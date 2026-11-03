 Γεραπετρίτης: Η πόντιση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά -Ενδεχόμενη παρεμπόδιση θα αντιμετωπιστεί επιχειρησιακά - iefimerida.gr
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Γεραπετρίτης: Η πόντιση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά -Ενδεχόμενη παρεμπόδιση θα αντιμετωπιστεί επιχειρησιακά

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης / Φωτογραφία: Eurokinissi
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΑΡΓΕΙΤΗ
Εμμανουέλλα Αργείτη

Τη διαβεβαίωση ότι το έργο πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του, σήμερα, προς την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, ο κ. Γεραπετρίτης, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, προχώρησε στη διαβεβαίωση ότι η πόντιση του καλωδίου θα συνεχιστεί κανονικά, παρά την αντίδραση της Τουρκίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε πως η Άγκυρα δεν πρόκειται, τελικά, να αντιδράσει στην υλοποίηση του έργου, καθώς υπάρχουν και γαλλικά συμφέροντα, ενώ έχει εξασφαλισμένη και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως σε ενδεχόμενη παρεμπόδιση της πόντισης καλωδίου από την Τουρκία, θα αντιμετωπιστεί επιχειρησιακά.

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