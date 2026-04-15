Ώρες αγωνίας για τον Γιώργο Μυλωνάκη μετά την εγκεφαλική αιμορραγία -Ποιοι υπουργοί βρέθηκαν στο πλευρό του στη ΜΕΘ - iefimerida.gr

Σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», έπειτα από την εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη.

«Σήμερα το πρωί, περί τις 9:30, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μετά από έντονο λιποθυμικό επεισόδιο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης. Έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή η κατάστασή του θεωρείται σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη. Έγινε εμβολισμός, απλά δεν μπορώ να σας πω περισσότερα» είπε ο διοικητής του «Ευαγγελισμού», Τάσος Γρηγορόπουλος, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού» για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Νωρίτερα, το ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε ο «Ευαγγελισμός» για τον Γιώργο Μυλωνάκη ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ''Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ'', μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιτυχημένος ο εμβολισμός του ανευρύσματος

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ μεταφέρθηκε αμέσως στον «Ευαγγελισμό», όπου του έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Η αξονική έδειξε ότι υπήρχε εγκεφαλικό αιμάτωμα, το οποίο υπέστη ρήξη και αιμορραγούσε.

Για το λόγο αυτόν υποβλήθηκε σε εμβολισμό του ανευρύσματος, ο οποίος πήγε καλά. Στη συνέχεια, εισήχθη εκ νέου στη ΜΕΘ, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας του.

Στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη η οικογένειά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπουργοί και στελέχη της ΝΔ

Από την πρώτη στιγμή, ο Γιώργος Μυλωνάκης έχει στο πλευρό του την οικογένειά του, με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου, να σπεύδει στο νοσοκομείο μόλις έμαθε για τη λιποθυμία του, αποχωρώντας από την εκπομπή «Happy Day».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον «Ευαγγελισμό» βρέθηκαν αμέσως ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, αλλά και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έσπευσε στο πλευρό του στενού του συνεργάτη και έμεινε για 45 λεπτά, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάστασή του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, στο νοσοκομείο πήγαν οι Κωστής Χατζηδάκης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Νίκη Κεραμέως, Παύλος Μαρινάκης, Σοφία Ζαχαράκη, Βασίλης Σπανάκης, Μιχάλης Μπεκίρης, Στέλιος Κουτνατζής και άλλα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη.

Κωστής Χατζηδάκης, Χρήστος Ζωγράφος, Νίκη Κεραμέως

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στον «Ευαγγελισμό» μετέβη και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, προκειμένου να στηρίξει τη συνεργάτιδα και φίλη της, Τίνα Μεσσαροπούλου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κατέρρευσε μπροστά μας»

Σοκαριστική ήταν η περιγραφή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, για την ξαφνική λιποθυμία του Γιώργου Μυλωνάκη κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον RealFM, δήλωσε συγκλονισμένος.

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του "πρωινού καφέ"», είπε φανερά συγκινημένος ο Κωστής Χατζηδάκης.