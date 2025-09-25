Γεραπετρίτης για τον στολίσκο που πλέει στη Γάζα: Η Ελλάδα θα εγγυηθεί τον ασφαλή πλου στα χωρικά της ύδατα - iefimerida.gr

«Η Ελλάδα θα εγγυηθεί τον ασφαλή πλου των σκαφών που βρίσκονται στα χωρικά της ύδατα και συμμετέχουν στον στολίσκο «Sumud» με προορισμό τη Γάζα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τα παραπάνω, μιλώντας στη τηλεόραση του Reuters, προσθέτοντας ότι η Αθήνα έχει ενημερώσει το Ισραήλ πως Έλληνες πολίτες συμμετέχουν στον στολίσκο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γεραπετρίτης μετά τις προκλήσεις Νταβούτογλου: Θα εγγυηθούμε τον ασφαλή πλου του στολίσκου στα νερά της Κρήτης

«Υπάρχει ένας μικρός αριθμός σκαφών αυτή τη στιγμή στα νερά της Κρήτης και θα εγγυηθούμε τον ασφαλή πλου τους», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης στο Reuters στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Τα όσα ανέφερε ο υπουργός σχετικά με τον στολίσκο Sumud έρχονται μία ημέρα μετά τις προκλητικές δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, ο οποίος είπε αναφερόμενος στην αποστολή προς τη Γάζα ότι όσο βρίσκονται εντός της «γαλάζιας πατρίδας» θα τους παρέχει ασφάλεια το τουρκικό πολεμικό ναυτικό.

Γεραπετρίτης για πλήρωμα Sumud: Έχουμε ενημερώσει την ισραηλινή κυβέρνηση για τη συμμετοχή Ελλήνων

«Έχουμε ήδη ενημερώσει την ισραηλινή κυβέρνηση για τη συμμετοχή Ελλήνων πολιτών σε αυτήν και θα διασφαλίσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά» πρόσθεσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αρθρογράφος επισημαίνει ότι "το Ισραήλ έχει επανειλημμένα επικρίνει το στολίσκο, κατηγορώντας τους ακτιβιστές για συνενοχή με τη Χαμάς και πως η Ιταλία έστειλε πολεμικό πλοίο προς υποστήριξη του στολίσκου, μετά από επίθεση 12 μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε διεθνή ύδατα, 30 ναυτικά μίλια (56 χλμ.) νοτίως της Γαύδου".

Ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε επίσης στο Reuters ότι η Αθήνα δεν σκοπεύει, σε αυτή τη φάση, να ενταχθεί στις ναυτικές αποστολές Ιταλίας και Ισπανίας και για το περιστατικό με τα drones, ξεκαθάρισε ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για να διαπιστωθεί τι συνέβη.

«Αυτή τη στιγμή φαίνεται να υπάρχει ασφάλεια, αλλά παραμένουμε σε πλήρη εγρήγορση», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.