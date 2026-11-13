Γεραπετρίτης για το καλώδιο: «Το έργο προχωρά, δεν θα ανεχθούμε τουρκικές παρεμβάσεις»

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί παρεμβάσεις στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο έστειλε από το Ιρακινό Κουρδιστάν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι το έργο προχωρά και ότι η ελληνική πλευρά έχει ήδη χορηγήσει την άδεια στο πλοίο για τη διεξαγωγή ερευνών και την πόντιση του καλωδίου.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Ιράν, ο κ. Γεραπετρίτης, σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Matthew Boyle, στο πλαίσιο του Slemani Strategic Forum στη Σουλεϊμανίγια, υπογράμμισε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι καμία στρατιωτική ενέργεια δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια βιώσιμη ειρήνη. Όπως σημείωσε, οι διπλωματικές προσπάθειες πρέπει να εξαντληθούν, προκειμένου να βρεθεί λύση στην κρίση.

«Όσα κάνουμε σήμερα αποτελούν το προηγούμενο για το αύριο. Επομένως, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις ενέργειές μας. Όσον αφορά το Ιράν, θεωρώ ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά λεπτή και ευαίσθητη. Δεν πιστεύω ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη. Θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξαντλήσουμε κάθε δυνατό μέσο, ώστε να επιτύχουμε μια διπλωματική λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ﻿υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.

Η σημασία του καλωδίου και ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνοντας ότι η θέση της ενισχύεται μέσα από τους αγωγούς, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τον Κάθετο Διάδρομο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, για το έργο GSI, που προβλέπει την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα με ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ευρώπη, καθώς μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το έργο προχωρά κανονικά, σημειώνοντας πως η Ελλάδα έχει ήδη χορηγήσει την απαραίτητη άδεια στο πλοίο για τη διενέργεια ερευνών και την πόντιση του καλωδίου.

«Όσον αφορά τώρα το έργο GSI, θεωρώ ότι πρόκειται για ένα έργο θεμελιώδους σημασίας για την Ευρώπη, καθώς συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο και με τη Μέση Ανατολή. Θα αποτελέσει έναν εξαιρετικά κρίσιμο παράγοντα για την αποτροπή οποιασδήποτε μορφής υπερβολικής ενεργειακής εξάρτησης. Επομένως, είναι καθοριστικής σημασίας όχι μόνο για εμάς, αλλά και για την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα έχει χορηγήσει την άδεια στο πλοίο να πραγματοποιήσει έρευνες και να προχωρήσει στην πόντιση του καλωδίου. Το έργο προχωρά κανονικά», ανέφερε.

Η συνεργασία με τις ΗΠΑ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στη συνεργασία Αθήνας - Ουάσιγκτον σε ενεργειακά ζητήματα, κάνοντας ειδική μνεία στον Κάθετο Διάδρομο, αλλά και στη δραστηριοποίηση των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών Chevron και Exxon.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, στάθηκε στο έργο GREGY, το οποίο αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου και αποσκοπεί στη μεταφορά πράσινης ενέργειας και προς τις δύο κατευθύνσεις.

«Συντονιζόμαστε με εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τον Κάθετο Διάδρομο και άλλα έργα. Συνεργαζόμαστε με Chevron και Exxon. Αναπτύσσουμε τώρα ένα έργο υψηλών προδιαγραφών που συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο GREGY, με στόχο τη μεταφορά πράσινης ενέργειας και προς τις δύο κατευθύνσεις, από την Ευρώπη προς την Αφρική και αντίστροφα», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ισχυρότερες από ποτέ, κάνοντας λόγο για μια εξαιρετική περίοδο στις διμερείς επαφές των δύο χωρών.

«Θεωρώ ότι βρισκόμαστε στο απόγειο των διμερών μας σχέσεων με τις ΗΠΑ. Διανύουμε μια εξαιρετική περίοδο για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και αυτό αποτυπώνεται στις διμερείς επισκέψεις που πραγματοποιούμε και στην κοινή προσέγγιση που έχουμε στα περισσότερα περιφερειακά και διεθνή ζητήματα», είπε.