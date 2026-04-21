Γιαννακοπούλου σε Σκέρτσο: Πόσες είναι οι αναθέσεις από το Δημόσιο στους «Big 4» το 2019-2026; -Είχαν έκρηξη εσόδων - iefimerida.gr

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στον υπουργό Επικρατείας Ακη Σκέρτσο﻿ για το συνολικό ύψος των αναθέσεων στις εταιρείες «Big 4» (Deloitte, EY, KPMG, PwC) και στις λοιπές μεγάλες εταιρείες συμβούλων από το ελληνικό Δημόσιο για το διάστημα 2019-2026.

Η κυρία Γιαννακοπούλου επικαλείται δημοσίευμα του Powergame.gr αναφορικά με τα έσοδα των προαναφερθέντων εταιρειών, τα οποία κατά την εξαετία 2019–2024 (με τελευταία δημοσιευμένη χρήση τον Ιούνιο του 2025) προσέγγισαν τα 3,5 δισ. ευρώ.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ρωτάει μεταξύ άλλων τον τον Ακη Σκέρτσο «Ποιες συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εργασίες, οι οποίες ανατίθενται σωρηδόν στις «Big 4» και στις λοιπές μεγάλες εταιρείες συμβούλων, δεν είναι σε θέση να αναλάβει η ίδια η δημόσια διοίκηση και για ποιους λόγους;».

Η ερώτηση της Νάντιας Γιαννακοπούλου στον Ακη Σκέρτσο

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία (στο οικονομικό site Powergame.gr) που προκύπτουν από τις λογιστικές καταστάσεις των 15 μεγαλύτερων εταιρειών συμβούλων και ελεγκτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, τα συνολικά τους έσοδα κατά την εξαετία 2019–2024 (με τελευταία δημοσιευμένη χρήση τον Ιούνιο του 2025) προσέγγισαν τα 3,5 δισ. ευρώ. Ο συνολικός κύκλος εργασιών τους εκτινάχθηκε από τα 353,1 εκατ. ευρώ το 2019 στα 876,9 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 66,3%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων υπερδιπλασιάστηκαν, από 19,9 εκατ. ευρώ σε 75,1 εκατ. ευρώ (+127%).

Ιδιαιτέρως εντυπωσιακή είναι η εικόνα των τεσσάρων μεγάλων πολυεθνικών ομίλων, των λεγόμενων «Big 4» (Deloitte, EY, KPMG και PwC), οι οποίοι συγκεντρώνουν μερίδιο αγοράς 82,7%. Τα έσοδά τους ανήλθαν το 2024 σε 725,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 68,5% σε σχέση με το 2019, ενώ τα κέρδη μετά φόρων έφτασαν τα 50,7 εκατ. ευρώ, με αύξηση 83,9% σε διάστημα έξι ετών.

Ενδεικτικά, ο όμιλος Deloitte κατέγραψε εξαετή αύξηση εσόδων 210%. Ο συμβουλευτικός βραχίονας της PwC υπερτριπλασίασε τον κύκλο εργασιών της κατά την τελευταία πενταετία αφού εκτινάχθηκε από τα 45,7 εκατ. στα 151,5 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχη έκρηξη εσόδων καταγράφουν και οι άλλες εταιρείες των «Big 4». Είναι γνωστές στην Κυβέρνηση οι αναφορές περί σωρείας απευθείας αναθέσεων, ειδικά στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Επειδή, η συγκεκριμένη έκρηξη εσόδων συμπίπτει χρονικά με την εφαρμογή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και με την εντατικοποίηση αναθέσεων συμβουλευτικών και μελετητικών έργων από φορείς του Δημοσίου.

Επειδή, αυτό το γεγονός δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα τόσο ως προς την επάρκεια της δημόσιας διοίκησης όσο και ως προς τη διαφάνεια και αναγκαιότητα αυτών των αναθέσεων.

Ερωτάσθε κ.κ Υπουργέ:

1. Ποιο είναι το συνολικό ύψος των αναθέσεων στις εταιρείες «Big 4» (Deloitte, EY, KPMG, PwC) και στις λοιπές μεγάλες εταιρείες συμβούλων από το ελληνικό Δημόσιο και τους εποπτευόμενους φορείς του το διάστημα από το 2019 έως σήμερα (Απρίλιος 2026) , κατανεμημένο ανά αναθέτουσα αρχή και ανά εταιρεία και ποιο ακριβώς το ποσοστό και ποιο το απόλυτο ύψος των πόρων του ταμείου Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας, τόσο του επιχορηγούμενου όσο και του δανειακού σκέλους, που έχει ανατεθεί μέχρι σήμερα στις εταιρείες αυτές;

2. Ποιες συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εργασίες, οι οποίες ανατίθενται σωρηδόν στις «Big 4» και στις λοιπές μεγάλες εταιρείες συμβούλων, δεν είναι σε θέση να αναλάβει η ίδια η δημόσια διοίκηση και για ποιους λόγους; Έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη που να τεκμηριώνει την αδυναμία των δημοσίων υπηρεσιών να φέρουν σε πέρας τα έργα αυτά και αν ναι, υπάρχει σχέδιο για την ενίσχυση της επιτελικής και τεχνικής επάρκειας του Δημοσίου ώστε να μειωθεί η εξάρτησή του από εξωτερικούς συμβούλους;

Η βουλευτής

Κωνσταντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου