Χαρδαλιάς: Δημιουργούμε ελικοδρόμιο στην Ύδρα - Κάνουμε πράξη αίτημα δεκαετιών των κατοίκων - iefimerida.gr

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση, συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή του ελικοδρομίου στη θέση «Αλώνι», σε απόσταση 5 χλμ. από τον οικισμό της Ύδρας.﻿

Το πράσινο φως για ένα μείζον έργο προσβασιμότητας στα νησιά του Αργοσαρωνικού, την κατασκευή ελικοδρομίου στην Ύδρα, καθώς και δρόμου πρόσβασης σε αυτό, έδωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος υπέγραψε τη σχετική προγραμματική σύμβαση, μαζί με τον Δήμαρχο Ύδρας Γιώργο Κουκουδάκη και την Τοποτηρήτρια του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ύδρας, Μοναχή Πελαγία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής μέχρι του ποσού των 829.100 ευρώ, με δικαιούχο τον Δήμο Ύδρας. Το ελικοδρόμιο πρόκειται να δημιουργηθεί στη θέση «Αλώνι», σε απόσταση περίπου 5 χλμ. από τον οικισμό της Ύδρας.

Ο χώρος του θα έχει εμβαδόν περίπου 1.800 τ.μ. και θα εξοπλιστεί με όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις για την ασφαλή προσγείωση και απογείωση ελικοπτέρων, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών και στη διακομιδή ασθενών.

Η έκταση στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί το ελικοδρόμιο βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας περίπου 160 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, το οποίο παραχωρείται στον Δήμο Ύδρας για χρονικό διάστημα 30 ετών.

Χαρδαλιάς: Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ταχύτερη διακομιδή ασθενών

Μετά την υπογραφή, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε: «Η Ύδρα αποκτά μια κρίσιμη υποδομή που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της. Για εμάς, η νησιωτικότητα δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεπάγεται απομόνωση ή άνιση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Κάθε πολίτης της Αττικής, είτε ζει στο κέντρο του Λεκανοπεδίου είτε σε ένα από τα νησιά μας, δικαιούται την ίδια αίσθηση ασφάλειας και την ίδια δυνατότητα άμεσης υποστήριξης όταν προκύπτει ανάγκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την κατασκευή του νέου ελικοδρομίου και του δρόμου πρόσβασης δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ασφαλείς προσγειώσεις και απογειώσεις, αλλά κυρίως για ταχύτερη διακομιδή ασθενών και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Πρόκειται για ένα έργο ουσίας, ένα αίτημα δεκαετιών που περνά πλέον στην πράξη.

Η ενίσχυση της προσβασιμότητας των νησιωτικών Δήμων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής. Επενδύουμε σε υποδομές που μειώνουν τις αποστάσεις, αίρουν αποκλεισμούς και ενισχύουν την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ για την έντονη κοινωνική προσφορά του, γεγονός που αποδεικνύει εμπράκτως την ισχυρή παρουσία της Εκκλησίας μας δίπλα στους πολίτες και τις ανάγκες τους. Κι ασφαλώς, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον άξιο δήμαρχο και φίλο Γιώργο Κουκουδάκη, καθώς και στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου για τη συνεργασία και την ουσιαστική συμβολή τους.

Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια, ώστε τα νησιά μας να έχουν τις υποδομές που αξίζουν και χρειάζονται. Γιατί η ισότιμη πρόσβαση στις υποδομές είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής, ασφάλειας και πραγματικής ισότητας για όλους τους πολίτες».

Δήμαρχος Ύδρας: Αίτημα δεκαετιών από τους συνδημότες μας

«Σημαντική ημέρα σήμερα, γιατί υπογράψαμε την προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου της Ύδρας» δήλωσε από την πλευρά του, ο Δήμαρχος της Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης και πρόσθεσε:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ένα έργο που υπήρξε αίτημα δεκαετιών από τους συνδημότες μας για να ικανοποιήσει έκτακτες ανάγκες, μπαίνει στα γρανάζια της υλοποίησης και θέλω να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου τόσο στον Μητροπολίτη Ύδρας , στην ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου για την παραχώρηση του χώρου, αλλά - κυρίως - στον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος κατάλαβε τη σοβαρότητα του αιτήματος και αμέσως αποφάσισε τη χρηματοδότηση αυτού του σημαντικού και ζωτικής σημασίας έργου για την Ύδρα.

Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα δημοπρατηθεί και θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή του και πριν το τέλος της θητείας μας - να είμαστε όλοι καλά να το εγκαινιάσουμε».

Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης παρέστησαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Νίκος Παπαγεωργίου και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα.