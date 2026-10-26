Γιάννης Βρούτσης: «Η αξιοπιστία έχει χαθεί στο ελληνικό μπάσκετ, το κράτος θα κάνει αυτό που πρέπει» - iefimerida.gr

Για βαθιά «πληγή» στο ελληνικό μπάσκετ έκανε λόγο ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αναφερόμενος στην υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.



«Έχει ανοίξει μία βαθιά πληγή, αυτό που συμβαίνει είναι τοξικό, αποκαρδιωτικό, δημιουργεί αισθήματα θλίψης», δήλωσε για την υπόθεση του Basketgate, τονίζοντας ότι «έχουμε χρέος όλοι μαζί να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία του πρωταθλήματος και του αθλήματος».

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Μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Δευτέρας (26/10), ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε ότι η πολιτεία αντέδρασε άμεσα στις εξελίξεις και κινήθηκε με ταχύτατα αντανακλαστικά, χωρίς «να φοβηθεί οτιδήποτε».

Παράλληλα, προανήγγειλε εκτεταμένους ελέγχους στα οικονομικά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

«Θα πέσει φως σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες της Ομοσπονδίας. Το κράτος είναι κράτος και έχει τα εργαλεία να κάνει αυτό που πρέπει», σημείωσε.

Συνάντηση Βρούτση με τη διοίκηση της ΕΟΚ

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού αναφέρθηκε και στην συνάντησή του με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΟΚ, στον απόηχο των εξελίξεων στην υπόθεση Basketgate, με την παραίτηση και προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου.

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Ο κ. Βρούτσης προανήγγειλε ότι θα τοποθετηθεί δημόσια μετά την συνάντηση, κατά την οποία αναμένεται να τεθούν επί τάπητος οι εξελίξεις στην υπόθεση και τα ζητήματα που αφορούν την αξιοπιστία και τη διαφάνεια στο ελληνικό μπάσκετ.