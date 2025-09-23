Ο Γερουλάνος χτυπά καμπανάκι σε Ανδρουλάκη: Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δυο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα - iefimerida.gr

Μπορεί να τόνισε την «καλή παρουσία» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, ωστόσο ο Παύλος Γερουλάνος άφησε αιχμές τονίζοντας πως «αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα».

Ο ένας εκ των έξι διεκδικητών της προεδρίας του ΠΑΣΟΚ το φθινόπωρο του 2024 και βουλευτής του κόμματος, μιλώντας σε κομματικά στελέχη στην Αριδαία τόνισε αναφερόμενος στα αποτελέσματα της ΔΕΘ και το γενικότερο πολιτικό κλίμα που επικρατεί:

«Δεν λέω ότι όλα πάνε καλά. Θα ήθελα να έβλεπα το κόμμα να λειτουργεί όλα του τα όργανα, για να πείσουμε ότι θα είμαστε εμείς οι θεσμικοί που θα υπερασπιστούμε τους θεσμούς, για να μην μας πει κανείς "πώς θα είστε θεσμικοί αν δεν λειτουργείτε μέσα στο κόμμα σας;"» τόνισε ο κ. Γερουλάνος.

Ο βουλευτής Α' Αθήνας υπογράμμισε ακόμα πως «αυτή την στιγμή που μιλάμε αν δεν εκφράσουμε εμείς αυτόν τον κόσμο, θα γεννηθούν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε που θα καταλήξουν. Και μπορώ να σας πω ότι όσο συζητάμε, στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί μόνο ρώσικο χρήμα στα πολιτικά κόμματα, έχει αρχίσει και κυκλοφορεί και αμερικάνικο. Και ο σκοπός αυτών των χρημάτων είναι να χρηματοδοτήσουν μικρούς Τραμπ. Και έχουν κοινό».

Γερουλάνος: Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δυο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα

«Παίρνουμε την καλή παρουσία του προέδρου στη ΔΕΘ και την πάμε σε όποιον είναι διαθέσιμος να ακούσει. Δυστυχώς πια, έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δυο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα, είναι η ώρα. Τα κοινά είναι τεράστια, τα οποία περιμένουν από εμάς. Και πρέπει να το κάνουμε τώρα».