Γεραπετρίτης για ψηφιοποίηση αρχείων ΥΠΕΞ: Περισσότερες από 31 εκατ. σελίδες, ιδιαίτερα σημαντική στιγμή διαφάνειας - iefimerida.gr

«Η ελληνική διπλωματία συν τω χρόνω έχει τεράστιες επιτυχίες να αναδείξει και ένα ιδιαίτερο ιστορικό βάρος στη διαμόρφωση και τη θέση της Ελλάδος στον κόσμο» είπε ο Γ. Γεραπετρίτης.

«Κάθε απόπειρα […] να τακτοποιείται, να συγκεντρώνεται, να ταξινομείται υλικό, το οποίο αφορά κρίσιμες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, τη διαδρομή της πατρίδας μας στον χρόνο, είναι μια απόπειρα, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική, ιδιαίτερα όταν αφορά την ελληνική διπλωματία», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την παρουσίαση του έργου ψηφιοποίησης του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του υπουργείου Εξωτερικών.

Γεραπετρίτης για 31 εκατ σελίδες πολύτιμου ψηφιακού αρχείου

Όπως σημείωσε, «η ελληνική διπλωματία συν τω χρόνω έχει τεράστιες επιτυχίες να αναδείξει και ένα ιδιαίτερο ιστορικό βάρος στη διαμόρφωση όχι μόνο της σημερινής ελληνικής επικράτειας, αλλά και της θέσης της Ελλάδος στον κόσμο». Για αυτόν τον λόγο τόνισε πως η ψηφιοποίηση περισσότερων από 31 εκατομμυρίων σελίδων πολύτιμου ψηφιακού αρχείου του υπουργείου Εξωτερικών, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική στιγμή διαφάνειας.

«H λογοδοσία της ιστορίας θα πρέπει να στηρίζεται σε τεκμήρια. Και τα τεκμήρια αυτά οφείλουν να έχουν χαρακτήρα αντικειμενικό», επεσήμανε.

«Ο καθένας δικαιούται να έχει μία υποκειμενική κρίση στα πράγματα. Ο ιστορικός, ο ερευνητής, ο μελετητής, ο πολιτικός. Από την άλλη πλευρά, τα αντικειμενικά τεκμήρια που συνθέτουν την ιστορία μας είναι εκείνα, πάνω στα οποία θα πρέπει να οικοδομείται η οποιαδήποτε αξιολόγηση, η οποιαδήποτε λογοδοσία», πρόσθεσε.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι τα ψηφιοποιημένα έγγραφα θα τεθούν -με εξαίρεση τα ορισμένα διαβαθμισμένα- στην ερευνητική κοινότητα προς χρήση και αξιολόγηση.

Ανέφερε, δε, πως η ψηφιοποίηση του αρχείου του υπουργείου Εξωτερικών αποτελεί μία βάση για την οικοδόμηση της μελλοντικής πολιτικής. «Η ιστορική μνήμη είναι εκείνη η οποία στην πραγματικότητα διαμορφώνει τις συνθήκες ενός επιτυχούς μέλλοντος. Κανένας δεν οικοδόμησε με επιτυχία αν δεν έχτισε πάνω στο παρελθόν, όχι μόνο στις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, κυρίως στις αποτυχίες του παρελθόντος», σημείωσε.

«Η αξιολόγηση της κάθε αποτυχίας είναι ο δρόμος της αποφυγής τους στο μέλλον. Και για αυτό η ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού του υπουργείου Εξωτερικών αποτελεί ουσιαστικά και τον δρόμο, μέσα από τον οποίο θα εγγυηθούμε ακόμη μεγαλύτερες και πιο σημαντικές στιγμές στην ελληνική διπλωματική ιστορία», τόνισε.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός, η προσπάθεια για την ταξινόμηση του διπλωματικού αρχείου ουσιαστικά ανατρέχει δεκαετίες, ίσως και πριν από την ίδρυση του ίδιου του ελληνικού κράτους, από το 1822 και τον Αρχιγραμματέα της Επικράτειας, από τα πρώτα ελληνικά επαναστατικά Συντάγματα έως ακόμη - ακόμη τον Ελευθέριο Βενιζέλο με τη σύσταση της Υπηρεσίας Αρχείου και σήμερα με τη δομημένη διεύθυνση για το Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως πρόκειται για την πρώτη φάση μίας μεγάλης προσπάθειας. Είχε ξεκινήσει πριν από περισσότερο από δέκα χρόνια, με την ψηφιοποίηση περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων σελίδων μέσα από τους πόρους του ΕΣΠΑ, και σήμερα υλοποιήθηκε ακόμη μία φάση, με την ψηφιοποίηση 31 εκατομμυρίων σελίδων ψηφιακού αρχείου μέσα από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης, του Εθνικού Σχεδίου της Ελλάδας που αφορά το Ταμείο.

«Το αρχειακό υλικό, επειδή ακριβώς ανατρέχει σε δεκαετίες και αιώνες, είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και απαιτεί πολύ ιδιαίτερες τεχνικές για να μπορέσει με προσοχή να υπάρξει η ανάδειξη και η ψηφιοποίησή του, έτσι ώστε να μην υπάρξει φθορά στο αρχείο αυτό», ανέφερε.

«Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί. Η ιστορική μνήμη της Ελλάδας, η ιστορική μνήμη του υπουργείου Εξωτερικών, τίθεται σήμερα, σε ένα ακόμη μεγαλύτερο κομμάτι της, στη διάθεση του ελληνικού λαού», σημείωσε και κατέληξε: «Οι ημέρες, οι οποίες θα έρθουν, τα χρόνια, οι δεκαετίες και οι αιώνες για την Ελλάδα θα είναι σίγουρα καλύτερες, όταν θα έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να μελετούμε την ιστορία μας. Η ιστορία είναι ο δρόμος του μέλλοντός μας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ