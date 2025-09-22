Γερουλάνος: Περιμένω να δω πόσο θα επενδύσουμε από τη δυναμική της ΔΕΘ για να δούμε αποτελέσματα στις δημοσκοπήσεις - iefimerida.gr

Καμπανάκια για την δημοσκοπική πορεία του ΠΑΣΟΚ, διαπιστώνοντας σοβαρό επικοινωνιακό πρόβλημα, σήμανε ο Παύλος Γερουλάνος.﻿

Μιλώντας σε κομματικά στελέχη στην Αριδαία Πέλλας, έστειλε μήνυμα για την ανάγκη πολιτικής κεφαλαιοποίησης και ενότητας στο κόμμα.

Ο Παύλος Γερουλάνος﻿, που διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, έστειλε μήνυμα για την ανάγκη πολιτικής κεφαλαιοποίησης και ενότητας στο κόμμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε διάλογο με μέλη του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή, τους ζήτησε «όλοι μαζί να οργώσουμε την Ελλάδα, να κουνήσουμε τη βελόνα για να έχουμε την ελπίδα να ανατρέψουμε το σκηνικό». Ο κ. Γερουλάνος στάθηκε στην καλή παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, όμως προειδοποίησε ότι η εμφάνιση αυτή πρέπει να «μεταφραστεί» σε πολιτικό κέρδος. «Υπάρχει κενό στην κοινωνία και πρέπει να το γεμίσουμε» πρόσθεσε ενώ άφησε να εννοηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σοβαρό επικοινωνιακό έλλειμμα, καθώς – όπως είπε – οι θέσεις του κόμματος δεν φτάνουν με την απαιτούμενη ένταση στην κοινωνία.

Αναφερόμενος στη δική του στρατηγική, τόνισε πως στόχος του ήταν πάντα η ενότητα όλων όσοι δηλώνουν ΠΑΣΟΚ: από δημοτικούς συμβούλους και συνεταιριστές, μέχρι πρώην βουλευτές και στελέχη των επιμελητηρίων.

Μιλώντας στο Pellanews.gr ο κ. Γερουλάνος τόνισε: «Η παρουσία του προέδρου στη ΔΕΘ έδωσε μια δυναμική στο ΠΑΣΟΚ, ο κόσμος μας είναι ενθουσιασμένος, θεωρεί ότι πολλά από αυτά που ακούστηκαν ήταν ώρα να ακουστούν. Εγώ θα περιμένω να δω πόσο θα επενδύσουμε από αυτή τη δυναμική για να δούμε αποτελέσματα πραγματικά στις δημοσκοπήσεις, τέτοια που να δώσουμε στον κόσμο την αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις και έχει και την ομάδα να τις κάνει πράξη».