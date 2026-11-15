Γιώργος Κώτσηρας: Το 2026 είχαμε 56 λιγότερους θανάτους στην άσφαλτο -Αυξήθηκαν οι έλεγχοι στους δρόμους

Στην οδική ασφάλεια, στην αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και στον εκσυγχρονισμό του σιδηρόδρομου αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα, Κυριακή, στο Mega.

Ο κ. Κώτσηρας έκανε λόγο για μετρήσιμα αποτελέσματα στον τομέα της οδικής ασφάλειας, επισημαίνοντας, ενδεικτικά, ότι το πρώτο δεκάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 56 λιγότεροι θάνατοι από τροχαία σε σχέση με πέρυσι και πολύ λιγότεροι τραυματισμοί.

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«Γίνεται», όπως σημείωσε, «μια πολυδιάστατη προσπάθεια που περιλαμβάνει τον αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, περισσότερους ελέγχους της Ελληνικής Αστυνομίας, ιδιαίτερα για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά και την αξιοποίηση των καμερών, οι οποίες λειτουργούν τόσο κατασταλτικά όσο και προληπτικά. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται», είπε ο αναπληρωτής υπουργός και έκανε λόγο και για συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας για την ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία.

Παράλληλα, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στις πρόσφατες παρεμβάσεις για την ασφαλή χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, μεταξύ άλλων στην απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών και στην υποχρέωση ασφάλισης, ενώ ανακοίνωσε ότι εξετάζεται νέα πρωτοβουλία για τη δημιουργία εκπαιδευτικού πλαισίου για τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών.

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Ο αναπληρωτής υπουργός μίλησε ακόμη για τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στις αστικές συγκοινωνίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αναφέροντας ενδεικτικά ότι το 2026 εκτελέστηκαν πάνω από 5.000 περισσότερα δρομολόγια στις Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, ενισχύοντας το συγκοινωνιακό έργο της Αττικής. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημαντική βελτίωση των δρομολογίων στη Γραμμή 1, στον ΗΣΑΠ, μετά την ένταξη στην κυκλοφορία του πρώτου ανακατασκευασμένου συρμού. Θα ακολουθήσουν, όπως είπε, ένας ακόμη συρμός έως το τέλος του 2026 και 12 επιπλέον μέσα στο 2027. Επιπλέον, ξεκινούν εργασίες συντήρησης της Γραμμής 1 και ολοκληρώνονται οι εργασίες συντήρησης των σιδηροτροχιών στις Γραμμές 2 και 3.

Σε σχέση με τα λεωφορεία, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε την ανανέωση του στόλου στην Αττική, με τον μέσο όρο ηλικίας τους να έχει μειωθεί από τα 17 έτη το 2019 στα 9 έτη σήμερα, και με 365 από τα 1.076 νέα λεωφορεία να είναι ηλεκτρικά. «Για να έχουμε καλύτερους χρόνους και καλύτερες υπηρεσίες, χρειαζόμαστε περισσότερες και καλύτερες υποδομές, ανανέωση του στόλου και στελεχιακό δυναμικό», τόνισε, αναδεικνύοντας την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό με την ίδρυση της νέας Σχολής Οδηγών της ΟΣΥ.

Για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια εκσυγχρονισμού με προτεραιότητα την ασφάλεια. Αναφερόμενος στο railway.gov.gr, σημείωσε ότι πρόκειται για «μια επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας», που επιτρέπει την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των τρένων τόσο από τους πολίτες όσο και από το προσωπικό του σιδηροδρόμου, ενώ αξιοποιείται και για την εποπτεία της φύλαξης των ισόπεδων διαβάσεων. Παράλληλα, επισήμανε ότι έχει προγραμματιστεί πρόσληψη 600 ακόμη εργαζομένων στους Σιδηρόδρομους Ελλάδος.

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Κλείνοντας, ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι γίνεται μια διαρκής και συλλογική προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.