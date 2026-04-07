«Είναι ο μοναδικός πίνακας που λιτανεύεται» -Απάντηση σε όσους ειρωνεύτηκαν τον Μητσοτάκη που ασπάστηκε την «Εικόνα της Εξόδου» στο Μεσολόγγι - iefimerida.gr

Η κίνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να ασπαστεί την «Εικόνα της Εξόδου» κατά την επίσκεψή του στο Μεσολόγγι, προκάλεσε πολλά σχόλια, κυρίως αρνητικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο όπως φαίνεται η κίνηση του πρωθυπουργού δεν ήταν λανθασμένη, καθώς όπως εξηγεί ο Μεσολογγίτης Γεράσιμος Ρεπάσος πρόκειται για τον μοναδικό πίνακα στον κόσμο που εικονίζει πολεμικό γεγονός και λιτανεύεται κατά την τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως ακριβώς λιτανεύονται τα Ιερά Λείψανα.

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο Μεσολόγγι για τις γιορτές τιμής και μνήμης που κορυφώθηκαν την Κυριακή των Βαΐων.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Ρεπάσου

Ο Γεράσιμος Ρεπάσος γράφει συγκεκριμένα στην ανάρτησή του:

«(…) Σας γράφω από την Ιερή Πόλη Μεσολόγγι.

Πολύς θόρυβος έχει ξεσηκωθεί εδώ, στο καλό μας διαδίκτυο, σχετικά με την κίνηση του πρωθυπουργού να ασπαστεί σήμερα την Εικόνα της Εξόδου.

Σχολίασαν, μάλιστα, πολλοί τα κίνητρα, τις προθέσεις και την αξιοπιστία της πράξης του αυτής.

Τα περί τα μύχια της ψυχής του ανθρώπου δεν τα γνωρίζω, Κύριος οίδεν.

Όμως, περί της Εικόνας της Εξόδου και του ασπασμού της, θα ήθελα να παραθέσω γεγονότα και σκέψεις.

Αξίζει, πιστεύω, να γνωρίζετε ότι η Έξοδος του Θεοδώρου Βρυζάκη, εικονίζοντας και τον ίδιο το Θεό να ευλογεί τους Ελεύθερους Πολιορκημένους στο Μεσολόγγι τιμάται ως Ιερή Εικόνα, εικόνα του Θεού, των Αγγέλων και των Αγίων.

Η Απόφαση της Εξόδου πάρθηκε «Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος» ως πράξη θεόπνευστη. Έκτοτε, οι Εξοδίτες τιμώνται ως Ήρωες και Μάρτυρες.

Η συγκεκριμένη Εικόνα της Εξόδου, ιστορημένη στο Μεσολογγίτικο εργαστήριο του Διάκονου Δημητρίου Κασόλα, με πρότυπο την Έξοδο του Βρυζάκη, είναι ο μοναδικός πίνακας στον κόσμο που εικονίζει πολεμικό γεγονός και λιτανεύεται κατά την τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, όπως ακριβώς λιτανεύονται τα Ιερά Λείψανα – «τα κόκκαλα τα ιερά» κατά τον Διονύσιο Σολωμό, οι Ιερές Εικόνες και ο Επιτάφιος.

Κατά την αντίληψη των Μεσολογγιτών, η Πομπή της Εικόνας της Εξόδου, κάθε χρόνο Σάββατο του Λαζάρου και Κυριακή των Βαΐων, είναι η Πομπή του Επιταφίου της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας αφού προαναγγέλει την Ανάσταση του Γένους.

Και ναι, οι Μεσολογγίτες κάνουμε το σταυρό μας όταν περνάει η Εικόνα κι όταν την πλησιάζουμε την ασπαζόμαστε, όπως ασπαζόμαστε τις Εικόνες του Θεού και των Αγίων, όπως ασπαζόμαστε τις εικόνες των αγαπημένων μας ανθρώπων…»

Δήμος Μεσολογγίου: Ο ασπασμός της Εικόνας της Εξόδου αποτελεί πράξη σεβασμού προς την Ιστορία, την πίστη και την παράδοση του τόπου

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, στην οποία αναφέρει ότι για τους κατοίκους της πόλης η Εικόνα της Εξόδου αποτελεί «ζωντανό στοιχείο της πνευματικής τους ταυτότητας», συνδεδεμένο με την Απόφαση της Εξόδου και τη θυσία των Ελεύθερων Πολιορκημένων και η πόλη την τιμά «ως ιερό σύμβολο πίστης, θυσίας και εθνικής μνήμης».

Αναφέρει συγκεκριμένα ο δήμος:

«Η Ιερή Πόλη Μεσολογγίου δεν αντιμετωπίζει την Εικόνα της Εξόδου ως ένα απλό ιστορικό έργο τέχνης. Την τιμά ως ιερό σύμβολο πίστης, θυσίας και εθνικής μνήμης. Για τους Μεσολογγίτες αποτελεί ζωντανό στοιχείο της πνευματικής τους ταυτότητας, συνδεδεμένο με την Απόφαση της Εξόδου που ελήφθη "Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος" και με τη θυσία των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Η συγκεκριμένη Εικόνα λιτανεύεται κάθε χρόνο, το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων, κατά την τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Χιλιάδες Μεσολογγίτες κάνουν τον σταυρό τους και την ασπάζονται με σεβασμό, όπως ασπάζονται τις ιερές εικόνες της πίστης τους και τα σύμβολα της ιστορικής τους μνήμης. Πρόκειται για βαθιά ριζωμένη παράδοση που εκφράζει την τιμή προς τους Εξοδίτες, τους ήρωες και μάρτυρες της ελευθερίας.

Το Μεσολόγγι των 200 χρόνων από την Έξοδο έζησε ταυτόχρονα μια κορυφαία και μοναδική θεσμική στιγμή. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης βρέθηκαν μαζί στην Ιερή Πόλη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Η ανώτατη αυτή θεσμική εκπροσώπηση της Δημοκρατίας, της Πολιτείας και της Εκκλησίας αποτέλεσε ιστορική αναγνώριση της θυσίας του Μεσολογγίου και της σημασίας της Εξόδου για το Έθνος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ασπασμός της Εικόνας της Εξόδου αποτελεί πράξη σεβασμού προς την ιστορία, την πίστη και την παράδοση του τόπου. Δεν αφορά πρόσωπα ούτε προσφέρεται για μικροπολιτική αντιπαράθεση. Αποτελεί σεβασμό προς ένα ιερό σύμβολο που τιμάται από γενιές Μεσολογγιτών και προς μια κορυφαία θεσμική στιγμή που κατέγραψε η ιστορία της πόλης.

Όσοι επιχειρούν να χλευάσουν ή να απαξιώσουν τον ασπασμό της Εικόνας διά του Πρωθυπουργού, ουσιαστικά ασεβούν απέναντι σε χιλιάδες Μεσολογγίτες που την έχουν ως ιερή και την ασπάζονται κάθε χρόνο. Παράλληλα, απαξιώνουν μια ιστορική στιγμή ανώτατης θεσμικής παρουσίας. Όποιος δεν σέβεται τους θεσμούς, δεν σέβεται τη Δημοκρατία.

Η εργαλειοποίηση της πίστης, της ιστορίας και των συμβόλων του Μεσολογγίου έχει όρια. Το Μεσολόγγι δεν προσφέρεται για χλευασμό ούτε για πολιτική εκμετάλλευση. Η Εικόνα της Εξόδου αποτελεί στοιχείο συλλογικής μνήμης και πνευματικής συνέχειας του τόπου και η κορυφαία θεσμική παρουσία των 200 χρόνων επιβεβαίωσε το ιστορικό της βάρος.

Το Μεσολόγγι τιμά την ιστορία του, σέβεται τους θεσμούς και προστατεύει τα ιερά του σύμβολα».

