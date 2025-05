Γερουλάνος: Περιοδεία στη Δυτική Ελλάδα ενόψει της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ - iefimerida.gr

Στην Δυτική Ελλάδα περιόδευσε ενόψει της Περιφερειακής μας Συνδιάσκεψης στη περιοχή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος.

Ο κ. Γερουλάνος σε ανάρτησή του ανέβασε βίντεο από την επίσκεψή του στην Πάτρα.

Σημειώνοντας «η πολιτικής στα καλύτερά της», ο κ. Γερουλάνος ανέβασε βίντεο από συζήτηση με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Γιάννη Τσίμαρη για την Πάτρα, το Αίγιο, την Αχαΐα και όλη τη Δυτική Ελλάδα με συνομιλητές μας τους φορείς και θεσμούς της τοπικής κοινωνίας».

«Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο επόμενος πρωθυπουργός μόλις αναλάβει είναι εθνική συνεννόηση για το δημογραφικό» τόνισε ο κ. Γερουλάνος στο πλαίσιο της παρουσίας του στο συνέδριο «Δημογραφικό 2025» που διοργάνωσε η Next is Now μαζί με την Dome Consulting σε πάνελ με τίτλο «Δημογραφικές Προκλήσεις και Πολιτικές: από την Θεωρία στην πράξη».

Σε άλλο βίντεο καταγράφονται πλάνα από την επίσκεψή του σε νοσοκομεία της περιοχής

«Ήταν τιμή μου που βρέθηκα και συνομίλησα μαζί τους στο πλαίσιο προετοιμασίας της Περιφερειακής μας Συνδιάσκεψης στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίως άκουσα, γιατί πάντα πίστευα και πιστεύω ότι στην πολιτική πρέπει να ξέρεις να ακούς. Και αυτοί οι άνθρωποι, που παλεύουν καθημερινά για όλους μας μέσα σε απίστευτα αντίξοες συνθήκες και ελλείψεις, υποφέρουν κι από την ακατάσχετη φλυαρία των κυβερνώντων, ενώ την ίδια ώρα δεν τους ακούει κανείς. Κι όμως, η λύση για την αναγέννηση του ΕΣΥ ξεκινάει από τους ανθρώπους του και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει χωρίς αυτούς» σημειώνειο.