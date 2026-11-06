Χαρδαλιάς: Σε τροχιά υλοποίησης αντιπλημμυρικά έργα 1 εκατ. ευρώ στην Πεντέλη - iefimerida.gr

Ένα καίριο αντιπλημμυρικό έργο, κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων στην Πεντέλη, με την κατασκευή αγωγού όμβριων, μήκους 1.130 μέτρων δρομολογήθηκε από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά.

Το έργο, ύψους 1 εκατ. ευρώ προβλέπει την κατασκευή συλλεκτήρα όμβριων, με αφετηρία πλησίον του νοσηλευτηρίου ο οποίος διερχόμενος κατά μήκος των οδών Ιπποκράτους και Δουκ. Πλακεντίας θα εκβάλει στο ρέμα Κουφού, με περάτωση εντός ενός έτους.



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Ο κ. Χαρδαλιάς σε δήλωσή του υπενθύμισε την δέσμευσή του, όταν προ ολίγων μηνών επισκέφθηκε τον Δήμο Πεντέλης, για τη δρομολόγηση μεγάλων έργων, που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, σημειώνοντας:

«Χωρίς αναβολές, τα έργα αυτά έχουν μπει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Πριν λίγες ημέρες εγκαινιάσαμε το εμβληματικό Πάρκο Θάλωσσι, μια αναγκαία παρέμβαση που βάλτωσε για σχεδόν 20 χρόνια. Και σήμερα, υπογράφουμε τη σύμβαση για ένα κρίσιμο αντιπλημμυρικό έργο, προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, που θα ενισχύσει ουσιαστικά την προστασία μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης περιοχής, κοντά στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.

64 μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις στην Αττική έως το 2028

Ο περιφερειάρχης Αττικής επισήμανε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό για την υλοποίηση 64 μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων και παρεμβάσεων σε ολόκληρη την Αττική έως το 2028, με 30 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ, να βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια συμβασιοποίησης και δημοπράτησης.

Πρόσθεσε ότι έχουν υπογραφεί συμβάσεις για επτά έργα, ύψους 28,87 εκατ. ευρώ, όπως και διαδικασίες για εννέα ακόμη, συνολικού προϋπολογισμού 87,73 εκατ. ευρώ., ενώ προγραμματίζεται η δημοπράτηση άλλων 12 έργων, ύψους 127,66 εκατ. ευρώ, έως το τέλος του έτους.

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«Πρόκειται για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων, που συνδυάζει την κατασκευή νέων αντιπλημμυρικών υποδομών, την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και τη συστηματική συντήρηση και διευθέτηση των ρεμάτων», υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς επισημαίνοντας:

«Για εμάς, κάθε έργο που συμβασιοποιείται και κάθε εργοτάξιο που ανοίγει αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής και σε αυτή την προσπάθεια, η συνεργασία μας με τους δήμους είναι καθοριστική».

Δήμαρχος Πεντέλης: 'Ενα ακόμη βήμα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης μας

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τη δήμαρχο Πεντέλης, Νατάσσα Κοσμοπούλου, για την εξαιρετική και ουσιαστική συνεργασία, «με κοινή προτεραιότητα την επίλυση χρόνιων προβλημάτων της περιοχής. Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι, όταν η περιφέρεια και η τοπική αυτοδιοίκηση συνεργάζονται με σχέδιο, συνέπεια και ξεκάθαρους στόχους, μπορούμε να δίνουμε συγκεκριμένες λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών μας».

Η δήμαρχος Ν. Κοσμοπούλου χαρακτήρισε τη σύμβαση ως «ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης μας. Επενδύουμε στην πρόληψη, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας και στη δημιουργία ασφαλέστερων υποδομών για τους συμπολίτες μας». Αντευχαρίστησε τον Νίκο Χαρδαλιά για τη σταθερή και ουσιαστική στήριξή του στον Δήμο Πεντέλης.

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«Μια συνεργασία που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, από την πρόσφατη παράδοση του αναβαθμισμένου Πάρκου "Θάλωσσι" στη Νέα Πεντέλη και τα έργα οδικής ασφάλειας στην Παλαιά Πεντέλη, έως τη σημερινή δρομολόγηση ενός κρίσιμου αντιπλημμυρικού έργου», είπε, προσθέτοντας: «Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε χρόνιες ανάγκες και να αναβαθμίσουμε τις υποδομές του δήμου μας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ