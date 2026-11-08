Νίκος Χαρδαλιάς: «Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος εκπέμπει φως σε όλο τον πλανήτη» - iefimerida.gr

Ορόσημο το 2030 για τη φιλοξενία του πρώτου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου, σύμφωνα με τον Νίκο Χαρδαλιά.

Παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής η έναρξη και η απονομή μεταλλίων της ιστορικής αθλητικής διοργάνωσης

«Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας εκπέμπει φως σε όλον τον πλανήτη» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος παραβρέθηκε στην έναρξη και την απονομή μεταλλίων του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, που συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής.

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Ο κ. Χαρδαλιάς βρέθηκε το πρωί στην Ιστορική Αφετηρία στον Μαραθώνα, όπου σήμανε την έναρξη της κλασικής διαδρομής ως αφέτης στην πρώτη ομάδα δρομέων, μαζί με την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της World Athletics και πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή στίβου Jon Ridgeon και τον Δήμαρχο Μαραθώνα Στέργιο Τσίρκα.

«Για εμάς είναι ιδιαίτερα σημαντικό να στηρίζουμε τέτοιες κορυφαίες διοργανώσεις, όχι μόνο στα λόγια, αλλά έμπρακτα και αποτελεσματικά. Γι’ αυτό και έχουμε θέσει ως μεγάλο ορόσημο το 2030, με στόχο τη διοργάνωση του πρώτου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου» δήλωσε μετά την έναρξη του αγώνα ο κ. Χαρδαλιάς.

«Πιστεύω ότι τα καλύτερα έρχονται για τον Μαραθώνιο. Αυτό που απαιτείται είναι σκληρή δουλειά και στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Από την πλευρά μας, σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, εργαζόμαστε συστηματικά για να υλοποιήσουμε όλες τις βασικές δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει απέναντι στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου World Athletics και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.

Η σημερινή παρουσία υψηλόβαθμων εκπροσώπων και των δύο Ομοσπονδιών είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουν από κοντά την πρόοδο που συντελείται. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να αποδείξουμε στην πράξη ότι η Αττική διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει ακόμη μεγαλύτερες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις».

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Η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, αφού ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Αττικής για τη σταθερή συνεργασία με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του θεσμού σε κορυφαία αθλητική διοργάνωση διεθνούς ακτινοβολίας, δήλωσε:

«Φέτος σημειώσαμε ρεκόρ συμμετοχής, θέλουμε όμως πολύ περισσότεροι δρομείς να συμμετάσχουν στις επόμενες διοργανώσεις. Εύχομαι σε όλους τους αθλητές να έχουν καλή διαδρομή, καλό αγώνα, καλό τερματισμό και να μην ξεχνάνε ποτέ ότι αυτό που έχει σημασία είναι το πρώτο βήμα».

Μετά την έναρξη του αγώνα, ο Περιφερειάρχης μετέβη στο Παναθηναϊκό Στάδιο, προκειμένου να υποδεχτεί τους δρομείς που τερμάτισαν πρώτοι στις διαδρομές του Μαραθωνίου, μαζί με την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Κώστα Κεντέρη, τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και τον Πρόεδρο της ΕΟΕ Ισίδωρο Κούβελο. Ο κ. Χαρδαλιάς, ο οποίος κράτησε μαζί με την Πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ την κορδέλα του τερματισμού, απένειμε το βραβείο στον Έλληνα δρομέα Κώστα Σταμούλη του ΓΑΣ Αγρινίου, που τερμάτισε πρώτος στη διαδρομή, με χρόνο 2:17:39.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν οι Αντιπεριφερειάρχες Βορείου Τομέα Μαργαρίτα Βάρσου και Πολιτικής Προστασίας Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Βίκυ Καβαλλάρη και Θανάσης Αυγερινός και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Έλενα Ράπτη.

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Στο περιθώριο της ιστορικής διοργάνωσης, ο Περιφερειάρχης Αττικής συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της World Athletics, Jon Ridgeon και εκπροσώπους των Μεγάλων Μαραθωνίων του Σικάγο, του Σίδνεϋ και του Λονδίνου, που βρέθηκαν στην Αθήνα για τον 43ο Μαραθώνιο.

Ο κ. Χαρδαλιάς επιβεβαίωσε την ισχυρή βούληση της περιφερειακής αρχής να συνδράμει με κάθε τρόπο στην ολιστική αναβάθμιση του κορυφαίου αυτού θεσμού, μέσω ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα την προοπτική φιλοξενίας του πρώτου αυτοτελούς Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου το 2030.