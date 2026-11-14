Ενημέρωσε Ανδρουλάκη, Κουτσούμπα, Κωνσταντοπούλου για το καλώδιο ο Γεραπετρίτης -Δεν προσήλθε ο Βελόπουλος, στις 17:00 η συνάντηση με τη Δούρου

Σειρά συναντήσεων με πολιτικούς αρχηγούς είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των κομμάτων για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Στο τραπέζι βρίσκονται τα μεγάλα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, με πρώτο την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η Τουρκία εκδηλώνει αντιδράσεις στην προώθηση του έργου. Στη συζήτηση αναμένεται να μπουν και οι πρόσφατες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

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Ο υπουργός Εξωτερικών ξεκίνησε τις επαφές του στις 09:30 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ στις 11:00 ακολούθησε η συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Στις 12:00 ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνεχίζοντας τον κύκλο ενημερώσεων για τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, δεν προσήλθε στην προγραμματισμένη για τις 13:00 συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

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Οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών μετά τις συναντήσεις

Νίκος Ανδρουλάκης

Για ολοκλήρωση του έργου πόντισης του καλωδίου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη συνάντηση του με τον υπουργό Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτη.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, «το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Μέσης Ανατολής αποτελεί έργο ιδιαίτερης γεωπολιτικής και ενεργειακής αξίας για τη χώρα μας και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έργο που οραματίστηκε και σχεδίασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2011.

Η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου, που έχει ήδη αναγνωριστεί ως κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και χρηματοδοτείται από την ΕΕ, οφείλει να προχωρήσει αποκλειστικά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Η ενημέρωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δημιουργεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης ενός αρνητικού πολιτικού προηγούμενου. Τί θα γίνεται από εδώ και στο εξής για ανάλογα έργα ή θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο; Η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να εγγυηθούν την ολοκλήρωση του έργου με απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου. Η μόνη ασφαλής οδός είναι η οδός της διεθνούς νομιμότητας».

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Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκος Ανδρουλάκης / Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Δημήτρης Κουτσούμπας

Μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο ΓΓ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε τα εξής:

«Όλα δείχνουν ότι έχει στηθεί ένα μεγάλο παζάρι γύρω από τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού και της χώρας μας. Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία της επιτρέπει να διεκδικεί δικαιοδοσία σε ελληνική ζώνη υφαλοκρηπίδας. Δεν χρειάζεται εφησυχασμός. Όσο και αν η κυβέρνηση προσπαθεί να εφησυχάσει τον ελληνικό λαό, όλα αυτά δημιουργούν τετελεσμένα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Και βεβαίως εντάσσονται, είναι κρίκος μέσα σε μια αλυσίδα μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, μεγάλων ανταγωνισμών που κλιμακώνουν και θα κλιμακώσουν άμεσα, στο εγγύς μέλλον, τις εντάσεις και τις πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου».

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Δημήτρης Κουτσούμπας, Γιώργος Γεραπετρίτης / Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Γιώργος Γεραπετρίτης, Ζωή Κωνσταντοπούλου / Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Δεν προσήλθε στη συνάντηση ο Κυριάκος Βελόπουλος

Από τον σημερινό κύκλο επαφών απουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος δεν προσήλθε στην προγραμματισμένη για τις 13:00 συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών.

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Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή την ενημέρωση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στους πολιτικούς αρχηγούς, για θέματα εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων και οι εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ανακοίνωσε ότι δεν θα προσέλθει στην προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση.

Ο κ. Βελόπουλος σε δήλωσή του αναφέρει: «Εμείς δεν μπορούμε να λάβουμε μέρος σε ένα προαναγγελθέν φιάσκο ούτε έχουμε διάθεση να συμμετάσχουμε σε αυτή τη φάρσα, διότι δεν θα διαβάσουμε τι λέει μία ρηματική διακοίνωση, η οποία κατά την άποψή μας αποτελεί ένα εγκληματικό λάθος. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να συμπράξουμε σε μία επικοινωνιακή φαρσοκωμωδία της κυβέρνησης, προσποιούμενοι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τον απαράδεκτο εμπαιγμό».



Παράλληλα ο Κυριάκος Βελόπουλος σημειώνει: «Αφήνουμε τα άλλα κόμματα να γελοιοποιηθούν και να γίνουν δεκανίκια της κυβέρνησης με το "θα διαβάσετε - δεν θα διαβάσετε". Δεν θα πάμε λοιπόν στο υπουργείο Εξωτερικών και αφήνουμε τα άλλα κόμματα να διασυρθούν, διαβάζοντας ένα περίγραμμα για ένα μείζον εθνικό θέμα, που μπορεί να είναι ακόμα και ψευδές. Και το κυριότερο: Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε (νομιμοποιώντας με την παρουσία μας τα κυβερνητικά λάθη), λέγοντας απλώς τη γνώμη μας χωρίς να μπορούμε να διορθώσουμε τα λάθη ως έθνος. Γλάστρες εμείς και δεκανίκια δεν γινόμαστε».



Συνεχίζονται το απόγευμα οι επαφές Γεραπετρίτη

Ο κύκλος των ενημερωτικών συναντήσεων του Γιώργου Γεραπετρίτη αναμένεται να συνεχιστεί το απόγευμα.

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Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 17:00 έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τη Ρένα Δούρου, η οποία αναφέρεται στο πρόγραμμα ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

