Ο Ματ Χάγκενγκρουμπερ αναλαμβάνει νέος Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη - iefimerida.gr

Ο Ματ Χάγκενγκρουμπερ (Matthew Hagengruber) είναι ο νέος Γενικός Πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα από τον Τζέρι Ισμαήλ.

Πριν την ένταξή του στο διπλωματικό σώμα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ το 2011, ο κ. Χάγκενγκρουμπερ είχε μια δημοσιογραφική σταδιοδρομία που διήρκεσε σχεδόν μια δεκαετία, εργαζόμενος σε διάφορες εφημερίδες στις ΗΠΑ.

Η διπλωματική του πορεία περιλαμβάνει σημαντικές θέσεις, όπως αυτή του πολιτικού συμβούλου στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο της Ουκρανίας και του ακολούθου πολιτιστικών υποθέσεων στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σόφια της Βουλγαρίας. Επιπλέον, υπηρέτησε ως βοηθός ακόλουθος Τύπου στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα και ως υπεύθυνος του προξενικού τμήματος στο Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στο Ερμοσίγιο του Μεξικού. Η εμπειρία του επεκτείνεται και σε διάφορες θέσεις εντός του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον.

Είναι κάτοχος πτυχίου Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison και ομιλεί ελληνικά, ουκρανικά, βουλγαρικά, ρωσικά και ισπανικά.

Ο κ. Χάγκενγκρουμπερ, μαζί με τη σύζυγό του και τις τρεις κόρες τους, θεωρούν πατρίδα τους την πόλη Χελένα στην πολιτεία της Μοντάνα και πλέον βλέπουν τη Θεσσαλονίκη ως το καινούργιο τους σπίτι.