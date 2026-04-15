Σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση του Γ. Μυλωνάκη -Το ιατρικό ανακοινωθέν, τι είπε ο διοικητής του «Ευαγγελισμού» - iefimerida.gr

Κρίσιμη, αλλά ελεγχόμενη, χαρακτήρισε ο διοικητής του «Ευαγγελισμού» την κατάσταση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη.

Επιβεβαίωσε επίσης τις πληροφορίες ότι του έγινε εμβολισμός.

Είπε ότι το επόμενο 24ωρο είναι σημαντικό ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει ή όχι σταθεροποιηθεί η υγεία του και ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος,﻿ ενώ επιβεβαίωσε ότι το πρωί ήρθε με τις αισθήσεις του.

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Εντωμεταξύ, ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη εξέδωσε ο «Ευαγγελισμός». Το ιατρικό ανακοινωθέν είναι λιτό και δεν αναφέρει πουθενά την αιτία.

'Οπως αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν:

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ', μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Όπως έγραψε νωρίτερα το iefimerida, οι γιατροί στον «Ευαγγελισμό» προχώρησαν σε εμβολισμό του εγκεφαλικού ανευρύσματος του Γιώργου Μυλωνάκη το οποίο είχε υποστεί ρήξη.