Γιάννης Οικονόμου: Σεβασμός στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία -Τι είπε για τον Άδωνι Γεωργιάδη - iefimerida.gr

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου υπογράμμισε ότι το κυβερνών κόμμα, ως συντηρητικός πολιτικός σχηματισμός, οφείλει να λειτουργεί με σεβασμό προς τους θεσμούς και ιδίως προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τη Δικαιοσύνη.

Αναφερόμενος στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σημείωσε ότι έχει υπάρξει σαφής τοποθέτηση από τον πρωθυπουργό, τονίζοντας πως δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης ή εξαίρεσης από το πλαίσιο ελέγχου της.

«Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι α λα καρτ» ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η θεσμική συνέπεια πρέπει να είναι ενιαία, ανεξάρτητα από πολιτικές εντάσεις.

Θεσμική διαφοροποίηση από αιχμηρές πολιτικές τοποθετήσεις

Παράλληλα, ο κ. Οικονόμου διαφοροποιήθηκε από πιο οξείες πολιτικές ρητορικές, όπως εκείνες του Άδωνι Γεωργιάδη, επιλέγοντας μια πιο θεσμική και συγκρατημένη προσέγγιση. Όπως τόνισε, άλλο πράγμα αποτελεί η πολιτική κριτική και άλλο η αμφισβήτηση ή η εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης.

Πολιτική αντιπαράθεση και αιχμές προς την αντιπολίτευση

Ο κ. Οικονόμου επισήμανε ότι δεν μπορεί μια πολιτική δύναμη να ασκεί κριτική για επιλεκτική στάση απέναντι στη Δικαιοσύνη και ταυτόχρονα να υιοθετεί παρόμοιες πρακτικές.

Αναφερόμενος ειδικότερα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, σημείωσε ότι είναι προβληματικό να αλλάζει κανείς στάση ανάλογα με τις αποφάσεις των δικαστικών αρχών, είτε αυτές αφορούν τον Άρειο Πάγο είτε άλλες δικαστικές κρίσεις.

Ερωτήματα για τη διαχείριση δικογραφιών

Σε αυτό το πλαίσιο, έθεσε ως εύλογο ζήτημα προς δημόσιο προβληματισμό τη διαχείριση και τη χρονική ροή των δικογραφιών, κάνοντας λόγο για ερωτήματα που προκύπτουν γύρω από τη φημολογία περί «δικογραφιών με δόσεις». Όπως ανέφερε, τέτοια ζητήματα απαιτούν καθαρές απαντήσεις και διαφάνεια, ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες και πολιτικές εντάσεις.