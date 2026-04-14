Χαρακόπουλος: «Ο πρωθυπουργός έχει πολλές φορές έως σήμερα διαψεύσει όσους πόνταραν σε πρόωρες εκλογές» - iefimerida.gr

«Σε αυτήν τη διεθνή συγκυρία, που ο πλανήτης κρατάει κυριολεκτικά την ανάσα του για την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, θα ήταν ολέθριο εμείς να οδηγηθούμε στην εσωστρέφεια και τις άγονες έριδες. Κάποιες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, κινούμενες από μικροκομματικά και καιροσκοπικά κριτήρια, επενδύουν σε μια άνευ προηγουμένου τοξικότητα, αδιαφορώντας για τους κινδύνους που αυτή εγκυμονεί. Η κυβέρνηση, ωστόσο, κινείται με θεσμική προσήλωση και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα το κυβερνητικό έργο συνεχίζεται, με απτά αποτελέσματα, που τα βλέπουμε στη διεθνή αναγνώριση της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου. Ο πρωθυπουργός έχει πολλές φορές έως σήμερα διαψεύσει όσους πόνταραν σε πρόωρες εκλογές». Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Σε ερώτηση εάν τον προβληματίζει το ενδεχόμενο να μην υπερψηφίσουν όλοι οι βουλευτές της ΝΔ όλα τα αιτήματα άρσης ασυλίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εάν θα πρέπει να συγκληθεί άμεσα η ΚΟ, και μάλιστα πριν από την ψηφοφορία, ο κ. Χαρακόπουλος απάντησε: «Παρά το γεγονός ότι, όπως διαπιστώθηκε, πολλές από τις κατηγορίες που εμπεριέχονται στα έγγραφα, βάσει των συνακροάσεων, είναι τουλάχιστον αδύναμες, "τραβηγμένες από τα μαλλιά" θα έλεγα, εντούτοις, τα αναφερόμενα σε αυτά μέλη του υπουργικού συμβουλίου υπέβαλαν πάραυτα την παραίτησή τους. Επιπλέον, όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ζήτησαν αυτοβούλως την άρση της ασυλίας τους. Η στάση αυτή που τους τιμά έχει έναν και μόνο σκοπό, να μη μείνει αναπάντητο κανένα ερώτημα και καμία σκιά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι βουλευτές της ΝΔ είναι ελεύθερες πολιτικές προσωπικότητες με απόλυτη συνείδηση καθήκοντος. Έχουν αποδείξει κατ' επανάληψη και μάλιστα σε ιδιαίτερα κρίσιμες περιστάσεις ότι τιμούν την αποστολή που τους εμπιστεύθηκε ο κόσμος της παράταξης. Κοινή μας επιδίωξη είναι η σταθερότητα της χώρας, η εμπέδωση της διαφάνειας και η αναβάθμιση του κύρους του βουλευτή. Η επόμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας προγραμματίζαμε να έχει ως βασικό θέμα συζήτησης τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο του διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση. Προφανώς, η συζήτηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω και της επικαιρότητας».

Οσον αφορά στο ότι βουλευτές που κατηγορούνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λένε πως αναγκαστικά μετέφεραν προβλήματα των ψηφοφόρων και δεν έκαναν ρουσφέτι, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ σχολίασε: «Δεν θα υπεισέλθω στις επιμέρους υποθέσεις της δικογραφίας. Αυτό θα κριθεί μετά και τις άρσεις ασυλίας από την ίδια τη Δικαιοσύνη. Αυτό, πάντως, που θα ήθελα να ξεκαθαρίσω είναι ότι στον δημόσιο λόγο τείνει να επικρατήσει μια υποκρισία. Εμφανίζεται η παρέμβαση του βουλευτή για την επίλυση του προβλήματος κάποιου πολίτη ως ανοσιούργημα, και μάλιστα πρόσφατης κοπής. Κάτι που προφανώς είναι ψευδές και βεβαίως δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Μακάρι ο κρατικός μηχανισμός να λειτουργούσε με τρόπο άψογο και αποτελεσματικό, παρά τα τεράστια βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ώστε να μην απαιτούνταν καμία όχληση στις κρατικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση ενός δίκαιου αιτήματος. Ο βουλευτής, όμως, στα μάτια του απλού πολίτη φαντάζει ως καταφύγιο σε αδιέξοδα που δημιουργεί η κρατική γραφειοκρατία ή και αδιαφορία, αλλά και λόγω της άγνοιας επίλυσης ενός προβλήματος που τον ταλανίζει. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι όλα τα αιτήματα των πολιτών. Γιατί είναι άλλο αν μιλούμε για εσκεμμένη προώθηση έκνομων επιδιώξεων. Εκεί ασφαλώς δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία και καμία ανοχή».

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε για την πρόταση περί ασυμβίβαστου υπουργού-βουλευτή, ο κ. Χαρακόπουλος σημείωσε: «Πιστεύω στην απόλυτη διάκριση της νομοθετικής από την εκτελεστική εξουσία. Θα είναι προς όφελος του κοινοβουλευτισμού και θα συμβάλει στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό και το πλήρες ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού ήταν μια από τις προτάσεις που κατέθεσα στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο βουλευτής θα είναι απερίσπαστος στο νομοθετικό έργο και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο χωρίς να "αυτολογοκρίνεται" για να γίνεται αρεστός, προσβλέποντας σε υπουργοποίησή του. Κι ο υπουργός, απαλλαγμένος από τον φόβο του πολιτικού κόστους και το κυνήγι του σταυρού, θα μπορεί να επιτελέσει καλύτερα το έργο του. Αν πάλι ο υπουργός επιθυμεί να πολιτευθεί, τότε θα πρέπει να παραιτείται 18 μήνες προ των εκλογών, όπως οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων. Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση του πρωθυπουργού για το μερικό ασυμβίβαστο ανοίγει τον διάλογο. Ακόμη και όσοι διαφωνούν συμβάλουν δημιουργικά στον προβληματισμό για τη θεραπεία παθογενειών που όλοι αναγνωρίζουμε».

Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με το αν τον προβληματίζουν οι δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ υπογράμμισε: «Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο συγκεκριμένος, μαζί με άλλα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα, έχουν ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα σε πολυετή κάθειρξη για παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και επίκειται η εκδίκαση της έφεσή τους. Στους ισχυρισμούς κάποιου με τόσο βαριές καταδίκες στην πλάτη του, φρόνιμο είναι να είμαστε "κουμπωμένοι". Τα θέματα αυτά καλό είναι να τα αφήσουμε στη Δικαιοσύνη που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποκαλύψει την αλήθεια».