Χαρακόπουλος: Θα επιμείνουμε στην προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων -Βούλησή μας τα «ήρεμα νερά» - iefimerida.gr

Στόχος της κυβέρνησης είναι η προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας σε «ήρεμα νερά», όπως ξεκαθάρισε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

«Εμείς θα επιμείνουμε στην προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Δεν κάνουμε πίσω ούτε ένα βήμα. Αντιθέτως επιμένουμε στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Η Ελλάδα έχει διασφαλίσει την έλευση των F-35, τα οποία διεκδικεί η Τουρκία από τις ΗΠΑ, συμμαχίες αλλά και ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Σε αυτό το μοτίβο κινούμεθα. Βεβαίως, θέλουμε "ήρεμα νερά". Θέλουμε συνεννόηση και με την Τουρκία και με την ευρύτερη γειτονιά μας. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει διάθεση και από την άλλη πλευρά. Και σε κάθε περίπτωση προασπίζεσαι καλύτερα στο τραπέζι του διαλόγου τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, όταν ο άλλος ξέρει ότι απέναντί του έχει κάποιον που είναι ισχυρός», τόνισε ο

βουλευτής Λαρίσης, σε συνέντευξή του στον Real FM.

«Να δούμε αν υπάρχει εκνευρισμός στην Τουρκία λόγω της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη»

Ερωτηθείς για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη, σημείωσε ότι «βούληση δική μας είναι να είναι ήρεμα τα νερά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία τα νέα δεδομένα. Να δούμε αν μιλούμε όντως για ακύρωση και όχι αναβολή. Αν είναι μία συμπεριφορά σπασμωδική από πλευράς της Τουρκίας. Αν υπάρχει εκνευρισμός, λόγω της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ, της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αν είναι μία αντίδραση λόγω της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, που τη βλέπουμε με συγκεκριμένα βήματα και πράξεις τα τελευταία αυτά έξι χρόνια -τα νέα οπλικά συστήματα που έρχονται στη χώρα, τα Rafale, τις φρεγάτες Belharra. Αν έχει να κάνει με τη χωροθέτηση των θαλάσσιων πάρκων. Αν έχει να κάνει με το ενδιαφέρον της CHEVRON για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης.

Δηλαδή, αν έχει να κάνει με τη σταθερή προσήλωση στην υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Θα το αξιολογήσουμε όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι στα εθνικά ζητήματα, στα εθνικά θέματα, στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής πρέπει όλοι, οι πολιτικές δυνάμεις και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τα προσεγγίζουμε με μεγαλύτερη νηφαλιότητα, σοβαρότητα και ψυχραιμία. Έχουμε τόσα άλλα ζητήματα να αντιπαρατεθούμε. Ας μην κάνουμε βιαστικές τοποθετήσεις σε αυτά τα ζητήματα, πριν ακόμη, δηλαδή, ακούσουμε επισήμως τον πρωθυπουργό να τοποθετείται, όπως συνήθως το κάνει μετά από ταξίδια στο εξωτερικό. Να βγάζουν ανακοινώσεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο γόνατο, νομίζω, δεν τιμά την αντιπολίτευση αυτή η στάση».

«Απρόβλεπτη η ηγεσία Τραμπ, θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία για το καλό του ελεύθερου κόσμου»

Παράλληλα, ο κ. Χαρακόπουλος αναφορικά με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, επισήμανε ότι «όλος ο ελεύθερος κόσμος πράγματι περνάει μία κρίση τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ρήγμα ανάμεσα στις ευρωατλαντικές σχέσεις, ανάμεσα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Το είδαμε από τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης Τραμπ με την απειλή της επιβολής δασμών στην ΕΕ, στις χώρες της ΕΕ. Το είδαμε με τις αξιώσεις της διοίκησης Τραμπ για ενεργότερη συμμετοχή, οικονομική συμμετοχή των κρατών της ΕΕ που μετέχουνε στο ΝΑΤΟ. Είναι μία δύσκολη σχέση. Θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία για το καλό του ελεύθερου κόσμου. Είναι μια απρόβλεπτη η ηγεσία Τραμπ. Αυτό είναι μια αλήθεια. Από κει και πέρα, εμείς έχουμε τις απόψεις μας και μέσω της ΕΕ θα πρέπει να βρούμε ένα modus vivendi, έναν τρόπο συνύπαρξης για το καλό όλου του κόσμου εν προκειμένω. Βλέπετε ότι πολλές φορές παρατηρείται μία αμφιθυμία, όπως για παράδειγμα έναντι του πολέμου στην Ουκρανία, μετά τη ρωσική εισβολή, και τη στάση που πρέπει να έχει και η συνολικά η Δύση απέναντι σε αυτή την εισβολή. Είναι μία δύσκολη σχέση. Θα δούμε πολλά κεφάλαια ακόμη».

«Να επανέλθει ο Σαμαράς στον φυσικό του χώρο»

Ο ΓΓ της ΚΟ της ΝΔ απαντώντας σε ερώτηση για την πιθανή επιστροφή Σαμαρά στη ΝΔ υπογράμμισε ότι «η ΝΔ κέρδισε όποτε είχε χαρακτηριστικά παράταξης, όταν είχε ένα μεγάλο εύρος και νομίζω ότι και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το ‘19 και το ‘23 απέκτησε αυτό το εύρος παράταξης».

Πρόσθεσε δε ότι «η ΝΔ είναι το μεγάλο κόμμα στο οποίο μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές προσεγγίσεις και να προκύπτουν συνθέσεις μέσα από τον διάλογο. Με αυτήν την αντίληψη πρέπει να οδηγηθούμε και στις επόμενες εκλογές. Και για να μη θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω, έχω και δημόσια τοποθετηθεί υπέρ της επαναπροσέγγισης, έτσι ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις για την επάνοδο του πρώην πρωθυπουργού στη ΝΔ, στον φυσικό του χώρο».

