Στην Γκράβα η Σοφία Ζαχαράκη -Σχέδιο για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών και την αναπλήρωση μαθημάτων - iefimerida.gr

Σχέδιο αναπλήρωσης των χαμένων μαθημάτων στην Γκράβα προωθεί το ﻿υπουργείο Παιδείας, με προτεραιότητα την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στις τάξεις.

Παράλληλα με τις παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, δρομολογείται σχέδιο εκπαιδευτικής υποστήριξης, με αναπλήρωση χαμένων διδακτικών ωρών, αξιοποίηση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία, όπου κριθεί απαραίτητο.

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Τα ζητήματα αυτά βρέθηκαν στο επίκεντρο επίσκεψης στο Σχολικό Συγκρότημα της Γκράβας της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, του αναπληρωτή περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής Διονυσίου Αναστασόπουλου, του διευθύνοντος συμβούλου των Κτιριακών Υποδομών, Αθανασίου Γιάνναρη, και του προέδρου των Κτιριακών Υποδομών, Τιμολέοντα Κατσίπου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τις διευθύντριες και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, στην οποία εξετάστηκαν οι ανάγκες ενός από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας, όπου καθημερινά φιλοξενούνται χιλιάδες μαθητές και εργάζονται εκατοντάδες εκπαιδευτικοί.

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Παρεμβάσεις για την ασφάλεια και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων

Η ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, αποτελεί το πρώτο βήμα για μια ευρύτερη ανακαίνιση των σχολικών εγκαταστάσεων.

Στη συζήτηση τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την πυροπροστασία, τη λειτουργικότητα των κτιρίων, καθώς και τη διασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας για μαθητές και εκπαιδευτικούς με αναπηρία.

Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση των αναγκαίων παρεμβάσεων από τον Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να καταστεί δυνατή το συντομότερο η ασφαλής επάνοδος των μαθητών στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Το σχετικό σήμα για την επιστροφή στις τάξεις αναμένεται να δοθεί από τον Δήμο.

Σχέδιο αναπλήρωσης μαθημάτων και ενισχυτικής διδασκαλίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εκπαιδευτικές συνέπειες της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, η οποία σημειώθηκε σε πρώιμο στάδιο της σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, η διακοπή της διά ζώσης διδασκαλίας έχει επηρεάσει ιδιαίτερα τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, λόγω των αυξημένων εκπαιδευτικών απαιτήσεων, αλλά και τους μαθητές μικρότερων ηλικιών, για τους οποίους η εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρουσιάζει μεγαλύτερες δυσκολίες.

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Για την αντιμετώπιση των μαθησιακών κενών, το Υπουργείο Παιδείας καταρτίζει οργανωμένο σχέδιο παιδαγωγικής υποστήριξης, το οποίο θα περιλαμβάνει αναπλήρωση διδακτικών ωρών, αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας.

Καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή του σχεδίου θα έχουν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, οι οποίοι, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς, θα καταγράψουν τις επιμέρους ανάγκες και θα συμβάλουν στον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων.

Προτεραιότητα η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της σχολικής κοινότητας

Πέρα από την αποκατάσταση των κτιριακών προβλημάτων, βασικός στόχος είναι η επαναφορά της ομαλότητας στη σχολική καθημερινότητα και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας υπογραμμίζεται η πρόθεση να υπάρξει συνεχής συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τόσο για την προώθηση των αιτημάτων περαιτέρω βελτίωσης του συγκροτήματος όσο και για την ουσιαστική υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

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Όπως τονίζεται, η αποκατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων δεν αρκεί από μόνη της, καθώς εξίσου σημαντική είναι η διασφάλιση της συνέχειας της σχολικής ζωής και η επιστροφή των παιδιών σε ένα ασφαλές και λειτουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.