζωής τους. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνεργασία και συνέπεια να επενδύουμε σε δράσεις, που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και κάνουν την Ηλιούπολη μια πόλη προσβάσιμη, συμπεριληπτική και ανθρώπινη για όλους.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, για τη διαρκή συνεργασία και τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής στην υλοποίηση σημαντικών έργων για την πόλη μας».‌‍

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, με στόχο μια Μητροπολιτική Περιφέρεια ανθρωπιάς και συμπερίληψης

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Δίνοντας έμφαση στην κοινωνική συνοχή και στη διαρκή στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ενέταξε τον περασμένο Σεπτέμβριο την κατασκευή τριών νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑμεΑ στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027». Με τον τρόπο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής έγινε η πρώτη περιφέρεια της χώρας που ενέκρινε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την εξ αρχής κατασκευή ΣΥΔ για ΑμεΑ, συνολικού προϋπολογισμού 4,75 εκατομμυρίων ευρώ.

Εκτός από τη δομή της Ηλιούπολης, θα προχωρήσει η υλοποίηση των παρακάτω έργων:

Στον Δήμο Σαλαμίνας: Κατασκευή κτιρίου, προϋπολογισμού 1,26 ευρώ, για τη στέγαση μιας μονάδας, με δικαιούχο τη «Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ».

Στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου: Διαμόρφωση μιας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, προϋπολογισμού 230.000 ευρώ, με δικαιούχο τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης είναι μικρές μονάδες φιλοξενίας που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία, καθώς και σε παιδιά και εφήβους, που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στις δομές αυτές εξασφαλίζονται στέγαση, διατροφή, ιατρική και κοινωνική φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ παράλληλα παρέχεται υποστήριξη για την καλλιέργεια δεξιοτήτων, που συμβάλλουν στην όσο το δυνατόν πιο αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση των ωφελούμενων μέσα στην κοινότητα. Βασική επιδίωξη είναι η κοινωνική ένταξη, η αποϊδρυματοποίηση και η αποτροπή φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι συγκεκριμένες δράσεις αποτελούν μέρος του ολοκληρωμένου σχεδίου της Περιφέρειας Αττικής για τη στήριξη και προστασία των ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Ήδη, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), χρηματοδοτείται η λειτουργία 13 Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ. Με τις πρωτοβουλίες αυτές, η Περιφέρεια Αττικής θέλει να κάνει πράξη τον κοινωνικό της ρόλο, θέτοντας στο επίκεντρο των πολιτικών της τον άνθρωπο, την αξιοπρέπεια και τις πραγματικές ανάγκες του.

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© ΑΠΕ-ΜΠΕ