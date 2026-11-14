Σε εξέλιξη η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη για το καλώδιο -Αυτή την ώρα συναντάται με τον Δημήτρη Κουτσούμπα

Ο κύκλος των ενημερώσεων του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, προς τους πολιτικούς αρχηγούς ξεκίνησε με τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Στο τραπέζι βρίσκονται τα μεγάλα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, με πρώτο την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η Τουρκία εκδηλώνει αντιδράσεις στην προώθηση του έργου. Στη συζήτηση αναμένεται να μπουν και οι πρόσφατες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.



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Από το Ιρακινό Κουρδιστάν, όπου συμμετείχε στο Slemani Strategic Forum, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε χθες το στίγμα των σημερινών του επαφών. Σε συνομιλία με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάθιου Μπόιλ υποστήριξε ότι το έργο προχωρά κανονικά. Ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ήδη χορηγήσει την άδεια που χρειάζεται το πλοίο για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου.

Το μήνυμα προς την Τουρκία ήταν σαφές: η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχθεί τουρκικές παρεμβάσεις στην υλοποίηση του έργου. Στην ίδια συζήτηση, ο υπουργός πέρασε και σε άλλα ενεργειακά θέματα που αφορούν τη χώρα, όπως ο Κάθετος Διάδρομος, το GREGY και οι έρευνες των Chevron και Exxon.

Το ζήτημα της ρηματικής διακοίνωσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Γεραπετρίτης δεν θα παρουσιάσει στους αρχηγούς τη ρηματική διακοίνωση. Θα τους εξηγήσει ότι το κείμενο δεν βρίσκεται στη διάθεση της ελληνικής πλευράς.

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η διακοίνωση έχει σταλεί στην Άγκυρα και στο Κάιρο. Σε Αθήνα και Λευκωσία έχουν φτάσει αιτήματα αδειοδότησης. Τα έγγραφα διαφέρουν στο περιεχόμενο και στη διατύπωση, ανάλογα με το αν απευθύνονται σε χώρες που ενέκριναν το έργο ή σε χώρες που απλώς ενημερώθηκαν.