Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Ακλόνητα η Ελλάδα υπέρ του απαραβίαστου των συνόρων - iefimerida.gr

Τις ελληνικές θέσεις για τη Μέση Ανατολή παρουσίασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε ανοικτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Η Ελλάδα συνεχίζει τη θητεία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας με σαφήνεια σκοπού και έντονο αίσθημα ευθύνης», υπογράμμισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας πως η εξωτερική πολιτική της χώρας «εδράζεται ακλόνητα στον σεβασμό του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών που αυτός κατοχυρώνει, ήτοι στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, στο απαραβίαστο των συνόρων και στην απαγόρευση της απειλής ή της χρήσης βίας».

Ειδικά για τη Μέση Ανατολή, που ήταν το βασικό θέμα της ανοιχτής συζήτησης, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε πως η ειρήνη εκεί «αποτελεί επιτακτική ηθική, πολιτική και ανθρωπιστική αναγκαιότητα».

Σε αυτό το πλαίσιο, «υποστηρίξαμε σθεναρά το ολοκληρωμένο σχέδιο για τον τερματισμό της σύρραξης στη Γάζα και υπερψηφίσαμε το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς μια βιώσιμη εκεχειρία και την εφαρμογή του Σχεδίου Ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα, το οποίο ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας».

Αφού εξέφρασε την ανακούφιση της χώρας για το γεγονός πως επιστράφηκε στο Ισραήλ και η τελευταία σορός ομήρου, τόνισε πως «το επόμενο αυτό βήμα πρέπει να περιλαμβάνει τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των λοιπών ένοπλων ομάδων».

Ο Έλληνας υπουργός χαιρέτησε τον ορισμό Παλαιστινιακής Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας, επισημαίνοντας πως «η μελλοντική ανοικοδόμηση της Γάζας πρέπει να είναι αξιόπιστη, συντονισμένη, να εδράζεται σε νομιμοποιημένες δομές διακυβέρνησης και να εντάσσεται σε έναν ευρύτερο, αξιόπιστο πολιτικό ορίζοντα».

Σταθερά υπέρ της λύσης των δύο κρατών η Ελλάδα

Σχετικά με τη λύση των δύο κρατών, ο κ. Γεραπετρίτης είπε πως «η Γάζα και η Δυτική Όχθη αποτελούν μία ενιαία και αδιαίρετη εδαφική ενότητα για ένα μελλοντικό Παλαιστινιακό κράτος. Η ακολουθητέα πορεία είναι σαφής: μια αξιόπιστη πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει στη λύση των δύο κρατών, επιτρέποντας σε Παλαιστινίους και Ισραηλινούς να συμβιώνουν σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας».

Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας να συμβάλει ενεργά και υπεύθυνα στην ειρηνευτική διαδικασία, μεταξύ άλλων, μέσω της ενίσχυσης της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στη Δυτική Όχθη, καθώς και να συνεχίσει να παρέχει φροντίδα σε παιδιά σε ελληνικά νοσοκομεία.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε ανησυχία για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη, όπου «αυξανόμενη επιθετικότητα των εποίκων εις βάρος, μεταξύ άλλων, και χριστιανικών κοινοτήτων, διαβρώνει την εμπιστοσύνη και τροφοδοτεί την αστάθεια επί του πεδίου».

«Όπως δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ραμάλα και τα Ιεροσόλυμα, η στήριξη της Ελλάδας προς την Παλαιστινιακή Αρχή είναι αταλάντευτη. Παραμένει ο νόμιμος εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού λαού και, ως εκ τούτου, πρέπει να ενισχυθεί πολιτικά και οικονομικά. Η Παλαιστινιακή Αρχή έχει επιδείξει σοβαρότητα στην προώθηση μεταρρυθμίσεων. Τα παρακρατηθέντα φορολογικά έσοδα πρέπει να αποδεσμευθούν άμεσα», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Τί είπε ο Γεραπετρίτης για Λίβανο και Συρία

Σχετικά με τον Λίβανο, ο Έλληνας υπουργός σημείωσε πως η Ελλάδα θεωρεί τον Λίβανο βασικό εταίρο για την ειρήνη και συνεχίσει να τον στηρίζει στις προσπάθειές του για ασφάλεια και ευημερία.

Όσον αφορά στη Συρία, ο κ. Γεραπετρίτης είπε πως η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της αλλά περιμένει από τη Δαμασκό την τήρηση των διαβεβαιώσεων, «ιδίως σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες οριοθετήσεις με γειτονικά κράτη».

«Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το 2025 σημαδεύτηκε από περιστατικά βίας κατά Αλαουιτών, Δρούζων, Χριστιανών και προσφάτως Κούρδων. Απαιτείται περαιτέρω ενημέρωση, σαφήνεια και, βεβαίως, λογοδοσία», υπογράμμισε.

«Επαναλαμβάνουμε την ανάγκη για μια χωρίς αποκλεισμούς πολιτική μετάβαση και για την προστασία όλων των Σύρων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, χωρίς διακρίσεις λόγω θρησκευτικής ή εθνοτικής καταγωγής, ως προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ανάκαμψη. Ο πλούτος της Συρίας έγκειται στην πολυμορφία και τον πλουραλισμό της κοινωνίας της. Οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση», είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Γεραπετρίτης.