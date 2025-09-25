Επιμένει ο Γερουλάνος: Αν δεν κουνηθεί η βελόνα ως τα Χριστούγεννα πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική στο ΠΑΣΟΚ - iefimerida.gr

Λίγες ώρες μετά τη δημόσια ενόχληση του Νίκου Ανδρουλάκη για τις δηλώσεις κορυφαίων κομματικών στελεχών, ο Παύλος Γερουλάνος έσπευσε να απαντήσει.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις δηλώσεις του Παύλου Γερουλάνου, περί κολλημένης «βελόνας» στις δημοσκοπήσεις, της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα για μετεκλογικές συνεργασίες, δεν έκρυψε τη δυσφορία του, μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω απο τις γραμμές» στο Action24.

«Το ότι έρχομαι σε αυτό το στούντιο μετά από μια ΔΕΘ όπου το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το σύνολο μιας κυβερνητικής πρότασης, που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή σε όλους τους τομείς [...] και αντί να κουβεντιάζουμε αυτά, κουβεντιάζουμε αυτά που μου θέτετε, δείχνει ότι κάποιες δηλώσεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση» είπε.

Ο κ. Γερουλάνος επέμεινε ότι το επόμενο δίμηνο είναι κρίσιμο και μια χρυσή ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ.

«Το θέμα του χρόνου το συμμεριζόμαστε όλοι» είπε αρχικά ο κ. Γερουλάνος, επικαλούμενος και τον Πάρι Κουκουλόπουλο, που είπε ότι το παράθυρο ευκαιρίας για το ΠΑΣΟΚ είναι μικρό. Πρόσθεσε ότι πρέπει «να πατήσουμε ''γκάζι'' και να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας παντού».

«Το πολιτικό σύστημα θα βρει οποιονδήποτε τρόπο, κυρίως μετά τα Χριστούγεννα, να αρχίσει να σπρώχνει άλλες λύσεις πάνω στο τραπέζι» υποστήριξε.

Ερωτηθείς τι θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ αν δεν κουνηθεί η βελόνα σε δύο μήνες, ο κ. Γερουλάνος απάντησε:

«Είναι πολύ απλό: Όπως εσείς, αν δεν πάει καλά η τηλεθέαση θα μαζευτείτε και οι τρεις και θα συζητήσετε τι πρέπει να κάνετε, αυτό θα κάνουμε κι εμείς». «Τα πολιτικά στελέχη κρίνονται για αυτά που πράττουν [...] Δεν μπορεί να σιωπά κανένα στέλεχος. Η δουλειά μας να βγούμε έξω και να παλέψουμε για το κόμμα μας. Αυτό θα κάνουμε. Απλά εάν δεν έχουν συμβεί ορισμένα πράγματα στο χρονικό περιθώριο που θέτουμε, αν δεν συγκληθούν τα όργανα, αν δεν προχωρήσουμε σε ένα συνέδριο ουσίας, τότε θα πρέπει να δούμε τη στρατηγική μας ξανά».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εξειδικεύοντας είπε ότι το συνέδριο πρέπει να είναι ουσίας, εκτιμώντας ότι θα πρέπει να μπουν τα σωστά άτομα στις σωστές θέσεις στην ηγετική ομάδα του κόμματος. «Αυτή τη στιγμή έχουμε το Πολιτικό Κέντρο που είναι καθαρά συμβουλευτικό όργανο, φαντάζομαι θα υπάρξει και ένα νέο Πολιτικό συμβούλιο, όργανα που θα είναι ετοιμοπόλεμα για τις εκλογές και από εκεί θα αναδειχθούν στελέχη που ο πρόεδρος θα επιλέξει», είπε χαρακτηριστικά.

Π. Γερουλάνος: «Δεν συζητείται αμφισβήτηση αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ»

Ο κ. Γερουλάνος αρνήθηκε ότι υφίσταται κάποια συντονισμένη δράση κορυφαίων στελεχών και αμφισβήτηση του κ. Ανδρουλάκη.

«Ακριβώς επειδή είναι μια ώριμη πολιτική περίοδος, οφείλουν τα στελέχη να εκφράζουν τις απόψεις ή τις αγωνίες τους. Πάντα υπάρχει ένα υπονοούμενο, ότι επειδή κάποιος κάνει μια κριτική, σημαίνει και αμφισβήτηση αρχηγού. Δεν συζητείται αμφισβήτηση αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει κάποια γενικευμένη αμφισβήτηση, ή συντονισμένη δράση στελεχών, καθόλου. Αυτό που υπάρχει είναι βούληση στελεχών να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά» τόνισε.

Γερουλάνος για κόμμα Τσίπρα: «Θα τραβήξει πάνω του δημοσιότητα -Θα είναι δύσκολο να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας»

Ο κ. Γερουλάνος, αναφερόμενος για το ενδεχόμενο κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα τραβήξει τη δημοσιότητα επάνω του και διαπίστωσε πως τότε οι συνθήκες θα είναι δύσκολες για το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να παρουσιάσει το πρόγραμμά του.

Γερουλάνος για δηλώσεις Διαμαντοπούλου: «Μέτρα φιλολαϊκά δεν σημαίνει ότι είναι λαϊκίστικα»

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος σημείωσε ότι «μέτρα φιλολαϊκά δεν σημαίνει ότι είναι λαϊκίστικα».