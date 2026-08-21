Χαρδαλιάς: Κομβικό έργο ασφαλείας η ανάπλαση των οδών Ηρακλείου και Μπιζανίου στη Μεταμόρφωση - iefimerida.gr

Την προγραμματική σύμβαση για τη δρομολόγηση του κομβικού οδικού έργου της ανάπλασης των οδών Ηρακλείου και Μπιζανίου στον Δήμο Μεταμόρφωσης υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον δήμαρχο, Στράτο Σαραούδα, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1,22 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής,﻿ περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε τμήματα των οδών Ηρακλείου, Μπιζανίου και Αγίου Νεκταρίου, συνολικού μήκους περίπου 1.060 μέτρων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών, με ιδιαίτερη μέριμνα για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα.

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Κομβικό τμήμα του έργου αποτελεί η πλήρης διάνοιξη της οδού Μπιζανίου, μεταξύ των οδών Πεύκων και Σολωμού, η οποία θα εξασφαλίσει την απευθείας και ομαλή σύνδεση με το κέντρο της πόλης.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις και αντιολισθητικές παρεμβάσεις, κατασκευή νέων πεζοδρομίων, οδηγών όδευσης τυφλών, ραμπών και διαβάσεων ΑμεΑ, ανακατασκευή πεζοδρομίων, καθώς και εγκατάσταση νέας σήμανσης και δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Χαρδαλιάς: Σταθερή προτεραιότητά μας η οδική ασφάλεια

Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε: «Στη Μεταμόρφωση προχωράμε σε μια ουσιαστική παρέμβαση, που εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική για ασφαλέστερες μετακινήσεις σε ολόκληρη την Αττική. Η οδική ασφάλεια αποτελεί για εμάς σταθερή προτεραιότητα και απαιτεί συνεχή παρουσία, συστηματική δουλειά και παρεμβάσεις σε κάθε επίπεδο.

Το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής εκτείνεται σε 1.623 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει χιλιάδες κρίσιμες υποδομές, από σηματοδότες και διαβάσεις έως οδογέφυρες, φωτισμό και στηθαία ασφαλείας. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί το 58% των έργων οδικής ασφάλειας που έχουμε σχεδιάσει στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού μας μέχρι το 2028, με στόχο να περιορίσουμε τα επικίνδυνα σημεία και να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για οδηγούς, επιβάτες, πεζούς και ποδηλάτες.

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Δεν αντιμετωπίζουμε την οδική ασφάλεια αποσπασματικά, αλλά ως καθημερινή ευθύνη απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Θέλουμε κάθε παρέμβαση να έχει μετρήσιμο αποτέλεσμα στην πρόληψη των τροχαίων και στη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης.

Σε στενή συνεργασία με τον δήμαρχο, Στράτο Σαραούδα, και τη δημοτική αρχή, συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια. Γιατί ασφαλέστεροι δρόμοι σημαίνουν πιο λειτουργικές, πιο ανθρώπινες και πιο βιώσιμες πόλεις για όλους».

Δήμαρχος Μεταμόρφωσης: «Ένα από τα μεγαλύτερα έργα που θα έχουν γίνει ποτέ στον δήμο»

Από την πλευρά του, ο κ. Σαραούδας δήλωσε: «Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τη Μεταμόρφωση, γιατί υπογράψαμε με τον περιφερειάρχη Αττικής, κ. Νίκο Χαρδαλιά, ένα από τα μεγαλύτερα έργα που θα έχουν γίνει ποτέ στον δήμο μας.

Από τις πρώτες συζητήσεις μας, μετά τις εκλογές, είχαμε δηλώσει στον περιφερειάρχη, πως ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εμβληματικά έργα που θέλουμε να υλοποιηθεί στη Μεταμόρφωση, είναι το συγκεκριμένο.

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Η διάνοιξη της οδού Μπιζανίου περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της πράξης στην οποία έχει προχωρήσει ο Δήμος Μεταμόρφωσης, με την αποζημίωση τεσσάρων κατοικιών, οι οποίες θα γκρεμιστούν για να ολοκληρωθεί αυτό το ζωτικής σημασίας έργο. Ευχαριστώ πολύ τον περιφερειάρχη για όλες τις ενέργειες που έγιναν και κυρίως, για το ότι βρίσκεται κοντά μας για να δίνουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα της πόλης μας».

Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης παρέστησαν επίσης η αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Μαργαρίτα Βάρσου και η διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα.