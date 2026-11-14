Ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο ο Γιώργος Γεραπετρίτης -Ποιοι πήγαν, όσα ειπώθηκαν

Τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων ενημέρωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, για τις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Σε δήλωση του, ο υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του (σ.σ. δεν πήγε ο Κυριάκος Βελόπουλος), τονίζοντας ότι το «γαλλικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα» και «συνεχίζει το ερευνητικό του έργο με βάση την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX, αποκλειστικά και μόνο».

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«Η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει, με μια ενεργό εξωτερική πολιτική, με γνώση και υπευθυνότητα, να ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της χώρας και να προσδίδει κύρος και αυτοπεποίθηση στην πατρίδα», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη

«Είχα σήμερα την ευκαιρία να ενημερώσω τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων σχετικά με τις εξελίξεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τους πολιτικούς αρχηγούς που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για ενημέρωση, μια ιδιαιτέρως θεσμική στάση.

Ήταν η τέταρτη φορά που συναντήθηκα με τους πολιτικούς αρχηγούς παρέχοντας ενημέρωση σε σχέση με θέματα εξωτερικής πολιτικής, παράλληλα και με τις τακτές συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, και με την παρουσία μου στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, συνεχίζει το ερευνητικό του έργο με βάση την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX, αποκλειστικά και μόνο.

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Η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει, με μια ενεργό εξωτερική πολιτική, με γνώση και υπευθυνότητα, να ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της χώρας και να προσδίδει κύρος και αυτοπεποίθηση στην πατρίδα».

Η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη

Ο υπουργός Εξωτερικών ξεκίνησε τις επαφές του στις 09:30 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ στις 11:00 ακολούθησε η συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Στις 12:00 ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνεχίζοντας τον κύκλο ενημερώσεων για τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, δεν προσήλθε στην προγραμματισμένη για τις 13:00 συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε κανονικά με την πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, στις 17:00.

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Οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών μετά τις συναντήσεις

Νίκος Ανδρουλάκης

Για ολοκλήρωση του έργου πόντισης του καλωδίου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη συνάντηση του με τον υπουργό Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτη.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, «το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Μέσης Ανατολής αποτελεί έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής αξίας για τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έργο που οραματίστηκε και σχεδίασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2011.

Η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου, που έχει ήδη αναγνωριστεί ως κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, οφείλει να προχωρήσει αποκλειστικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου. Τί θα γίνεται από εδώ και στο εξής για ανάλογα έργα ή θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο; Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου. Η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας».

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Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκος Ανδρουλάκης / Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Δημήτρης Κουτσούμπας

Μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο ΓΓ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε τα εξής:

«Όλα δείχνουν ότι έχει στηθεί ένα μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού και της χώρας μας. Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία της επιτρέπει να διεκδικεί δικαιοδοσία σε ελληνική ζώνη υφαλοκρηπίδας. Δεν χρειάζεται εφησυχασμός. Όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να εφησυχάσει τον ελληνικό λαό, όλα αυτά δημιουργούν τετελεσμένα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Και βεβαίως εντάσσονται, είναι κρίκος μέσα σε μια αλυσίδα μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, μεγάλων ανταγωνισμών που κλιμακώνουν και θα κλιμακώσουν άμεσα, στο εγγύς μέλλον, τις εντάσεις και τις πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου».

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Δημήτρης Κουτσούμπας, Γιώργος Γεραπετρίτης / Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, η εθνική μας κυριαρχία και ανεξαρτησία είναι αδιαπραγμάτευτες και αυτό το μήνυμα οφείλει η χώρα και η κυβέρνηση να εκπέμπουν σε κάθε ευκαιρία στα διεθνή φόρα», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά την συνάντησή της με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο υπουργείο Εξωτερικών.

«Σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη διεθνή συγκυρία έχει πάντα σημασία να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και του ελληνικού λαού, της κοινωνίας, για όσα τεκταίνονται στα διεθνή και στις εξωτερικές μας σχέσεις» σημεώισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και πρόσθεσε:

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«Η ενημέρωση συνεπώς από τον υπουργό Εξωτερικών σε επίπεδο θεσμικό είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Οφείλω να το υπογραμμίσω, πόσο μάλλον όταν υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός προβληματισμός ως προς τις διαρκώς προβαλλόμενες με διάφορους τρόπους τουρκικές εντελώς αβάσιμες και προκλητικές φερόμενες διεκδικήσεις», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισήμανε ότι «η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει συνδέσει την ιστορία της, τη διαδρομή της και τη δράση του λαού της με την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι μια χώρα που έχει πληρώσει και έχει πληρώσει ο λαός της για την υπεράσπιση αυτών των αρχών και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί τόσο στην διαμόρφωση διεθνών συμμαχιών όσο και σε κάθε τι που αφήνουμε να προάγεται σαν δήθεν αμφισβήτηση και δήθεν διεκδίκηση».

Γιώργος Γεραπετρίτης, Ζωή Κωνσταντοπούλου / Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ρένα Δούρου

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«Με καθυστέρηση προχώρησε ο κύριος Υπουργός στην ενημέρωση, όπως όρισε η κυβέρνηση, για την πόντιση του καλωδίου και για το κρίσιμο ζήτημα της ρηματικής διακοίνωσης», ανέφερε σε δήλωσή της μετά τη συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας τα εξής:

«Δεν είμαστε σοφότεροι και γι’ αυτό τρεις παρατηρήσεις:

Πρώτον, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν δίνει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της σχετικά με την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Δεύτερον, επιμένουμε στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, απέναντι σε μία χώρα αναθεωρητική, που κρατάει ζεστό το αφήγημα της “Γαλάζιας Πατρίδας”.

Τρίτον, ζητάμε να δοθεί στη δημοσιότητα η γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία, αφού ήδη, μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν αναφερθεί σε σχετικά αποσπάσματα.

Όλοι μας και πρώτα και απ’ όλα οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν».

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Γιώργος Γεραπετρίτης και Ρένα Δούρου / Φωτογραφία: Eurokinissi

Δεν προσήλθε στη συνάντηση ο Κυριάκος Βελόπουλος

Από τον σημερινό κύκλο επαφών απουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος δεν προσήλθε στην προγραμματισμένη για τις 13:00 συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή την ενημέρωση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στους πολιτικούς αρχηγούς, για θέματα εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων και οι εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ανακοίνωσε ότι δεν θα προσέλθει στην προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση.

Ο κ. Βελόπουλος σε δήλωσή του αναφέρει: «Εμείς δεν μπορούμε να λάβουμε μέρος σε ένα προαναγγελθέν φιάσκο ούτε έχουμε διάθεση να συμμετάσχουμε σε αυτή τη φάρσα, διότι δεν θα διαβάσουμε τι λέει μία ρηματική διακοίνωση, η οποία κατά την άποψή μας αποτελεί ένα εγκληματικό λάθος. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να συμπράξουμε σε μία επικοινωνιακή φαρσοκωμωδία της κυβέρνησης, προσποιούμενοι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τον απαράδεκτο εμπαιγμό».



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Παράλληλα ο Κυριάκος Βελόπουλος σημειώνει: «Αφήνουμε τα άλλα κόμματα να γελοιοποιηθούν και να γίνουν δεκανίκια της κυβέρνησης με το "θα διαβάσετε - δεν θα διαβάσετε". Δεν θα πάμε λοιπόν στο υπουργείο Εξωτερικών και αφήνουμε τα άλλα κόμματα να διασυρθούν, διαβάζοντας ένα περίγραμμα για ένα μείζον εθνικό θέμα, που μπορεί να είναι ακόμα και ψευδές. Και το κυριότερο: Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε (νομιμοποιώντας με την παρουσία μας τα κυβερνητικά λάθη), λέγοντας απλώς τη γνώμη μας χωρίς να μπορούμε να διορθώσουμε τα λάθη ως έθνος. Γλάστρες εμείς και δεκανίκια δεν γινόμαστε».

