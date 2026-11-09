«Γκάζι» στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου με 10 ορόσημα μέχρι το τέλος της χρονιάς -90 παραδοτέα έργα το επόμενο εξάμηνο - iefimerida.gr

Με χειροπιαστό έργο στην καθημερινότητα των πολιτών με αιχμή στη στέγαση, στην υγεία, στις επενδύσεις και στην ασφάλεια σχεδιάζει να πάει στις κάλπες η κυβέρνηση με το επόμενο εξάμηνο να προωθούνται τα 90 παραδοτέα έργα.

Η κυβερνητική στόχευση προβλέπει πρωτίστως την αποτροπή της χαλάρωσης των υπουργείων κατά τη διάρκεια της μακράς προεκλογικής περιόδου, που έχει ήδη ξεκινήσει, και αφετέρου να συνδεθεί η πολιτική συζήτηση με το αποτελέσματα παράγει το κυβερνητικό έργο, που θα ξεδιπλώνεται μήνα-μήνα έως την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση.

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Τον συντονισμό του κυβερνητικού σχεδιασμού έχουν αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με κεντρικό ρόλο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, υπό την Εύη Δραμαλιώτη στην επεξεργασία των «μπλε φακέλων» των υπουργικών χαρτοφυλακίων για τους επόμενους μήνες.

10 oρόσημα έως το τέλος της χρονιάς

Για το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δύο βασικά ορόσημα τοποθετούνται στον Δεκέμβριο. Το πρώτο είναι το φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ 2026, που αποτελεί το νομοθετικό βήμα για την εφαρμογή των σχετικών εξαγγελιών. Το δεύτερο είναι η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, του ΜΙΔΑ.

Στο πεδίο της Άμυνας προβλέπεται η παραλαβή δύο φρεγατών FDI για το Πολεμικό Ναυτικό τον Δεκέμβριο του 2026. Πρόκειται για ένα από τα σαφέστερα υλικά παραδοτέα του σχεδίου, με άμεση σύνδεση με την ενίσχυση του στόλου. Στην Πολιτική Προστασία, τον ίδιο μήνα προγραμματίζεται η αναβάθμιση του 112, μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογιών επόμενης γενιάς, Next Generation 112.

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Στην Παιδεία, έως τον Δεκέμβριο προβλέπονται η ανακοίνωση άνω των 500 νέων σχολείων που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και η έναρξη των μελετών. Η συγκεκριμένη προθεσμία αφορά την ένταξη στον προγραμματισμό και την εκκίνηση της μελετητικής προετοιμασίας, όχι την ολοκλήρωση των εργασιών στα σχολικά κτίρια. Στην Υγεία, το αντίστοιχο ορόσημο είναι η συνέχιση και διεύρυνση του εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ ΙΙ», με έμφαση στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση.

Στην Εργασία, η επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας σε νέους κλάδους τοποθετείται στον Νοέμβριο του 2026. Η διεύρυνση της εφαρμογής της συνδέεται με την καταγραφή του χρόνου εργασίας και τον έλεγχο της τήρησης του ωραρίου. Τον ίδιο μήνα, στο υπουργείο Πολιτισμού προβλέπονται η αποκατάσταση και η επαναλειτουργία του Παλαιού Μουσείου επί του Βράχου της Ακροπόλεως.

Δύο παρεμβάσεις αφορούν την αγροτική παραγωγή. Τον Νοέμβριο προγραμματίζονται η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων, μια παρέμβαση για την αξιοπιστία της σχετικής αγοράς. Τον Δεκέμβριο τοποθετείται το νέο μοντέλο διαχείρισης των πληρωμών. Η τελική παρουσίαση το καταγράφει ως αυτοτελές παραδοτέο, χωρίς να αναλύει περαιτέρω το επιχειρησιακό του περιεχόμενο.

15 κομβικές προτεραιότητες για το 2027

Η στέγαση αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της επόμενης χρονιάς. Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπεται τον Ιανουάριο η έναρξη υποβολής αιτήσεων για το «Σπίτι μου ΙΙΙ». Το συγκεκριμένο ορόσημο αφορά το άνοιγμα του προγράμματος στους ενδιαφερομένους. Στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τον Φεβρουάριο προγραμματίζεται ο πρώτος διαγωνισμός αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων για κοινωνική αντιπαροχή και προσιτή κατοικία και τον Απρίλιο ο πρώτος διαγωνισμός αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων. Οι δύο διαγωνισμοί αποτελούν την αφετηρία των αντίστοιχων έργων κατοικίας.

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Στη φοιτητική στέγαση, η επιλεγμένη προτεραιότητα για το 2027 είναι η παράδοση της πρώτης φοιτητικής εστίας του Παντείου Πανεπιστημίου τον Μάιο. Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας έχει ως δεύτερο ορόσημο το Εθνικό Απολυτήριο. Έως τον Απρίλιο προβλέπονται η ολοκλήρωση του οδικού χάρτη και η προετοιμασία του θεσμικού πλαισίου. Πρόκειται για το στάδιο διαμόρφωσης της μεταρρύθμισης, με προσδιορισμό της πορείας της και προετοιμασία της θεσμικής της βάσης.

Στο υπουργείο Εσωτερικών, η μείωση της γραφειοκρατίας εξειδικεύεται στην ηλεκτρονική αυτεπάγγελτη αναζήτηση τεσσάρων δικαιολογητικών: ληξιαρχικής πράξης γάμου, θανάτου και συμφώνου συμβίωσης και πιστοποιητικού ιθαγένειας. Το παραδοτέο, με προθεσμία τον Φεβρουάριο του 2027, περιλαμβάνει την αντίστοιχη κατάργηση της έκδοσής τους, ώστε οι υπηρεσίες να αναζητούν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία.

Στην Υγεία, τον Μάρτιο προγραμματίζεται η έναρξη πιλοτικής εφαρμογής νέου μοντέλου κοινοτικής και κατ’ οίκον φροντίδας στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια. Το μοντέλο βασίζεται στη συνεργασία των Κινητών Ομάδων Υγείας, του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η συγκεκριμένη δέσμευση αφορά την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας, με στόχο τη σύνδεση διαφορετικών εργαλείων παροχής φροντίδας κοντά στον πολίτη.

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Στην Προστασία του Πολίτη, τον Φεβρουάριο τοποθετείται η παροχή υπηρεσιών δικτυακής και τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης του έργου «Έξυπνη Αστυνόμευση», SMART POLICING. Το παραδοτέο αφορά την υποδομή επικοινωνιών που υποστηρίζει το έργο και εντάσσεται στην ψηφιακή αναβάθμιση της αστυνόμευσης. Στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, έως τον Μάρτιο προβλέπονται η σύσταση και λειτουργία δύο νέων δομών υποδοχής και ταυτοποίησης στην Κρήτη και η επιχειρησιακή υποστήριξη της μετακίνησης αιτούντων άσυλο προς άλλες δομές του υπουργείου.

Στις υποδομές, ο Μάρτιος του 2027 αποτελεί το ορόσημο για την παράδοση σε κυκλοφορία 25 χιλιομέτρων του ΒΟΑΚ στις παρακάμψεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου, καθώς και για επεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε 130 χιλιόμετρα. Η δέσμευση αφορά συγκεκριμένα τμήματα και παρεμβάσεις του άξονα, με πρακτικό αντίκρισμα στις μετακινήσεις και στην ασφάλεια.

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Μάιο προβλέπεται η θεσμοθέτηση θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και το Ιόνιο, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της διεθνούς διάσκεψης Our Ocean για την προστασία των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Το παραδοτέο αφορά τη θεσμική κατοχύρωση των πάρκων και προσδίδει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα στην περιβαλλοντική αυτή παρέμβαση.

Στην Ανάπτυξη, οι προτεραιότητες αφορούν δύο κύκλους ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου. Η έκδοση της προκήρυξης και η αξιολόγηση των προτάσεων για τις «Μεγάλες Επενδύσεις», δεύτερος κύκλος, τοποθετούνται τον Ιανουάριο. Τα αντίστοιχα βήματα για τη «Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα», τέταρτος κύκλος, προβλέπονται τον Φεβρουάριο. Οι ημερομηνίες αφορούν τις διαδικασίες προκήρυξης και αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων.

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Στη Δικαιοσύνη, ο Νέος Κώδικας Ιδιοκτησίας έχει ορίζοντα τον Μάρτιο του 2027 και καταγράφεται ως αυτοτελές θεσμικό παραδοτέο. Στον Πολιτισμό, τον Απρίλιο προβλέπεται η παράδοση του Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, μιας νέας μουσειακής υποδομής για την ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην αγροτική πολιτική, τον Φεβρουάριο προγραμματίζεται το νέο σχέδιο ανάταξης της ελληνικής κτηνοτροφίας, ως διακριτή παρέμβαση για τον συγκεκριμένο παραγωγικό κλάδο.

Τέλος, το υπουργείο Εξωτερικών έχει ως κεντρικό ορόσημο τον Ιούνιο του 2027 για την προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξή της στο σχέδιο συνδέει τον εγχώριο κυβερνητικό προγραμματισμό με μια ευρωπαϊκή υποχρέωση που απαιτεί συνεργασία πολλών χαρτοφυλακίων.