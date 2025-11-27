Ο Χαιρετάκης διαψεύδει Τσίπρα για τους εκβιασμούς από Πολάκη: Η ντροπή, αν υπάρχει, ανήκει εκεί που πραγματικά της αναλογεί - iefimerida.gr

Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σε απόσπασμα του βιβλίου του «Ιθάκη» αναφέρεται στις πιέσεις που δέχθηκε από τον Παύλο Πολάκη, έδωσε ο Μιχάλης Χαιρετάκης.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Χαιρετάκης, τα όσα σημειώνει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του δεν συμβαδίζουν με τα όσα ειπώθηκαν σε κατ' ιδίαν συνάντησή τους πριν από δύο χρόνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Παράλληλα, η κατ’ ιδίαν συνάντησή μου στις 17 Μαρτίου 2023 στην Κουμουνδούρου και όσα ειπώθηκαν σε αυτό το πλαίσιο δεν συμβαδίζουν με την αφήγηση που παρουσιάζεται σήμερα στο βιβλίο του. Δεν πρόκειται να μπω σε προσωπικές αντιπαραθέσεις ούτε να στοχοποιήσω κανέναν. Η αλήθεια υπάρχει, είναι καταγεγραμμένη και ο καθένας κρίνεται από τη στάση και τις πράξεις του. Η ντροπή, αν υπάρχει, ανήκει εκεί που πραγματικά της αναλογεί» αναφέρει ο κ. Χαιρετάκης.

Ο Παύλος Πολάκης είχε απαντήσει στα όσα του καταλογίζει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του, κάνοντας λόγο για ψεύδη σχετικά με την υποψηφιότητα Χαιρετάκη στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη, υποστηρίζοντας ότι «υπέκυψε στους εκβιασμούς του Σταθάκη».

Υπενθυμίζεται πως ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον Παύλο Πολάκη για εκβιασμό ώστε να είναι υποψήφιος ο κ. Χαιρετάκης, κάτι που διέψευσε ο πρώην υπουργός Υγείας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση του Μιχάλη Χαιρετάκη στον Αλέξη Τσίπρα

«Με αφορμή το απόσπασμα που δημοσιεύεται στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα “Ιθάκη”, νιώθω την ανάγκη να τοποθετηθώ με νηφαλιότητα και καθαρότητα.

Στις 18 Φεβρουαρίου 2023, η υποψηφιότητά μου για το ψηφοδέλτιο Χανίων εγκρίθηκε επίσημα, γεγονός που είναι καταγεγραμμένο.

Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, το όνομά μου δεν ανακοινώθηκε, χωρίς να υπάρξει καμία επίσημη ή ουσιαστική εξήγηση.

Ακολούθησαν δημόσιες αντιδράσεις, πιέσεις και έντονο παρασκήνιο, μια διαδικασία που δεν συνάδει με τον τρόπο που έχω μάθει να πορεύομαι στη ζωή μου.

Θεωρώ υποχρέωσή μου να ξεκαθαρίσω ότι η αντίδραση του Παύλου Πολάκη δεν είχε καμία προσωπική διάσταση.

Ήταν στάση ευθύνης απέναντι σε μια αδικία και σε μια θεσμική εκτροπή.

Στάθηκε εκεί όπου οφείλει να στέκεται ένας άνθρωπος που σέβεται τη διαδικασία και την αλήθεια.

Παράλληλα, η κατ’ ιδίαν συνάντησή μου στις 17 Μαρτίου 2023 στην Κουμουνδούρου και όσα ειπώθηκαν σε αυτό το πλαίσιο δεν συμβαδίζουν με την αφήγηση που παρουσιάζεται σήμερα στο βιβλίο του. Δεν πρόκειται να μπω σε προσωπικές αντιπαραθέσεις ούτε να στοχοποιήσω κανέναν. Η αλήθεια υπάρχει, είναι καταγεγραμμένη και ο καθένας κρίνεται από τη στάση και τις πράξεις του. Η ντροπή, αν υπάρχει, ανήκει εκεί που πραγματικά της αναλογεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εγώ κρατώ μόνο αυτό που έχει για μένα τη μεγαλύτερη αξία:

Την αξιοπρέπειά μου και την καθαρή μου συνείδηση.

Και από εδώ και πέρα, επιλέγω να στρέψω όλη μου τη δύναμη και την προσοχή σε εκείνα που έχουν πραγματική σημασία: στην Κίσαμο, στους ανθρώπους της και στο μέλλον που τους αξίζει.

Μιχάλης Στ. Χαιρετάκης

Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης».